奪命提示｜劉穎鏇19歲港姐泳裝環節被問同C君結婚 最強body夠吸睛
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19歲劉穎鏇身材超吸睛 醒目回答C君刁難提問
19歲劉穎鏇2016年參選港姐被視為大熱，決賽當晚穿上藍色泳衣，豐滿上圍加上白滑長腿非常吸睛。當晚負責提問的司儀為Do姐鄭裕玲和農夫，Do姐就問到：「你要同C君結婚，但係你講想同一起同自己媽咪住，咁你要點說服C君」。
劉穎鏇就即刻話如果同媽媽一起住，可以等媽媽煮好嘢兩個人食。跟住C君就反駁指「如果有男人會肯同你媽咪住，得兩個原因，一係就冇錢交租，一係就根本鐘意你媽咪。」劉穎鏇就即刻話：「咁咪仲好，可以唔洗交租」C君又繼續反駁，指到時候生小朋友會好麻煩，劉穎鏇轉數快即回答：「咁可以搵媽媽湊，省下請Babysitting嘅錢」，夠曬淡定！
當晚睇到許廷鏗拍曬手掌
接著，C君就發揮其搞笑本能，反駁指：「我嗰好朋友6永啊，就係因為咁樣搬到離外母好遠啊」，搞到6永慌忙回應：「係因為我有錢交租」，笑到許廷鏗拍曬手掌，其他在場評審包括森美、洪永城、黃心穎都睇得好滿意，為當晚難得唔尷尬又搞笑的對答。
劉穎鏇成3料亞軍
劉穎鏇最後以大熱姿態贏得「亞軍」、「最上鏡小姐」和「現場最受歡迎佳麗獎」共3個獎項成3料亞軍。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期