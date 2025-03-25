奪命提示｜童星「子瑜」鍾嘉佑爆喊騷超強演技 越大越靚女IG狂騷才藝
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TVB熱播劇《奪命提示》開播以來話題不斷，當中除咗各位主演在劇中連環上演多場超精彩動作戲外，劇中嘅童星一樣備受關注！在劇中飾演張振朗「契女」子瑜一角嘅鍾嘉佑正係其中之一，昨晚（24日）播出嘅最新一集中，鍾嘉佑大騷喊功亦獲唔少網民大讚演技完全唔輸劇中一眾演員！而參演時（2023年）年僅11歲嘅鍾嘉佑更係越大越靚女，現時13歲嘅佢已經同拍劇時嘅樣子大不同！
奪命提示｜張振朗「契女」鍾嘉佑超強喊功勁搶fo
在《奪命提示》中一出場便成功憑喊戲贏盡關注的鍾嘉佑，鍾嘉佑絕對是是次單元的MVP，除了喊功一流，Cutie甜笑靚樣更獲得網民一致好評，不少網民留言支持她長大後加入娛樂圈：「真係好靚女，前途無限。」
昨晚一集，嘉佑的角色意外發現鄧智堅是殺人兇手，流露出來的強裝鎮定及驚嚇樣相當自然及有說服力，就算拍住2022年奪得「最佳男配角」嘅鄧智堅都完全唔輸蝕！唔少網民對於她的好演技嘖嘖稱奇，留言大讚：「妹妹可以同娜姐爭最佳女配！」評價極高。
奪命提示｜鍾嘉佑越大越靚女 才藝多到爆
13歲嘅鍾嘉佑更係越大越靚女，相比起2023年參與拍攝時嘅樣子，現時嘅鍾嘉佑可以話係女大十八變！而除咗演技了得之外，鍾嘉佑其實亦才藝多多，曾於學校朗誦節獲得英文朗誦亞軍嘅佢原來仲係一位「舞林高手」，更會不時在社交平台分享自己跳舞嘅片段，認真叻女！
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撰文：東方新地圖片來源：ig@rabbitlesley、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期