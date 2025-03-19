奪命提示｜劉穎鏇喊到眼腫騷演技 狠咬張振朗致敬楊怡劉松仁 舊作喊戲出土獲讚有進步

TVB劇集《奪命提示》現正熱播，27歲劉穎鏇（Tiffany）就率先憑住fit爆身材做打女備受關注。雖然劉穎鏇在目前播出嘅劇情中多數都係以堅強形象示人，但昨晚（18日）播出Tiffany因心痛張振朗契女子瑜（鍾嘉佑飾），而哭成淚人嘅一幕，就獲唔少觀眾大讚感染力十足，更直言對比起以往嘅喊戲大有進步……