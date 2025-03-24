奪命提示｜劉穎鏇「貓步」爬床餵提子畫面曝光 張振朗4字爆女友楊偲泳感受
奪命提示丨劉穎鏇「貓步」爬床餵張振朗畫面搶先睇
TVB近日上載最新一條的「奪命提示搶先看」預告片，穿上白色小背心、下搭黑色短皮褲的劉穎鏇，以貓步慢慢爬向半裸躺在床上張振朗，S身形盡現！爬近振朗後，劉穎鏇以極溫柔氣聲、情深款款摸住振朗心口問道：「想唔想食提子呀？」在第一周劇情中與Tiffany撈亂骨頭的張振朗，聞言即一面受寵若驚，並嗒曬糖表示贊成。鏡頭一轉，劉穎鏇將提子慢慢放入口中後，再用嘴餵給振朗吃，感覺猶如Kiss般甜蜜，畫面極盡震撼刺激。「提子之吻」禮成後，劉穎鏇再向振朗送上嫣然一笑，電力爆燈！
奪命提示丨張振朗4字爆女友楊偲泳感受
劉穎鏇和張振朗日前出席劇集宣傳活動玩遊戲時，劉穎鏇就改用口餵張振朗食提子，同樣引來全場哄動！2人接受傳媒訪問時，張振朗表示看完該片段就證明他是專業演員，為拍劇去到盡，又指見到現場觀眾反應大，已覺得值得！又讚劉穎鏇要同時兼顧性感、感情和動作戲，做得相當好。而女友楊偲泳對自己在劇中嘅火辣場口就未有表示，不過就爆笑稱可能下周就會「見唔到我」！
而劉穎鏇指拍攝時十分害羞，因現實中未試過這樣餵人吃提子和這樣貓步上床，不過拍攝前大家溝通得好好，導演亦有講明怎樣做，而且振朗真的全程合眼沒有望，大家互相信任。
奪命提示丨27歲劉穎鏇肉緊打鬥「 黃金畫面」騷長腿動作場面搶先睇！
由文偉鴻監製、梁恩東及湯健萍編審的全新動作懸疑劇《奪命提示》逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，27歲劉穎鏇（Tiffany）嘅戲份可謂相當搶鏡，打得又睇得！！
劉穎鏇肉緊打鬥「 黃金畫面」
第2集劇情，郭柏飛（陳山聰飾）和姜曦文（劉佩玥飾）不僅在工作上針鋒相對，私下裡也為了師父羅友邦女兒羅蕊蕊的照顧方式爭執不休。當年，羅友邦在追捕悍匪時殉職，兩人共同肩負起照顧蕊蕊的責任。與此同時，招俊朗（張振朗飾）的年幼契女杜子瑜身患白血病，臥底警員溫嘉莉（劉穎鏇飾）不離不棄地照顧她，並責怪招俊朗的無情。招俊朗與僱傭兵宋耀興接觸，被迫協助綁架行動。郭柏飛認為此案與姜曦文調查的目標一致，希望合作，卻遭到冷淡回應。此時，他再次收到來自神秘手機助理Julie的訊息。身陷險境的溫嘉莉昏迷不醒，招俊朗不顧一切地違抗命令，潛入敵營營救她……
劉穎鏇大爆同張振朗合作感受
Tiffany表示：「至於振朗，呢套劇我哋好多場口都一齊拍，而好多時我哋都會事先溝通咗先，可能係度吓嘢又或者分享吓大家對唔同場口嘅睇法，次次我哋都好踴躍咁去討論點樣可以令成場戲更加好，會加好多細位同埋jam啲嘢出嚟，等啲有情緒嘅戲份可以更有support。」
劉穎鏇認從演8年以來喊得最甘
Tiffany則指是次除了要挑戰更多和更高難度場口外，還要應付不少內心戲及喊戲， Tiffany接受TVB.COM訪問時，坦言是次是其八年拍劇生涯以來喊得最多的一部劇集：「今次要喊嘅次數同程度，係突破晒咁多年以嚟嘅經驗。」
談到以往曾直認拍喊戲不容易，Tiffany表示隨著經驗的累積，自己確實比以前容易理解及進入狀態，並謂今次要特別感謝監製Jazz的循循善誘，以及拍檔張振朗的用心交流！「每次我哋拍呢啲感情戲，Jazz都會特別令到成個氣氛／環境好安心，佢拍之前會問我哋係咪熟晒啲對白、係咪ready好，只要我哋ready好就會即刻拍，咁樣好畀到信心我哋，令我哋演起上嚟都有信心啲。」
《奪命提示》劉穎鏇大曬煞食長腿
TVB劇集《奪命提示》將於3月17日首播，文偉鴻帶領眾演員出席宣傳活動，「Jazz女郎」劉穎鏇（Tiffany）和劉佩玥（Moon）都有大曬煞食長腿，活動中播放了多條預告片，展示了劇中激烈的打鬥場面，郭柏妍自言在劇中也有不少動作場面：「我收到劇本時都好擔心，但Jazz是係因材施教嘅人，佢知道我嘅能力，會搵一啲合適嘅嘢畀我去做。」Jazz就評價郭柏妍攻擊力非常大：「因為佢可以立即KO張振朗！」劉佩玥也分享了與Jazz合作的經驗：「我有一次問Jazz可唔可以分開拍，佢話『唔得！』之後佢同我講我一定會做到。我有時都會質疑自己，但Jazz好好，會喺旁邊畀鼓勵我，就係呢啲支持，就係一種好大推動力量，令我不停去突破，去做得更好。」
Jazz搵劉佩玥做主角 劉穎鏇孖張振朗拍抽心戲
Jazz就分別評價劉佩玥、劉穎鏇和郭柏妍︰「坦白講，大家都有進步空間，但今次佢哋係做到超越自己應有水平以上，我好滿意！我今次搵Moon做主角，佢喺戲入面可以話畀觀眾知，佢係有呢個氣場喺度，佢係好impress到我哋。而Tiffany就畀人印象係好鮮明，係動作打女，但佢今次接受好多挑戰，就係感情戲上面開啟咗emotion嘅場口，特別係佢同張振朗有場抽心嘅戲，會令大家印象深刻。至於郭柏妍開頭好驚，未知點去做打戲，但大家會睇到，佢係非常好！」