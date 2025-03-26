奪命提示｜劉穎鏇曾因車震被高層照肺 速撇羅天宇細佬即獲重用成功洗底
《奪命提示》劉穎鏇 曾因車震被高層照肺施壓
近年劉穎鏇的確好專注工作，甚少傳出緋聞，不過當年與羅天宇同母異父的細佬、16年港男胡㻗的一段情就洗唔甩，二人在2018年被傳媒影到疑似「車震」，事後雙雙被照肺，劉穎鏇仲喊晒，之後為保前途疑急撇胡㻗，劉穎鏇乖乖識做無綫亦畀機會，不過同人唔同命，胡㻗就繼續拍劇做閒角，知名度亦欠奉。
據悉劉穎鏇在「車震」斷正後當眾灑淚，除了介意被標籤「車震」一族，實情係報道翌日已經被高層電召回台照肺，為保事業狠斬剛剛萌芽情絲，才是傷上加傷！
胡㻗只係好朋友？ 劉穎鏇聲淚俱下否認「車震」
當日劉穎鏇與森美及一眾「是非精」拍攝《學是學非》，被問到係咪同胡㻗拍緊拖，佢表示同對方係同一年的港姐、港男，之後再一齊上演員訓練班，只係好好的朋友。而兩人當晚唔係話特登要去西貢銀線灣，純粹係大家傾吓偈，劉穎鏇又指自己唔熟香港，唔知去嗰個地方會令人誤會。
提到被指當時「車震」，鬼妹仔劉穎鏇就反問呢兩個字點解，而知道箇中意思後更激動得聲淚俱下！劉穎鏇稱兩人當時只係喺車傾偈，唔明點解會有呢個字眼出現，佢自己喺美國嚟香港，作為一個新人一直好努力工作，唔希望大家會有咩誤會。
劉穎鏇又稱，當時喺車上見到有人出嚟用閃光燈狂影，場面實在太恐怖，所以嚇到即時縮低頭，而且面青口唇白，結果又令大家誤會了。最後佢強調與胡㻗唔係男女朋友，所以無咩要避忌，又讚對方係個好男仔，好識照顧人。
入TVB後與胡㻗愈行愈埋變情侶
劉穎鏇2016年從美國回流選港姐、留港發展，本來係土生土長 ABC、入行前又有大學相識的要好男友，不過事業為重、遙距愛情又難維繫，出道半年後，劉穎鏇即急急公布分手，自爆回復單身，不過據悉16年參選香港小姐時，她與同屆參選香港先生的胡㻗已經結識，被公司安排經常同場受訓、出席活動，賽後又齊齊加入訓練班，朝見口晚見面加上年紀相若話題多多，劉穎鏇與胡㻗愈行愈埋變情侶。
西貢幽暗處談情 唇膏甩晒色？
2018年劉穎鏇出席完《兄弟》演員飯敍後即使夜深，胡㻗一樣殷勤驅車到尖沙咀，接埋女友轉場去西貢銀線灣暗處把握機會談心。可惜戀情萌芽僅僅數月，難得夜會卻被傳媒撞正登上頭條。報道指胡㻗當日在一隱蔽的幽暗處停車，然後二人於車上摸黑蜜會20分鐘！直至記者上前採訪，劉穎鏇及胡㻗表現驚訝又慌張，隨即駕車離開。報道又指劉穎鏇本來塗上鮮紅色唇膏，但下車後明顯唇膏「離奇地」甩晒色，點解呢？
為保事業向高層答應斬情絲
據知情人士透露，二人即日已收call要回台見高層：「 出事嗰晚佢哋已經打畀經理人報定案，第二日仲被高層召返去照肺，話晒Tiffany被力捧，搞呢啲新聞出嚟對形象好大影響，公司都警告佢唔好再行差踏錯，Tiffany都明難得獲公司力捧的機會，唔想因為拍拖冇咗機會，所以死死氣認完錯，雖然好唔捨得，都應承咗高層兩個人唔會再繼續落去。」換言之，即係為保事業寧棄愛情！
胡㻗忽然表示心痛劉穎鏇被抹黑被指抽水
被指車震，胞弟胡㻗未出聲，因緋聞上報經驗無數的羅天宇經驗老到幫細佬拆彈，見記者時話：「佢哋一入行就識，細佬喺附近收工 順路車埋個女仔，因為第一次被記者衝出嚟影，係驚啲緊張啲啫！」
到2022年，《超能使者》播出，劉穎鏇人氣再度急升，胡㻗曾忽然公開活動上回應二人陳年舊聞，提到當年與劉穎鏇過從甚密時，有指他拍《失憶24小時》本來與對手劉思希有場激烈的親吻戲，不過因為劉穎璇詐型，胡㻗最後拒拍，更被劉思希批評他唔專業。胡㻗表示最後這場親熱戲有拍到，聽到這個傳聞有少少無奈，再強調與劉穎璇一直是好朋友關係，希望大眾將焦點放回演戲上，對於劉穎璇被惡意抹黑感到心痛。不過今時今日的劉穎鏇根本唔需要胡㻗為她護航，分手幾年仲出來抽水蹭熱度，其實胡㻗係咪做多咗？
日久生情唔出奇
睇翻2016年時，TVB史無前例將香港小姐及香港先生合併舉行，所以胡㻗與劉穎鏇參選期間已經認識，之後齊齊就讀藝員訓練班做同學。睇返胡㻗社交網站的大合照，發現佢同劉穎鏇都經常喺不同場合同場，年紀相近又係靚仔靚女，日久生情唔出奇！
胡㻗被蘇韻姿搞「硬」？
不過2016年時港姐破天荒與停辦幾年的香港先生合辦，其中蘇韻姿在泳裝環節大晒33C招牌心形胸，極盡性感誘惑人！胡㻗當時一同進行問答環節，扮演一對多年好朋友，胡㻗仲忽然搭實Andrea膊頭，抽晒水喎！不過之後胡㻗突然表情生硬，仲一直用手遮住重要部位，原因就得佢自己知啦！