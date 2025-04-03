奪命提示｜三大女神白背心格鬥Look搶先睇 郭柏妍呢場戲被勒令要「Relax」

TVB劇集《奪命提示》昨晚（2日）繼續係離奇五屍案單元，昨晚嘅劇情更係越來越緊湊，皆因潛入訓練營嘅眾人正陷入超危險境地！今晚（3日），更將播出6位主演超激烈嘅打鬥場面，當中除咗刺激嘅動作戲 備受關注外，劇中3位女神以白色貼身背心look上陣嘅畫面同樣吸睛……