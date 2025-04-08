劉穎鏇郭柏妍膠質女僕裝宣傳被嫌暴露 前港姐拍片批評：有啲嚇親！
無綫新劇《奪命提示》的演員陣容近日現身宣傳活動，其中主演郭柏妍與劉穎鏇（Tiffany）尤為矚目。兩人身穿粉色膠質露腰女僕套裝，搭配貓耳頭箍與長靴，以劇中女團「Double C」的造型登場，性感造型瞬間點燃現場氣氛，引來觀眾陣陣驚呼。這一打扮也意外掀起話題，前港姐王卓淇（Erin）看後即拍片表達擔憂，呼籲外界關注女藝人的安全。
王卓淇素顏拍片震驚 直指造型過於性感
王卓淇以素顏出鏡拍攝影片，坦言看到《奪命提示》宣傳活動的照片後大感震驚。她指出，郭柏妍與劉穎鏇的膠質女僕裝過於性感，回想起自己宣傳《全職沒女》時的經歷。她透露當時穿著較短裙褲登台，因舞台較高，台下「龍友」從各角度拍攝，至今網上仍流傳一段超過一分鐘特寫她美腿的影片，讓她感觸良多。
從觀眾角度發聲 籲保護女藝人避免不當走光
王卓淇強調自己僅以普通觀眾身份評論，認為郭柏妍與劉穎鏇的造型在質感與性感程度上遠超她當年。即使有網友解釋此為劇中服裝，她仍表示拍攝時環境安全，僅有攝製團隊在場，加上專業打光讓效果更出色。然而，她認為同樣服裝用於公開活動並不合適，因現場缺乏專業燈光，且觀眾可從低角度全方位拍攝：「真係唔係幾好睇…」。
她透露很欣賞這兩位師妹，平時見過劉穎鏇打籃球的健康形象，稱讚其「好睇、健康性感」，並懇請大家保護女藝人，「我睇到唔係好舒服…女演員宣傳時可否着得正常啲，啲可愛嘅造型可以留返喺戲劇效果，但宣傳時都要保護番女仔嘅安全。」
網友質疑宣傳策略 劇組意圖引熱議
事件曝光後，不少網友表示認同王卓淇的看法，認為一部好劇無需依賴如此誇張的服裝來宣傳，並質疑：「這樣的宣傳到底想表達什麽？難道幕後劇組想表達整套劇重點是那套這樣的衣服？」
部分人批評劇組安排欠妥：「劇組安排的人都幾有問題」。不過，也有不同聲音指出現實考量，「唔宣傳無下套，揾食難」，甚至有人認為「其實係收視好，先至咁著」，反映出對宣傳策略與收視壓力之間的兩極看法。