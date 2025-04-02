奪命提示丨劉佩玥癡實「最強body」劉穎鏇狂派福利 超震撼畫面搶先睇！

TVB劇集《奪命提示》昨晚（1日）播出超驚人嘅「五大乾屍奇案」，劇中郭柏飛（陳山聰飾）及姜姐（劉佩玥飾）仲潛入涉事公司做臥底，劇情緊湊到爆！承接住緊張刺激嘅劇情，今晚（2日）更將播出幾位主角超激勵嘅打戲，而劉佩玥更將拍住獲封「最強body」嘅劉穎鏇繼續派福利……