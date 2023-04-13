奪命提示｜《隱形戰隊》監製新作：劉穎鏇升呢做女一孖郭柏妍化身女僕
奪命提示｜監製文偉鴻開新劇 結合《使徒行者》＋《未來報告》？
《隱形戰隊》監製文偉鴻在1月期間已開拍一部名為《奪命提示》的新劇，類型為時裝警匪劇，主演的藝人有陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、張振朗、丁子朗、郭柏妍、林子善、張國強。
新劇《奪命提示》內容被指結合了劇集《使徒行者》懸疑及電影《未來報告》科幻元素，今次陳山聰終於升呢做到男主角，成為文偉鴻的終極愛將！故事講述郭柏飛（陳山聰飾）、姜曦文（張振朗飾）和劉力（林子善飾）十多年前初出學堂之時，與警長羅友邦（張國強飾）四師徒感情深厚，三年前一次行動中，邦被匪徒槍殺、力重傷昏迷，文歸咎於飛，好友自此分道揚鑣。
此時城中發生妙齡女郎肢解謀殺案，受害者與販賣人口集團有關，隷屬情報科的文負責調查集團罪證，而重案組的飛負責追查兇手，派遣見習督察溫嘉莉（劉穎鏇飾）混入犯罪集團。飛和文不約而同、接二連三地收到神秘手機訊息，提示命案線索，上級遂將兩組人合併，成立神秘訊息情報科（ASIB）。ASIB由飛和文帶領，共同拆解這些似是來自未來的神秘訊息，偵破離奇命案。
奪命提示｜劉穎鏇升呢做女主角
劉穎鏇在《超能使者》以「最強Body」作賣點，除了背心短褲外仲著埋比堅尼上陣，非常瞓身，而在同樣是時裝劇的《隱形戰隊》中，劉穎鏇就再瞓多次身，打交著小背心、查案著比堅尼，難怪能夠成為文監製愛將，在新劇《奪命提示》首度升呢做女主角，有指劉穎鏇將會再度與陳山聰有感情線，仲要加埋張振朗玩三角戀，而劉佩玥飾演的臥底角色，則會與丁子朗飾演的學警角色有感情線。而46歲的陳山聰要同35歲的張振朗飾演同期學警，相信也會是一大考驗。
奪命提示｜張振朗拍攝期間中頭獎 撞爆眉骨爆血
早前無綫高層樂易玲在出席活動時，透露張振朗在拍攝新劇《奪命提示》期間，被座地燈撞爆眉骨，搞到流血不止。樂易玲表示當時張振朗受傷後流了很多血，雖然有醫療隊為他止血，但她依然為張振朗連夜找整容醫生幫忙縫針：「咁我就漏夜搵咗個plastic surgery (整形外科) 醫生幫佢，因為我唔想佢縫針縫得唔好呀，塊面嚟㗎嘛，佢咁靚仔。佢一路都係清醒㗎，止咗血，但係我見到佢個傷口都深嘅，我搵咗個整容醫生，等佢縫針縫得靚啲吖嘛，唔係會有好大個疤。嗰時係凌晨一點幾，幫佢整到4點幾。」
被外界稱為地獄黑仔王嘅張振朗，近年戰績一浪接一浪，不過「見慣世面」嘅佢就話冇有怕，唔會因為唔同意外而嚇窒自己，往後嘅動作戲依然會繼續上陣，不過幕後同事就提供唔同支援，令佢可以安心開工喇。
奪命提示｜郭柏妍劉穎鏇 為新劇化身「魔音女僕」
「魔音雙剎」郭柏妍、劉穎鏇應監製文偉鴻要求為新劇《奪命提示》化身魔音女僕，為求迫真，二人特別排舞練習，更預先公開扮演女僕必殺招數。據知劉穎鏇會再次做卧底，潛入犯罪集團調查妙齡女郎肢解謀殺案，未知新劇會否依舊行性感「露」線呢？
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奪命提示｜緋聞情侶郭柏妍丁子朗再合作
丁子朗稱在《奪命提示》跟A0女神郭柏妍的感情線較單純，由歡喜冤家漸變情侶。而接受訪問期間，郭柏妍顯得不及平日般自在，被問到有關緋聞時更多次支吾以對，表現尷尬。問到會否有咀戲？丁子朗指劇本還未完成，同時他稱如果監製要求一定照做，認為這是工作之一。郭柏妍亦表示會跟劇本去演，她表示未拍過咀戲，若真的加插咀戲，丁子朗將奪走郭柏妍螢幕初吻，她聞言即時語塞，面露尷尬表情，笑而不語，丁子朗即急急打圓場：「皺晒眉咁！」
奪命提示｜楊卓娜扮老婦以假亂真 丁子朗首拍文偉鴻作品大壓力
早前經社交平台公開自己喺新劇《奪仲提示》老妝扮相嘅楊卓娜 ，除咗獲唔少網友大讚造型逼真之後，又覺得呢次演出係佢一個大犧牲，不過一向對演戲投入認真嘅卓娜，就話今次扮相似足一位嬸嬸之餘，仲有唔少演技同體力上嘅大挑戰呀。 而同場參演新劇嘅丁子朗首次同監製文偉鴻合作，就話事前已經有唔少壓力，仲話聽過唔少有關傳聞，不過親身驗證過之後就話學到唔少嘢喇!
《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？
陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透
《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？
據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，更盛傳連主線角色亦難逃一死⋯⋯按此看結局劇情劇透