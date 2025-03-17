奪命提示｜劉穎鏇「最強Body3.0」連環派世一福利 大爆為開劇超自律習慣（多圖）！
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TVB劇集《奪命提示》將於今晚（17日）正式開播，劇集由《隱形戰隊》監制文偉鴻以原班人馬拍攝，並由陳山聰、劉佩玥、張振朗及劉穎鏇領銜主演。《奪命提示》除咗首集就開展充滿懸疑感嘅「女UC失蹤案件」外，更係有「第一代最強Body」掌門人、兼被譽為「TVB最正小花」嘅27歲劉穎鏇（Tiffany）施展渾身解數的晒冷戰場！
奪命提示｜劉穎鏇「最強Body3.0」狂騷世一身材
TVB日前在社交網將先後發放兩批劉穎鏇嘅福利照，分別是甜美與淚眼汪汪的仙氣婚照以及一件頭泳衣照，360度全方位展示Tiffany「最強Body3.0」嘅美態。而劉穎鏇嘅「最強Body 3.0」更比之前《隱形戰隊》的2.0更勝一籌，皆因劉穎鏇今次不但操出完美蛇腰，還大騷結實有致嘅背肌及腹肌，十分吸睛！
奪命提示｜劉穎鏇大爆超自律keep fit習慣
Tiffany接受訪問時說：「我都覺得拍《奪命》嗰時，可能係我人生中最弗嘅。一來可能之前拍《隱形戰隊》時操開咗，自己周不時都有跑吓步同做Workout Keep吓。我自己都期望今次可以再弗啲同紮實啲，因為我想觀眾睇落去可以唔同啲。首先飲食方面，我係由自己好似平時咁食，低糖低鹽低油嘅同時係會食返澱粉，可能營養吸收好咗，所以效果都會好啲啲。同埋《奪命》應該係我拍過咁多套劇打鬥最多嘅，變相拍嘅時候都有鍛煉住，令到我都Keep得更好。仲有如果真係遇著啲要超級露腰嘅場口，我會早兩日開始飲少啲水同食少啲澱粉。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期