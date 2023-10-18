《奪命提示》預告 劉穎鏇劉佩玥激戰連場 逼爆上圍包唔住！

就到年尾，TVB早前公布的「2023 TVB年中節目巡禮」8部劇集之中，只剩2套未安排播出，包括《異空感應》和《奪命提示》。《奪命提示》預告在3個月前已經釋出，陳山聰、劉佩玥、張振朗、劉穎鏇等打到拳拳到肉，風格十足《隱形戰隊》姊妹作咁！