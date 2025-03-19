奪命提示｜劉穎鏇「奪命較剪腳」令對手無從招架 陳少邦超專業化解尷尬局面

TVB劇集《奪命提示》昨晚劉穎鏇Tiffany大戰陳少邦場口，除了基本的實淨打鬥場面，其中一幕Tiffany飛躍騎上陳少邦膊頭、再齊齊猛衝身後一排又一排的長光管，不但節奏緊湊、一氣呵成，天花板光管一頂接著一頂爆破的光花四濺畫面，亦滿足了觀眾對畫面美學的追求。另一幕Tiffany撐著枱面、再凌空向陳少邦大力起飛腳一幕，慢動作的處理增添動畫風之餘，亦更突顯製作團隊的認真，及演員們的努力及極弗狀態。