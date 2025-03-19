奪命提示｜劉穎鏇「奪命較剪腳」令對手無從招架 陳少邦超專業化解尷尬局面
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TVB劇集《奪命提示》昨晚劉穎鏇Tiffany大戰陳少邦場口，除了基本的實淨打鬥場面，其中一幕Tiffany飛躍騎上陳少邦膊頭、再齊齊猛衝身後一排又一排的長光管，不但節奏緊湊、一氣呵成，天花板光管一頂接著一頂爆破的光花四濺畫面，亦滿足了觀眾對畫面美學的追求。另一幕Tiffany撐著枱面、再凌空向陳少邦大力起飛腳一幕，慢動作的處理增添動畫風之餘，亦更突顯製作團隊的認真，及演員們的努力及極弗狀態。
陳少邦嚇到連眼珠都唔敢點郁
據知，Tiffany騎少邦膊頭場口連前後打鬥雖然只有3-4分鐘，但其實足足拍攝了四天，皆因無論台前幕後，每一步都要計算精準才能拍出如此完美效果。無綫官方社交網於今日黃昏釋出幕後拍攝花絮，畫面所見兩位演員排位期間，陳少邦全程表現緊張不敢亂動，就連眼珠也沒有怎樣移動過，一臉嚴肅尷尬，畫面爆笑。
對此，陳少邦接受訪問時坦言「件事本身係尷尬嘅」：「我覺得作為佢嘅對手，你要畀到個信心女仔，等佢好舒服咁做到件事。」並大拋專業bite謂：「心無雜念係我哋嘅專業，咁就會覺得任何身體接觸都唔會有問題。」並笑言由於要承托著Tiffany一段頗長時間，所以就算女方不算重，也對身體造型一定程度負荷。
劉穎鏇受傷表情成焦點
除了打戲吸引，Tiffany昨晚嘅表情亦係重點，畀網友瘋狂cap圖，對手陳少邦喺IG講：「我老婆同我一齊睇，我都好緊張呀！」網民笑指：「用後尾枕攻擊佢下路」、「正確來講係撞到G點」、「必殺技」
圖片來源：TVB、IG@bond_chan資料或影片來源：原文刊於新假期