劉穎鏇郭柏妍膠質女僕裝宣傳被嫌暴露 前港姐拍片批評：有啲嚇親！

無綫新劇《奪命提示》的演員陣容近日現身宣傳活動，其中主演郭柏妍與劉穎鏇（Tiffany）尤為矚目。兩人身穿粉色膠質露腰女僕套裝，搭配貓耳頭箍與長靴，以劇中女團「Double C」的造型登場，性感造型瞬間點燃現場氣氛，引來觀眾陣陣驚呼。這一打扮也意外掀起話題，前港姐王卓淇（Erin）看後即拍片表達擔憂，呼籲外界關注女藝人的安全。