奪命提示大結局｜監製招牌橋段惹熱議 收視高企觀眾猛烈提議5大改善方向
《奪命提示》大結局 TVB觀眾猛烈提議5大改善方向
1. 女警披頭散髮加熱褲上陣捉賊唔合理
《奪命提示》仲有一集就大結局，睇完29集，原來觀眾最難以接受的是女警們「披頭散髮、長髮飄逸」去捉賊的造型，仲要配搭「熱褲、小背心」，質疑現實中不可能如此不專業，影響視線兼不方便：「集集見到啲女主角披頭散髮咁去捉賊，真係睇到把幾火，好想一把較剪剪晒啲頭髮」、「開親槍D女警頭髮死咁吹，一開就吹」、「每次開槍個頭都有風吹」、「長髮熱褲小背心嘅女警，咁樣去捉賊，啲編劇個腦係咪有問題？」、「着到似企街多過似差婆」、「雖然想吸睛，但今次過多over咗」。
2. 壞人太勁警察太無能
觀眾又狠批《奪命提示》將警隊塑造成無力兼被動，安全屋警力甚至少於保護對象，查案靠「口水」而非實際調查，如「CCTV都唔睇」、「好似香港只得十幾個警察咁，垃圾劇，浪費演員」、「無錯差佬得十個八個、班匪徒次次都幾拾個、成個兵團咁、好犯駁！」、「殺手無限量，警察得番幾個」、「拍到d警察咁冇用，全家都死清光」、「明明都知道謝東閔個棺材係空嘅，佢就係兇手，只因為佢用咗另一個身份就不能再扣留佢？編劇當觀眾係白痴！」而壞人則可以「無限復活」超強勁。
3. 集集死人集集都喊太煩膠
觀眾更鬧爆編劇為製造緊張氣氛，刻意用親人死亡推動劇情，並安排大量催淚場面：「集集喊到PK」、「為喊而喊為，不合邏輯」、「晚晚都死無辜者、催淚，邊個觀眾喜歡睇呢？」、「編劇有問題，為咗集集有人喊要死咁多人」、「集集都喊 好X煩」、「禍不及家人，但要死晒啲亞媽先安樂」、「呢套劇，搞到啲警察局超無能，睇住一個一個親人咁死，只係識得喺度喊」、「集集都死人，超嬲」、「越睇越火滾，完全唔合邏輯，每一集都喊，煩死人！」、「似打機多啲，不斷有人衝出嚟死，死極都死唔晒」。
4. 監製套套劇橋段重複
觀眾直指編劇及監製文偉鴻「套套都係咁」，劇情為求博眼球刻意誇張不顧邏輯，浪費優秀演員陣容：「編劇有病，搞亂社會，壞人任意妄為，當法律唔存在」、「AI提示好似邪靈附體，編劇唔好弱智呀」、「劇情重復，一式一様」、「好像為鋪墊而鋪墊，要觀眾繼續猜幕後Boss，而一直保留Boss到最後」、「除咗D女女養眼，劇情真心膠，同以前警匪片冇得比」，有留言更狠批《奪命提示》劇情抄襲Netflix熱爆韓劇《魷魚遊戲》元素：「唔該下次換個編劇同導演，部戲真係好肉酸，一直抄一直自爽，連魷魚遊戲都抄埋。」
5. 邏輯崩壞觀眾質疑會爛尾
觀眾對大結局普遍不抱期望，甚至希望以「只係一場夢」或「奸人得逞」作結，認為劇集「太多喊戲，又死得太多人，得返一集，應該爛尾」、「虎頭蛇尾失敗之作」、「劇情不知所謂，最好結局係全部主角瓜晒！」、「原本都好好睇，又係臨結局篇衰收尾！爛晒！」有觀眾更直言已棄劇：「完全唔想追大結局」、「轉台睇新聞好過」、「已沒再看，因看到每集宣傳片已經好嬲」，有觀眾就認為劇情為鋪墊第二輯而保留幕後黑手，導致故事牽強，直呼：「為鋪墊而鋪墊，唔合邏輯」。