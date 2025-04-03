奪命提示丨區明妙女僕look唔只得一集！原來拍ViuTV劇一早玩過Cosplay

24歲「御用學生妹」區明妙在新劇《奪命提示》中，飾演一名16歲的中學生羅蕊蕊，這個角色因為生父去世，而由爸爸的兩位徒弟陳山聰及劉佩玥擔任監護人。在早前出席活動時，區明妙就曾劇透將會穿女僕裝出場，原來她這個造型唔只出現得一集！