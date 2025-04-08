奪命提示｜28歲史穎喬孖區明妙做逆齡學生妹 空姐轉型做演員 學霸背景大公開

TVB劇集《奪命提示》自播出以來憑住緊湊劇情而備受關注，而每個單元亦有唔少演員參演。今晚（8日）將會播出的，就有現年28歲嘅史穎喬做24歲區明妙同學嘅劇情，逆齡上陣做學生妹嘅史穎喬除咗外貌夠出眾之外，其實佢嘅學霸背景同樣搶fo！