奪命提示｜三大女神白背心格鬥Look搶先睇 郭柏妍呢場戲被勒令要「Relax」
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TVB劇集《奪命提示》昨晚（2日）繼續係離奇五屍案單元，昨晚嘅劇情更係越來越緊湊，皆因潛入訓練營嘅眾人正陷入超危險境地！今晚（3日），更將播出6位主演超激烈嘅打鬥場面，當中除咗刺激嘅動作戲 備受關注外，劇中3位女神以白色貼身背心look上陣嘅畫面同樣吸睛……
奪命提示｜三大女神白背心格鬥Look搶先睇
今日，官方再緊接發布今晚（3日）一集精彩預告劇照，除了精彩絕倫的硬橋硬馬及荷槍實彈大型打鬥場面，場景主要集中在叢林及密室，而三位「奪命女神」（劉穎璇、劉佩玥、郭柏妍）的型爆開槍Look及白色背心格鬥Look亦相當搶fo！雖然女神們在鏡頭前就算上山下海也零難度，但實質三人鏡頭背後各有各雞手鴨腳。
奪命提示｜郭柏妍被勒令要「Relax」
雖然郭柏妍（Rosita）在劇中飾演兒童心理學專家，但今晚劇情中，郭柏妍就會首度開槍！官方日前亦釋出Rosita試槍嘅畫面，只見佢還未將槍拎上手，已全程「眼光光、心慌慌」如臨大敵，表情仲要Hang曬機； 而正式試開完第一槍後，Rosita更嚇到眼耳口鼻乸埋晒、兼掩耳大叫擰轉身喊咁口，獲武指連環吩咐「Relax」，十分搞笑！
奪命提示｜劉佩玥1動作拍足2個鐘勁崩潰
劇中經常上演打鬥場面嘅劉佩玥（Moon），其實拍攝時就十分論盡！劇中前翻滾再緊接拋武器的動作，劉佩玥前後拍攝了不少次數，不是翻滾未完成，就是拋武器時搞錯方向；雖然拍了又拍，但難得劉佩玥無懼再接再厲、全程笑容滿面，加上飄飄秀髮及省鏡外表，難怪獲網民封為「武打女神」。其實劉佩玥之前到台灣為《奪命提示》宣傳時，曾提及劇中高難度武打動作都是她親自上陣，並謂為求完成，同一個動作可以連拍2小時，並搞笑崩潰直呼：「打戲真難！」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@jazz_boon資料或影片來源：原文刊於新假期