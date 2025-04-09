奪命提示｜劉穎鏇郭柏妍「橙色女僕水著」造型曝光 查案女團引蛇出洞！

《奪命提示》之前官方宣傳曾提及本周劉穎鏇（Tiffany）同郭柏妍將組成女團「Double C」深入娛樂公司查案，據知相關劇情將於今晚（9日）播出的第十三集正式上演！昨日無綫官方社交網公布了全新一條搶先睇，直至今早10時半，fb及ig的相關片段點擊已超過70萬views；