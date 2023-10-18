《奪命提示》預告 劉穎鏇劉佩玥激戰連場 逼爆上圍包唔住！
劉佩玥被綁架畫面好震撼！
劉穎鏇在《奪命提示》飾演見習督察兼臥底，與張振朗有感情線，另一女主角劉佩玥飾演刑事情報科總督察，與陳山聰有感情線。在預告片可見，劉穎鏇同劉佩玥已經唔少打戲，兩人大展敏捷身手外，更露出性感身材，相當搶鏡！劉佩玥當中又有被綁架的戲份，鏡頭更刻意聚焦上半身，非常震撼！
劉穎鏇Bra Top上陣逼爆上圍包唔住
其中一場，劉穎鏇被綁後，成功掙脫，仲同敵人大打一場，在打鬥過程中，劉穎鏇外面穿一件網紋螢光長衫，再加白色bra Top，起飛腳同烏低身動作更被鏡頭高炒，傲人身材一覽無遺，逼爆上圍更是包唔住！
26歲的劉穎鏇入行7年機會不斷，在《超能使者》、《隱形戰隊》中博到盡極速上位，在新劇《奪命提示》打戲連場奠定TVB打女之位！
劉穎鏇郭柏妍「雙嬌」型爆對付壞蛋
另一幕是，劉穎鏇孖郭柏妍二人化身「性感雙嬌」穿上迷你格仔裙，以型爆造型對付壞蛋葉泓聲（Gordon），畫面非常吸睛！網友更大讚這個「長腿姊妹花福利」好過份！
網民：風格十足《隱形戰隊》姊妹作
《奪命提示》預告出爐後，不少網民覺得是劇情又有大規模槍戰，又有調查神秘組織，同《隱形戰隊》幾近似，風格十足姊妹作咁！不過《隱形戰隊》亦加了不少新面孔例如張振朗、丁子朗、郭柏妍等等。「吓？我仲以為呢個係隱形戰隊」、「隱形戰隊2！？」、「超能，隱形 原班人馬」。
《奪命提示 》故事大綱：
城中發生女子肢解案，行兇手法殘忍，兩位總督察郭柏飛和姜曦文在調查期間接連收到手機助理Julie傳來的神秘訊息，協助破案。警方高層關振羽決定成立專案小組ASIB展開調查。
人體無故自燃、廢屋發現乾屍、兒童院院童憑空失蹤……離奇案件一宗接一宗，除了飛和文，招俊朗、溫嘉莉等組員也陸續收到「奪命提示」。經過調查，發現這些神秘莫測的訊息無法以科學解釋，究竟是超自然力量？是來自未來的訊息？還是來自魔鬼的「奪命提示」？
泊到碼頭成監製新寵
劉穎鏇肯博肯捱近年極速上位，成為當紅監製文偉鴻Jazz的御用女角，拍完《超能使者》與《隱形戰隊》，Jazz已開拍的《奪命提示》繼續起用劉穎鏇擔任要角，更曾公開表示給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」今日開直播一齊睇《隱形戰隊》，監製更特意即場播出劉穎鏇正在拍劇的畫面，只見她又係身穿小背心與短褲，角色又係好好身手，看來劉穎鏇已坐穩新晉動作花旦之位，大把前途。
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