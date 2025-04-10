奪命提示｜一文重溫劉穎璇郭柏妍8大養眼造型 超吸睛香水look竟引樊亦敏爆笑抽水

TVB熱播劇《奪命提示》開播以來引起唔少話題，當中最為觀眾所熱議嘅，就莫過於劇中幾位女演員嘅靚爆造型。劉穎璇同郭柏妍在最新單元中更化身孖妹組合「Double C」，仲在一集中連環換足8個養眼造型上陣查案，養眼程度爆燈！