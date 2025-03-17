奪命提示｜44歲張彥博為角色極速激減8公斤 等足3年先有劇出大方透露合約情況
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TVB劇集《奪命提示》將於今晚（17日）首播，今次除咗幾位主角備受關注之外，唔少配角嘅演出同樣令觀眾十分期待！近年主攻內地市場嘅44歲張彥博（Bob）同樣係話題之一，首次挑戰動作戲嘅張彥博更為角色極速修身，更在早前訪問中大爆與TVB嘅合約狀況……
奪命提示｜張彥博為角色極速修身
相隔3年再有新劇集作品推出的張彥博，與楊卓娜一樣在造型上有前所未有新突破，首次挑戰動作場面嘅張彥博今次更一改以往的童顏乖乖仔，及音樂才子形象上陣。而為咗告別招牌Baby Face及更配合角色，張彥博除咗喺短短2-3個月內激減8公斤（約17-18磅）外，更不停曬燈甚至「油黑」自己，一洗青靚白淨形象，希望可以完美發揮角色形象！
奪命提示｜張彥博大爆與TVB合約狀況
距離上一次推出新劇，已經係三年前嘅事，今次出演《奪命提示》嘅張彥博就坦言十分期待。不過對於兩年冇劇拍，唔少人都紛紛猜測張彥博會唔會係下一個離巢嘅藝人。
早前張彥博出席《奪命提示》宣傳活動時，就大方透露現時與TVB嘅合約情況：「其實我份約係keep住每一年都update」不過就冇明確講去與留，只表示希望「有多啲機會拍嘢畀大家睇」，並稱「可能公司未覺得有啱嘅角色畀我去演出」。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期