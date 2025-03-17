奪命提示｜44歲張彥博為角色極速激減8公斤 等足3年先有劇出大方透露合約情況

TVB劇集《奪命提示》將於今晚（17日）首播，今次除咗幾位主角備受關注之外，唔少配角嘅演出同樣令觀眾十分期待！近年主攻內地市場嘅44歲張彥博（Bob）同樣係話題之一，首次挑戰動作戲嘅張彥博更為角色極速修身，更在早前訪問中大爆與TVB嘅合約狀況……