奪命提示｜劉穎鏇郭柏妍「橙色女僕水著」造型曝光 查案女團引蛇出洞！
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《奪命提示》之前官方宣傳曾提及本周劉穎鏇（Tiffany）同郭柏妍將組成女團「Double C」深入娛樂公司查案，據知相關劇情將於今晚（9日）播出的第十三集正式上演！昨日無綫官方社交網公布了全新一條搶先睇，直至今早10時半，fb及ig的相關片段點擊已超過70萬views；
劉穎鏇郭柏妍「橙色女僕水著」造型曝光
片中穿上「橙色女僕水著」的「Double C」再度大晒超強女友力、童心大發狂玩水槍泡泡，期間還不斷大擺可愛甫兼互點鼻哥，獲網民大讚索爆之餘，有人指Tiffany這身打扮、配以她開場做的劃圈手勢，感覺猶如真人版美少女戰士之一的木野真琴。
劉穎鏇郭柏妍大玩派心送吻
今日，劇組再度發布同一場口的宣傳照片，Rosita與Tiffany再度大玩單眼、派心、嘟嘴及送飛吻，青春無敵。值得留意的是，擁「最強Body」美譽的Tiffany，除了超長美腿贏盡焦點，她苦練得來的「超強馬甲線」亦相當吸睛，這亦是Tiffany努力鍛鍊的見證。據知，除之前已曝光的「Shocking Pink貓女郎」及今日曝光的「橙色美少女戰士」Look，Double C今晚還有另外六大造型會曝光，保證充滿新鮮感，萬勿錯過！
網民慨嘆郭柏妍「不再清純」
有網民話劉穎鏇著女僕裝唔夾，有點勉強，做返「羅拉」打女style會好啲，亦有網友覺得郭柏妍不再清純，變得性感好多，重溫2022年劇集《下流上車族》，郭柏妍一早就有女僕look示人，相當搶鏡！
奪命提示｜郭柏妍自爆拍攝超辛苦搞到爆瘦
談到Double C造型，郭柏妍接受訪問時透露每個造型及髮型都是花盡心思：「監製阿Jazz真係好好、好仔細，希望將每個造型都做到最好畀觀眾睇，所以每個造型同髮型都真係諗咗同試咗好多次。」談到造型改了又改，會否與拍打戲拍到瘦有關，郭柏妍坦言拍《奪命提示》確實愈拍愈瘦：「因為呢套劇真係好多動作場面，加上要配合番啲造型、想出嚟效果靚啲，我都真係唔敢食太多，我估呢套劇我前後瘦咗八磅左右，腰圍可能得番21/22吋，有機會比我選港姐嗰時仲瘦。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期