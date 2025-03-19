奪命提示｜劉穎鏇喊到眼腫騷演技 狠咬張振朗致敬楊怡劉松仁 舊作喊戲出土獲讚有進步
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TVB劇集《奪命提示》現正熱播，27歲劉穎鏇（Tiffany）就率先憑住fit爆身材做打女備受關注。雖然劉穎鏇在目前播出嘅劇情中多數都係以堅強形象示人，但昨晚（18日）播出Tiffany因心痛張振朗契女子瑜（鍾嘉佑飾），而哭成淚人嘅一幕，就獲唔少觀眾大讚感染力十足，更直言對比起以往嘅喊戲大有進步……
奪命提示｜劉穎鏇喊到眼腫感染力十足
昨晚播出嘅劇情中，張振朗契女子瑜（鍾嘉佑飾）在醫院因生病痛苦大鬧情緒、期間更一度反鎖自己。劉穎鏇幾經轉折救出子瑜後，與子瑜齊齊哭成淚人。場口所見，劉穎鏇整場喊戲雙眼極度紅腫，聲音亦夾雜著溫柔及哽咽，別具感染力。工作人員事後更透露劉穎鏇原來一Roll機後便完全投入情緒，眼淚甚至流個不停，因此哭了太久雙眼才如此紅腫。
奪命提示｜劉穎鏇爆喊狠咬張振朗致敬《名媛望族》
除咗同小演員鍾嘉佑爆喊場口騷喊功之外，劉穎鏇在昨晚播出嘅劇情中，仲狠咬強吻自己嘅張振朗，認真睇見就痛！不過劉穎鏇狠咬張振朗嘅一幕就令唔少觀眾直言諗起楊怡在劇集《名媛望族》中，同樣狠咬劉松仁嘅畫面！
奪命提示｜劉穎鏇舊作喊戲出土
劉穎鏇在以往舊作中嘅喊戲畫面亦再度被翻出，唔少網民都大讚劉穎鏇在《奪命提示》中嘅喊戲大有進步，演技越來越自然：「劉穎鏇演得好好，進步神速下一個視后」、「比起以前其實進步唔少！」、「睇得出佢有認真學嘢」。不過亦有網民指出劉穎鏇雖然表情控制唔錯，但係講對白就仍有待進步：「啲表情同武打係幾好睇，但係講對白再自然就更好喇。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期