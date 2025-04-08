奪命提示｜28歲史穎喬孖區明妙做逆齡學生妹 空姐轉型做演員 學霸背景大公開
奪命提示｜史穎喬馬尾造型青春登場唔輸區明妙
史穎喬將於今晚嘅劇情中以區明妙（飾羅蕊蕊）好友李冰雪嘅身分登場，史穎喬更會以馬尾造型配開窿上衣加短褲登場，拍攝時26歲嘅佢就算拍住當時只得22歲嘅區明妙都完全冇輸蝕！
史穎喬早前亦曾在社交平台搶先劇透角色唔簡單：「李冰雪和羅蕊蕊是好朋友，但將會發生咩事呢～」更直言因首次飾演咁年輕嘅角色而感到有壓力：「第一次飾演咁後生的角色， 17、8歲的美少女，拍住真·美少女隔離有啲壓力」。
即睇更多史穎喬靚相！
28歲史穎喬中國研究系碩士會彈古琴＋寫古文
而2020年因參加《衝上雲霄大選》入行的史穎喬，是中國語言及文學系學士兼中國研究系碩士，本身鍾情中國文化及古典文學的她，閒時會彈古琴、寫古文，中文根基紮實，曾獲《新四十二章》劇組邀請任中文顧問，同時亦憑同劇的「夏竹姬」一角掀起熱議。談到四位美少女長期面黑黑，史穎喬接受訪問時笑言是為了配合角色：「因為想表達出一種被逼娘為娼嘅感覺，就算心入面一萬個不願意，但因為要服從上司指令都要頂硬上，所以變咗成日面燶燶咁。」
新四十二章｜史穎喬演孖辮妹勁搶鏡 中國研究碩士生兼任劇集中文顧問
2023年劇集《新四十二章》由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等主演劇集，劇中飾演龔嘉欣大學同學的「孖辮妹」竹姬（Alisha）的史穎喬，更於第2集一出成功引起網民關注。原來戲裡戲外史穎喬都是中國研究系碩士生，中文水平高，更兼任劇集中文顧問！
史穎喬為劇做中文顧問
樣子甜美、眼大大的史穎喬有「翻版梁詠琪」之稱，她在第2集甫出場已引起熱議。由於史穎喬本身鍾情中國文化及古典文學，閒時又會彈古琴寫古文，中文根基紮實，因而獲劇組邀請擔任劇集中文顧問，不過史穎喬受訪時謙稱自己只是和劇組「純粹交流」:「都係講吓以前上堂，例如教授平時上堂會講啲咩，或者有咩特別口頭禪之類。」
空姐轉型做演員
28歲的史穎喬是香港樹仁大學中國語言及文學系學士，之後在香港中文大學讀中國研究系碩士課程，碩士畢業後成為一名空姐，可惜在2020年因疫情被裁員，因為她對演藝事業很有興趣，所以報名參選無綫節目《衝上雲霄大選》。入行後，史穎喬隨即被安排加入處境劇《愛回家之開心速遞》，演劇中劇《渣流灘》的女主角之一「Michelle」，她在劇中經常以旗袍和古典髮型造型示人，甚有古典氣質兼搶眼。
感恩角色戲份重
入行兩年的史穎喬接受媒體訪問時表示，今次角色是入行以來第一套有角色同戲份的劇，因此感到非常大壓力，她稱自己演戲經驗淺，幸好監製有事先圍讀劇本，之後再安排幾次惡補，她亦與PA不停對對白、試走位等等。史穎喬垣言非常感恩能在《新四十二章》有不少戲份，因為她對上一部劇是《十八年後的終極告白2.0》，當時演一名無名接待員全劇得三句對白。