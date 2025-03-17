奪命提示｜劉穎鏇小背心濕身上陣勁搶fo 打戲受傷畫面曝光獲讚超敬業
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TVB劇集《奪命提示》將於今晚（17日）正式開播，除咗劇情緊湊令唔少觀眾期待外，被譽為「TVB最正小花」嘅27歲劉穎鏇（Tiffany）在劇中仲會有唔少亮眼表現！今次繼續做「打女」嘅劉穎鏇就將在劇中展示訓練有素嘅好身手，而近日曝光嘅幕後花絮中，仲搶先見到劉穎鏇嘅超敬業精神！
奪命提示｜劉穎鏇小背心濕身上陣勁搶fo
之前憑「七彩小背心」在《隱形戰隊》中贏盡話題嘅劉穎鏇，在新劇首集再度以Shocking Pink小背心打響頭炮，為了營造激烈的打鬥視覺感，劉穎鏇更會全程濕身演出，造型霸氣之餘亦散發著健康性感。據知由於拍攝期間正值嚴冬，故當工作人員為劉穎鏇噴水營造濕身效果時，劉穎鏇全程叫苦連天；不過當正式Roll機，劉穎鏇即絲毫沒有半點寒冷感，更能極速進入殺氣狠Mode配合拍攝，夠曬專業。
奪命提示｜劉穎鏇超敬業打到周身傷
之前陳山聰曾在宣傳活動上表示拍攝打戲期間一度整傷劉穎鏇，而相關幕後花絮亦已曝光！片段所見，劉穎鏇整個手臂前臂被山聰剁至滿是瘀傷，山聰見狀亦即時拿著冰袋為劉穎鏇舒緩痛楚。花絮還曝光了原來單是一個凌空起飛腳鏡頭，劉穎鏇已吃盡苦頭，花絮片所見，劉穎鏇甫跳起，即被吊著的威也箍到實一實，手臂部分更一度被勒至變形；不過劉穎鏇卻未有因而喊停，反而咬緊牙關完成拍攝，直到導演嗌Cut才面露痛苦表情；但當導演表示想再來一Take時，劉穎鏇亦二話不說馬上忘記痛楚進入狀態，十分敬業。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期