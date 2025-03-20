奪命提示｜劉穎鏇19歲港姐泳裝環節被問同C君結婚 最強body夠吸睛

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TVB新劇《奪命提示》熱播，多位女神小花演出，其中包括劉穎鏇、劉佩玥和郭柏妍三位港姐。提到港姐，當然唔少得泳衣環節，其中劉穎鏇19歲贏港姐亞軍的泳裝問答超精彩！

19歲劉穎鏇身材超吸睛 醒目回答C君刁難提問

19歲劉穎鏇2016年參選港姐被視為大熱，決賽當晚穿上藍色泳衣，豐滿上圍加上白滑長腿非常吸睛。當晚負責提問的司儀為Do姐鄭裕玲和農夫，Do姐就問到：「你要同C君結婚，但係你講想同一起同自己媽咪住，咁你要點說服C君」。

劉穎鏇就即刻話如果同媽媽一起住，可以等媽媽煮好嘢兩個人食。跟住C君就反駁指「如果有男人會肯同你媽咪住，得兩個原因，一係就冇錢交租，一係就根本鐘意你媽咪。」劉穎鏇就即刻話：「咁咪仲好，可以唔洗交租」C君又繼續反駁，指到時候生小朋友會好麻煩，劉穎鏇轉數快即回答：「咁可以搵媽媽湊，省下請Babysitting嘅錢」，夠曬淡定！

奪命提示 劉穎鏇 劉穎鏇豐滿上圍加上白滑長腿非常吸睛（圖片來源：TVB）
劉穎鏇豐滿上圍加上白滑長腿非常吸睛（圖片來源：TVB）
奪命提示 劉穎鏇 當晚有農夫加Do姐做對答環節的主持（圖片來源：TVB）
當晚有農夫加Do姐做對答環節的主持（圖片來源：TVB）
奪命提示 劉穎鏇 C君身高對正心口超爆笑！（圖片來源：TVB）
C君身高對正心口超爆笑！（圖片來源：TVB）

當晚睇到許廷鏗拍曬手掌

接著，C君就發揮其搞笑本能，反駁指：「我嗰好朋友6永啊，就係因為咁樣搬到離外母好遠啊」，搞到6永慌忙回應：「係因為我有錢交租」，笑到許廷鏗拍曬手掌，其他在場評審包括森美、洪永城、黃心穎都睇得好滿意，為當晚難得唔尷尬又搞笑的對答。

奪命提示 劉穎鏇 睇到許廷鏗拍曬手掌（圖片來源：TVB）
睇到許廷鏗拍曬手掌（圖片來源：TVB）
奪命提示 劉穎鏇 黃心穎都拍曬手（圖片來源：TVB）
黃心穎都拍曬手（圖片來源：TVB）

劉穎鏇成3料亞軍

劉穎鏇最後以大熱姿態贏得「亞軍」、「最上鏡小姐」和「現場最受歡迎佳麗獎」共3個獎項成3料亞軍。

奪命提示 劉穎鏇 現年24歲的劉穎鏇（Tiffany）5年前19歲的她在香港小姐奪亞軍同時，她獲「最上鏡小姐」和「現場最受歡迎佳麗獎」成為三料亞軍。（圖片來源：IG@itstiffanylau）
現年24歲的劉穎鏇（Tiffany）5年前19歲的她在香港小姐奪亞軍同時，她獲「最上鏡小姐」和「現場最受歡迎佳麗獎」成為三料亞軍。（圖片來源：IG@itstiffanylau）
奪命提示 劉穎鏇 （圖片來源：IG@itstiffanylau）
（圖片來源：IG@itstiffanylau）
奪命提示 劉穎鏇 （圖片來源：IG@itstiffanylau）
（圖片來源：IG@itstiffanylau）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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