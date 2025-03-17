奪命提示｜劉穎鏇小背心濕身上陣勁搶fo 打戲受傷畫面曝光獲讚超敬業

TVB劇集《奪命提示》將於今晚（17日）正式開播，除咗劇情緊湊令唔少觀眾期待外，被譽為「TVB最正小花」嘅27歲劉穎鏇（Tiffany）在劇中仲會有唔少亮眼表現！今次繼續做「打女」嘅劉穎鏇就將在劇中展示訓練有素嘅好身手，而近日曝光嘅幕後花絮中，仲搶先見到劉穎鏇嘅超敬業精神！