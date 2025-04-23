奪命提示大結局劇透｜終極Big Boss死過翻生？網民憑2點認出Julie真身係謝東閔
《奪命提示》大結局 Big Boss死過翻生？
根據劇情發展，Julie戴著面具現身，綁架完呂珊又綁架林子善，不過Julie一出現，網民就話憑著他的身形和聲線，就可以輕易認出他是之前已經死去、由謝東閔飾演的「和事佬」！
網民：身形太好認了！
網民紛紛直言：「面具人就是和事佬，身形太好認了」、「變咗聲都聽得出係和事佬喔」、「睇個外型，就知道係和事佬」、「聽佢講嘢節奏同斷句就似和事佬」、「和事佬無死到，把聲我認到」等，有網民更發現謝東閃日前曾在小紅書上載一段唱歌片，當中的打扮就同劇中Big Boss Julie一模一樣！
和事佬同張國強夾埋假死？
而對於「和事佬」何以死過翻生，有網民猜測是和事佬與張國強夾埋假死，亦有網民猜測Julie是和事佬的孖生兄弟。而在預告劇照中，更見到梁凱晴飾演的阿May疑似在街上見到和事佬的一幕，令和事佬假死的猜測更加似層層！
《奪命提示》第28集（04/23）劇透
ASIB徹查三年前友邦被殺案的悍匪莊偉賢背景，得知偉賢是孤兒，但孤兒院的資料被刪除。柏飛等人從海量般的碎紙中拼湊出偉賢的底細，有驚人發現……Julie再次發出不祥的訊息，矛頭竟指向ASIB組員……ASIB另一重要組員誤墮變態殺手圈套，其遭虐待的影片更被發放到網絡平台。俊朗、嘉莉明知危險也不放棄，冒死拯救組員，但殺手早已設下陷阱，要ASIB眾人玉石俱焚！死亡的氣息籠罩着ASIB……
《奪命提示》第29集（04/24）劇透
ASIB等人雖然逃出生天，卻遭受重大衝擊。嫦娥、千嬌、子瑜等人在安全屋接受保護，疑犯竟派手下殺上安全屋，對方人多勢眾，武器火力強勁，單靠子超、商雙難以抵擋。有人不幸中槍，其他人質被帶走。身穿血衣的不速之客來到警署自願被扣留，其衣服上染有的血跡，疑是來自被擄走的人質。某人提供線索，指出其中兩名人質被困在不同地點。俊朗、子超各自帶隊，兵分兩路救人，卻沒想到竟然是個陷阱……
《奪命提示》第30集大結局（04/25）劇透
疑犯將於十二小時後直播處決人質，ASIB眾人設法要營救人質。子超滿腔怒火，衝動下險鑄成大錯……ASIB眾人被迫成為被獵殺目標，要與罪犯鬥快拯救人質。ASIB眾人身受重傷；俊朗與宿敵凌烈交鋒，要替已死的人報仇。子超找到人質們，但人質身上綁有炸彈；炸彈一觸即發……
張國強脫離Big Boss嫌疑
之前KK張國強因其高位和對案件資訊的掌握，也曾成為網民眼中Big Boss的頭號嫌疑人。網民在社交平台上的討論熱烈，紛紛表示：「KK出現那一集，已直覺他是Big Boss」、「邊個有咁大權力控制整個流程」、「我直情覺得KK就係Julie，team入面可能仲有其他內鬼聽令於KK。」不過在大結局前，張國強已在獄中忽然心臟病發離奇身亡！
連陳山聰都有可疑？
另一方面，陳山聰飾演的郭柏飛亦被網民指相當有可疑。在一次搜查中，他被要求打開車尾廂，其反應異常，眼神閃爍不定。此外，他後來對阿Moon劉佩玥的脅迫行為，更是讓觀眾對他的身份產生了疑問。網民對此有不同的看法，有人認為他可能是被誤會，也有人認為這是編劇設下的一個大反轉：「山聰同Moon扮唔信任對方，因為要捉內鬼」、「KK和閔大人太明顯，未必是Julie，反而人人以為有苦衷的山聰，或者兜個圈真是Julie唔出奇」。
林子善亦有做Julie動機
林子善作為另一個嫌疑人，其背景和行為也引起了觀眾的注意。他一直表現得不太起眼，且似乎總能在危險情況下安然無恙，這讓網民猜測他可能有更深的秘密：「當年林子善同師父差啲畀人一齊殺死，所以就產生咗仇恨，睇番咁多單案，個個都差啲冇命，唯獨林子善一直安安全全，扮揸吾到槍，根本就系掩飾」、「印象中好似冇人親眼見過林子善電話收到信息，所以唔排除林子善一直扮嘢」、「佢做咁耐都係PC仔，而Moon和山聰已經係總督察，可能佢心有不甘。」這些推測顯示，林子善可能因為過去的恩怨和職位上的不滿，有動機成為Julie。