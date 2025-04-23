奪命提示大結局劇透｜終極Big Boss死過翻生？網民憑2點認出Julie真身係謝東閔

TVB劇集《奪命提示》將於本周五（25日）大結局，幕後Big Boss Julie的真實身份成為了網民熱議的焦點，從張國強、陳山聰、謝東閔到林子善，都成為網民猜測的對象，不過隨著Julie戴著面具現身，網民就憑藉2點直指這位Big Boss的身份其實好易估！