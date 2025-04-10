奪命提示｜一文重溫劉穎璇郭柏妍8大養眼造型 超吸睛香水look竟引樊亦敏爆笑抽水
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TVB熱播劇《奪命提示》開播以來引起唔少話題，當中最為觀眾所熱議嘅，就莫過於劇中幾位女演員嘅靚爆造型。劉穎璇同郭柏妍在最新單元中更化身孖妹組合「Double C」，仲在一集中連環換足8個養眼造型上陣查案，養眼程度爆燈！
一集換足8個超養眼造型
劉穎璇及郭柏妍在最新單元中化身孖妹組合「Double C」，2人更先後以貓女郎、白色晚裝、嬌俏空姐、啦啦隊、女僕水著、霸氣皮背心、瑜伽及「偽出浴Look」8大造型亮相，每一套造型都吸睛到爆，搞到唔少網民都直言呢個單元係「福利單元」！
樊亦敏爆笑抽水「Double A」造型
對於二人一集換足8套衫（一般Casual Wear已沒有計算在內），網民除大嘆大癲，直指無綫服裝部應記一功，其中純白香水廣告Look獲讚畫面與主角同樣唯美：「無記啲服裝造型主題設計真係一班，幾鍾意入面個香水廣告，畫面好靚」、「香水造型啱佢地，感覺很好。」搞笑的是，該款香水廣告造型還吸引了有份參演《奪命》的樊亦敏Amy的關注，樊亦敏還上載了一張昔日與同屆港姐蔡少芬Ada的親密合照，笑言：「你們覺得是否跟郭柏妍和劉穎鏇在《奪命提示》的照片感覺有一點點兒相似？Jazz 監製對不起，我忍不住也要抽抽水。」其實除了今昔兩Pair孖妹動作一致，樊亦敏與蔡少芬的英文名字也同樣是A開頭，難怪有網民笑言二人是Double A，相當搞笑。
郭柏妍最愛啦啦隊造型
問到2人在8大造型最愛哪一個，郭柏妍笑言是啦啦隊，皆因引爆她讀書時期回憶：「因為以前中學有做過啦啦隊，今次著番呢套Outfit好似返番去以前中學嘅時間，感覺有啲青春Feel。」劉穎璇則笑言難以選擇最愛，但不忘大讚妝化同事製作超認真，並透露簡單一個造型，前後單是試身及改Size也可達來回五次甚至更多，製作認真可見一班。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@amyfan3796資料或影片來源：原文刊於新假期