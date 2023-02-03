奪命提示｜丁子朗親回與A0女神郭柏妍地下情
郭柏妍丁子朗新劇再演情侶 尷尬談螢幕初吻
丁子朗稱在《奪命提示》跟A0女神郭柏妍的感情線較單純，由歡喜冤家漸變情侶。而接受訪問期間，郭柏妍顯得不及平日般自在，被問到有關緋聞時更多次支吾以對，表現尷尬。問到會否有咀戲？丁子朗指劇本還未完成，同時他稱如果監製要求一定照做，認為這是工作之一。郭柏妍亦表示會跟劇本去演，她表示未拍過咀戲，若真的加插咀戲，丁子朗將奪走郭柏妍螢幕初吻，她聞言即時語塞，面露尷尬表情，笑而不語，丁子朗即急急打圓場：「皺晒眉咁！」
丁子朗親回與A0女神地下情傳聞
丁子朗回應同郭柏妍嘅緋聞時亦口窒窒，佢話：「我見到啲新聞都嚇親，估唔到咁快傳緋聞，覺得有啲愕然！」郭柏妍和應：「我都冇諗過！」主持笑指丁子朗和郭柏妍好合襯，丁子朗話：「外型嚟講呢⋯⋯」郭柏妍解圍：「咁啱擺埋一齊囉！」丁子朗和應：「係呀，都係一男一女咁囉。」郭柏妍笑言：「換咗另一個樣都會好襯㗎！」
郭柏妍劉穎鏇組魔音女團
劉穎鏇早前出席活動獻唱《終身美麗》被指唱歌實力「超越」李佳芯，跟被冠以魔音稱號嘅郭柏妍有得揮，監製文偉鴻稱今次劉穎鏇同郭柏妍組魔音女團，劉穎鏇被監製嚇咗一跳，身旁張振朗叫佢表演一次，劉穎鏇即叫唔好，劉穎鏇劇透講有單案放咗「魔音女團」去查案，二人喺劇中有不同造型嘅打扮。
咁襯使乜尷尬啫！
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郭柏妍和丁子朗日前在《東張西望》亦以情侶檔身份上陣，親自示範大膽健身動作。郭柏妍率先要跳到丁子朗身上，以大腿夾實丁子朗條腰，然後再凌空做出仰臥起坐的動作。郭柏妍一跳上丁子朗身上已經非常危危扶，丁子朗亦毫不避忌地一手攬實郭柏妍條腰，一手捉實郭柏妍大腿。動作大膽程度嚇窒一班觀眾之餘，在場的其他演員亦睇到喂哇鬼叫，郭柏妍都做到面紅紅，場面既尷尬又好笑！
大膽程度惹網民熱議：擺明益丁子朗
當日《東張西望》一出街，即刻惹來大批網民熱議。不少網民認為郭柏妍和丁子朗所做的情侶健身動作太大膽，又替郭柏妍感到不值：「芊芊面都紅哂，好心大台唔好搞呢D破壞佢清純形象啦,」、「無人問阿教練，點解要夾住個男人做sit up」、「搞到丁丁耳都红」、「做gym都玩到咁意淫，大台真犀利」、「擺明益丁子朗」等。
郭柏妍同丁子朗示範到面都紅晒！
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