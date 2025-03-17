奪命提示｜劉穎鏇「最強Body3.0」連環派世一福利 大爆為開劇超自律習慣（多圖）！

TVB劇集《奪命提示》將於今晚（17日）正式開播，劇集由《隱形戰隊》監制文偉鴻以原班人馬拍攝，並由陳山聰、劉佩玥、張振朗及劉穎鏇領銜主演。《奪命提示》除咗首集就開展充滿懸疑感嘅「女UC失蹤案件」外，更係有「第一代最強Body」掌門人、兼被譽為「TVB最正小花」嘅27歲劉穎鏇（Tiffany）施展渾身解數的晒冷戰場！