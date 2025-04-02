奪命提示丨劉佩玥癡實「最強body」劉穎鏇狂派福利 超震撼畫面搶先睇！
奪命提示丨劉佩玥劉穎鏇繼續派福利打鬥
今晚將繼續播出「五大乾屍奇案」單元，今集張振朗及劉穎鏇更成為邪教「獵物」，兼被邪教成員追殺，場面十分刺激！而監製文偉鴻亦率先曬出今集劇照，除咗有4位主角打到超肉緊嘅畫面外，仲有唔少幕後花絮照！
文偉鴻亦曬出多張劉佩玥癡實劉穎鏇大派福利嘅靚相，而劉穎鏇更一貫「最強body」作風，繼續以小背心上陣，大騷fit爆身形出鏡！
奪命提示丨劉佩玥七情上面狂轉表情
除咗今晚繼續有派福利嘅打鬥場面外，其實昨晚劉佩玥曬冷演技同樣精彩。皆因她在同一集中，先後演繹了「巴渣惡女」、「怨念呷醋」、「體弱氣虛」、「偽‧傷心」及「機警霸氣」等多重情緒；尤其因為要避過健康公司高層孟鏡波（林景程飾）的懷疑，劉佩玥經常要展現「反差情緒」，呢頭對著山聰氣若游絲、喊苦喊忽玩自責，下一秒已切換至霸氣Tone以凌厲眼神掃射現場環境攞線索！
奪命提示丨劉佩玥演技拍得住視帝陳山聰
由於受到孟鏡波監視，劉佩玥需多次反覆轉換以上相關情緒，相當考演技。難得劉佩玥不但自然地演繹及轉換表情反差萌，就連大細聲轉換亦遊刃有餘，配合已獲視帝認證的山聰的神配合，成功將劇情推向高潮，網民更留言大讚阿劉佩玥微表情勁有戲：「劉佩玥今集真係七情上面，好戲」、「劉佩玥好多微表情，跟山聰鬥戲。」、「山聰及阿Moon這對至尊拍檔，演得好入戲！」
奪命提示｜劉佩玥23歲選港姐泳裝環節重火藥味 大曬白滑長腿好經典
TVB新劇《奪命提示》正在熱播，劇集更匯聚劉佩玥、郭柏妍等港姐出身嘅花旦小花。泳衣環節係港姐焦點，劉佩玥喺問答部分氣場強勁，同對手12號梁家欣對答超有火藥味！
劉佩玥23歲港姐泳衣大曬白滑長腿
劉佩玥當年23歲參加《2013香港小姐》獲得季軍而入行（敗於冠軍陳凱琳、亞軍蔡思貝），在泳衣環節身穿一身蝴蝶花紋的泳衣，大曬性感白滑長腿，盡顯九頭身的威力！
對答環節超有火藥味
劉佩玥同12號佳麗梁家欣一起進行泳衣對答環節，當時劉佩玥和梁家欣被問到有乜比對方更加優秀，劉佩玥就話覺得自己身高比較高，而且身材方面都較為平均；相反梁家欣就戰鬥力十足，指自己比劉佩玥更加白，又話自己英文更加好，瞬間全場嘩然。為美國大學出身的劉佩玥，當然唔執輸，反駁指「其實我都係大學程度嘅，咁應該英文都唔會比Karen（梁家欣）輸蝕嘅」。
現場火藥味十足，曾志偉就即刻幫口話「咁你應該話自己冇蘇格蘭口音啊嘛」，劉佩玥聽到就高EQ回應「咁佢係英國口音，我係美國口音，咁係呢個方面冇得比較嘅」。
當年網民戥劉佩玥唔抵：至少應該有亞軍
最後劉佩玥憑甜美外型同出色表現奪得季軍，敗於冠軍陳凱琳同亞軍蔡思貝，不少網民都為她覺得不值，認為劉佩玥至少應該有亞軍。雖然劉佩玥僅得季軍，仍備受注目。
劉佩玥入行初期主要從事主持工作，曾擔任《安樂蝸》、《激優一族》以及《Y Angle》等節目的固定主持。2014年6月，她首次參與無綫電視劇集《四個女仔三個Bar》的演出。這部劇於2015年初播出，她在劇中飾演見習事務律師「曾可欣（Holly）」一角，正式踏入演藝領域。