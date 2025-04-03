奪命提示丨區明妙女僕look唔只得一集！原來拍ViuTV劇一早玩過Cosplay
《奪命提示》區明妙女僕裝獲網民like爆
區明妙早前曾透露將會以女僕look登場，叫大家期待一下！網民都紛紛大讚她：「女僕miu miu好靚」、「太屈機啦」、「超可愛」等，原來她這個造型不只會在今晚（3日）臨尾時出現，在明晚仲會繼續見到區明妙的女僕look！
今晚劇情就講到區明妙飾演嘅蕊蕊著上女僕裝，原來係為了熱心照顧郭柏飛（陳山聰飾），於是柏飛和姜曦文（劉佩玥）假裝拍拖，以息其戀慕之心…
此外下周二（8日）及下周三（9日）都有區明妙出現的劇情：
下周二：區明妙飾演嘅羅蕊蕊同李冰雪（史穎喬飾）組女團準備出道，經理人公司老闆丁逸勝安排代言，但蕊蕊卻懵然不知被人偷拍了裸照。
下周三： 區明妙飾演嘅羅蕊蕊受輕傷入院，不滿姜曦文（劉佩玥）擅自叫停她所有排練和演出。曦文擔心蕊蕊再有危險，溫嘉莉（劉穎鏇飾）同商雙（郭柏妍飾）扮成網紅引蛇出洞。
拍ViuTV劇一早玩過Cosplay
區明妙自2019年加入邵氏，之後拍過不少TVB劇，包括《法證先鋒》系列、《愛上我的衰神》、《黯夜守護者》和《婚後事》等，不過原來她之前都拍一部ViuTV劇，就係2020年播出的《地產仔》，當中更有她另一Cosplay造型！
《地產仔》做「拜金女」靠蘿莉裝呃宅男錢
區明妙在ViuTV《地產仔》中，曾以Cute爆的Cosplay造型演繹「Alice BB」一角，每次出現都只為欺騙胡子彤所飾演的IT宅男「盲雞」金錢。在劇中她有多個Lolita造型，相當搶眼。
區明妙 拒做韓國練習生
區明妙與《聲夢傳奇》Yumi鍾柔美、《全民造星IV》何榛綦、《全民造星III》阿Cloud雲浩影等人一樣，都是家燕媽媽旗下女子組合Honey Bees的成員之一，有一定唱歌和跳舞實力。更把炮的是，區明妙憑清純外貌一度被網民封為「港版周子瑜」，且在2017年曾被韓國公司邀請當練習生受訓，但當時其她指自己當時尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。以她演技及外在條件，TVB算是執到好籌，但識唔識用又係另一回事。
區明妙銘記父親遺言
區明妙透露一直銘記父親遺言，她指由童星開始加入演藝圈，父親在生時一直相當支持她追夢，同時提醒她在演藝圈生存並不容易，勉勵她一旦決定了便要堅持，不要放棄﹗區明妙在13歲時父親離世，令她與同年齡人會不一樣，因為父親不在身邊，自己要學識獨立，要堅強面對，提及當年首次去電視城拍攝，也是單拖前往！