奪命提示｜童星「子瑜」鍾嘉佑爆喊騷超強演技 越大越靚女IG狂騷才藝

TVB熱播劇《奪命提示》開播以來話題不斷，當中除咗各位主演在劇中連環上演多場超精彩動作戲外，劇中嘅童星一樣備受關注！在劇中飾演張振朗「契女」子瑜一角嘅鍾嘉佑正係其中之一，昨晚（24日）播出嘅最新一集中，鍾嘉佑大騷喊功亦獲唔少網民大讚演技完全唔輸劇中一眾演員！而參演時（2023年）年僅11歲嘅鍾嘉佑更係越大越靚女，現時13歲嘅佢已經同拍劇時嘅樣子大不同！