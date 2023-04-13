奪命提示｜《隱形戰隊》監製新作：劉穎鏇升呢做女一孖郭柏妍化身女僕

《隱形戰隊》結局周收視登頂，贏盡口碑，監製文偉鴻Jazz採用《城寨英雄》大部分原班台前幕後人馬，拍下了《同盟》、《鐵拳英雄》、《超能使者》等多部劇集，其實《隱形戰隊》播放期間，文偉鴻正以原班人馬拍攝新作品《奪命提示》，仲加入新血郭柏妍，另外早前更傳出張振朗拍攝期間不慎受傷的消息！