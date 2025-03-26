奪命提示｜區明妙再做學生妹表演跳唱竟被批失晒色 開腔回應冇劇拍及將離巢TVB傳聞
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現年24歲的區明妙有TVB「御用學生妹」之稱，近日她在《奪命提示》中飾演的羅蕊蕊亦是一名學生妹，今晚（26日）第8集仲有著校服去參加選秀的戲份！
《奪命提示》區明妙 參加選秀節目表演跳唱
《奪命提示》中，羅蕊蕊（區明妙飾）參加選秀節目表演跳唱，仲搵埋兩位監護人郭柏飛（陳山聰飾）、姜曦文（劉佩玥飾）幫佢伴舞添，不過對於區明妙的跳舞片段，網民卻指比起她平日自拍的跳舞失色不少，更有網民直言：「電視入面嘅佢真係好豬；同IG自拍啲跳舞片係另一個樣。」
網民寧願叫Yumi做
此外今次區明妙表演首歌叫《Breakin’ My Heart》，是劇集拍攝時鍾柔美Yumi的派台歌，有網民就認為這個角色應該搵返Yumi客串，直指：「寧願叫Yumi做好啦，佢做嚟做去都係呢啲樣，好悶無突破。」
《奪命提示》陳山聰、劉佩玥、區明妙表演跳唱：
澄清非TVB藝人 否認即將離巢
此外區明妙現時已冇劇拍，早前又缺席台慶劇《黑色月光》宣傳，加上開直播與網民傾偈時，有網民問到區明妙是否即將離開TVB，區明妙竟然輕聲對鏡頭講「快㗎喇！快㗎喇！」，之後又話「希望唔好畀人Cap低啦」，似乎區明妙有機會即將離開效力六年的TVB！
對此區明妙回應傳媒時，以「未咁快啦」4字否認即將離巢，並透露合約尚有幾年時間，而且除了《奪命提示》外，她還拍了《武林》及《正義女神》兩部劇集，將會陸續播出。此外，她也有在IG澄清，自己係同邵氏簽約，而非TVB。
前家燕姐旗下女團成員 因學業拒赴韓發展
區明妙除了熱衷戲劇，也曾向音樂方面發展，為薛家燕旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而《全民造星3》冠軍黑馬雲浩影（Cloud）及《聲夢傳奇》的鍾柔美，同樣曾為Honey Bees成員。區明妙2017年曾被韓國公司邀請當練習生受訓，但當時其她指自己尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@miumiu__au、新傳媒圖片庫資料或影片來源：原文刊於新假期