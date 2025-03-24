奪命提示｜劉穎鏇「貓步」爬床餵提子畫面曝光 張振朗4字爆女友楊偲泳感受

TVB熱播劇《奪命提示》播出以來話題十足，當中獲封「最強Body3.0」嘅27歲劉穎鏇更有唔少黃金畫面！近日TVB就上載最新一條的「奪命提示搶先看」預告片，片中更率先曝光劉穎鏇「貓步」爬床餵張振朗食提子嘅畫面，張振朗在宣傳活動上，更激罕以4字大爆女友楊偲泳對火辣場口嘅感受……