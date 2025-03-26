奪命提示｜劉穎鏇曾因車震被高層照肺 速撇羅天宇細佬即獲重用成功洗底

現年27歲的劉穎鏇（Tiffany）自2016年奪得港姐亞軍入行，近年成為監製文偉鴻Jazz的御用女角，憑《超能使者》、《隱形戰隊》和《奪命提示》等劇，成功建立性感打女形象，大受觀眾喜愛，2023年更奪得「飛躍進步女藝員」獎，但她的事業並非一帆風順，2018年，她就曾爆出疑似「車震」醜聞，更因此被TVB高層「照肺」！