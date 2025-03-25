奪命提示｜童星「子瑜」鍾嘉佑爆喊騷超強演技 越大越靚女IG狂騷才藝

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB熱播劇《奪命提示》開播以來話題不斷，當中除咗各位主演在劇中連環上演多場超精彩動作戲外，劇中嘅童星一樣備受關注！在劇中飾演張振朗「契女」子瑜一角嘅鍾嘉佑正係其中之一，昨晚（24日）播出嘅最新一集中，鍾嘉佑大騷喊功亦獲唔少網民大讚演技完全唔輸劇中一眾演員！而參演時（2023年）年僅11歲嘅鍾嘉佑更係越大越靚女，現時13歲嘅佢已經同拍劇時嘅樣子大不同！

奪命提示｜張振朗「契女」鍾嘉佑超強喊功勁搶fo

在《奪命提示》中一出場便成功憑喊戲贏盡關注的鍾嘉佑，鍾嘉佑絕對是是次單元的MVP，除了喊功一流，Cutie甜笑靚樣更獲得網民一致好評，不少網民留言支持她長大後加入娛樂圈：「真係好靚女，前途無限。」

奪命提示 張振朗 在《奪命提示》中飾演張振朗「契女」子瑜一角嘅鍾嘉佑除咗喊功了得之外，笑起上嚟同樣sweet到爆。（圖片來源：TVB）
在《奪命提示》中飾演張振朗「契女」子瑜一角嘅鍾嘉佑除咗喊功了得之外，笑起上嚟同樣sweet到爆。（圖片來源：TVB）
奪命提示 張振朗 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

昨晚一集，嘉佑的角色意外發現鄧智堅是殺人兇手，流露出來的強裝鎮定及驚嚇樣相當自然及有說服力，就算拍住2022年奪得「最佳男配角」嘅鄧智堅都完全唔輸蝕！唔少網民對於她的好演技嘖嘖稱奇，留言大讚：「妹妹可以同娜姐爭最佳女配！」評價極高。

奪命提示 張振朗 鍾嘉佑在昨晚播出嘅最新一集中，就同2022年奪得「最佳男配角」嘅鄧智堅有對手戲。（圖片來源：TVB）
鍾嘉佑在昨晚播出嘅最新一集中，就同2022年奪得「最佳男配角」嘅鄧智堅有對手戲。（圖片來源：TVB）
奪命提示 張振朗 鍾嘉佑在短短一段對手戲中展示驚訝以及害怕嘅情緒，獲網民力讚可以同楊卓娜爭奪「最佳女配角」！（圖片來源：TVB）
鍾嘉佑在短短一段對手戲中展示驚訝以及害怕嘅情緒，獲網民力讚可以同楊卓娜爭奪「最佳女配角」！（圖片來源：TVB）
奪命提示 張振朗 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
奪命提示 張振朗 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
奪命提示 張振朗 鍾嘉佑嘅喊功的確了得！（圖片來源：TVB）
鍾嘉佑嘅喊功的確了得！（圖片來源：TVB）
奪命提示 張振朗 鍾嘉佑9歲時就已經與TVB老戲骨吳岱融在劇集《隱門》中有對手戲！（圖片來源：TVB）
鍾嘉佑9歲時就已經與TVB老戲骨吳岱融在劇集《隱門》中有對手戲！（圖片來源：TVB）

奪命提示｜鍾嘉佑越大越靚女 才藝多到爆

13歲嘅鍾嘉佑更係越大越靚女，相比起2023年參與拍攝時嘅樣子，現時嘅鍾嘉佑可以話係女大十八變！而除咗演技了得之外，鍾嘉佑其實亦才藝多多，曾於學校朗誦節獲得英文朗誦亞軍嘅佢原來仲係一位「舞林高手」，更會不時在社交平台分享自己跳舞嘅片段，認真叻女！

奪命提示 張振朗 鍾嘉佑於2023年參與《奪命提示》嘅拍攝，時隔2年後嘅鍾嘉佑更係越大越靚女！（圖片來源：ig@rabbitlesley）
鍾嘉佑於2023年參與《奪命提示》嘅拍攝，時隔2年後嘅鍾嘉佑更係越大越靚女！（圖片來源：ig@rabbitlesley）
奪命提示 張振朗 （圖片來源：ig@rabbitlesley）
（圖片來源：ig@rabbitlesley）
奪命提示 張振朗 鍾嘉佑曾於學校朗誦節獲得英文朗誦亞軍。（圖片來源：ig@rabbitlesley）
鍾嘉佑曾於學校朗誦節獲得英文朗誦亞軍。（圖片來源：ig@rabbitlesley）
奪命提示 張振朗 鍾嘉佑就連跳舞都一樣掂！（圖片來源：ig@rabbitlesley）
鍾嘉佑就連跳舞都一樣掂！（圖片來源：ig@rabbitlesley）

View this post on Instagram

A post shared by 𝑳𝒆𝒔𝒍𝒆𝒚𝑳𝒆𝒔𝒍𝒆𝒚𝑩𝒆𝒍𝒍 鍾嘉佑 (@rabbitlesley)

撰文：東方新地圖片來源：ig@rabbitlesley、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 