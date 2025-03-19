奪命提示｜監製文偉鴻親自反駁網民負評 「Yes,Sir」變「長官」原來上季已經有預告
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TVB劇集《奪命提示》現正熱播，劇集由《隱形戰隊》監制文偉鴻以原班人馬拍攝，劇中除咗有大量超刺激嘅打鬥場面外，由陳山聰飾演嘅警察郭柏飛，以及劉佩玥飾演嘅姜曦文在劇中以「郭長官」和「姜長官」相稱，亦引起唔少網民熱議。日前（18日），監製文偉鴻就在社交平台發文親自反駁網民負評，兼解開對白換成「長官」而非「Sir」嘅原因……
奪命提示｜監製文偉鴻親解「長官」之謎
對於陳山聰與劉佩玥在劇中由大多人認知叫「郭Sir」和「Madam」，變成「郭長官」和「姜長官」一事，監製文偉鴻日前就發文親解箇中原因：「其實香港警隊轉用『長官』作為敬語已經好耐㗎嘞！網上都有資料，大家有興趣可以了解一下！」而收到上司指令時，以往通常會答「Yes Sir」，但在《奪命提示》中則變成「有」，同樣令唔少網民好奇。
翻查資料顯示，2022年開始警員在回應長官提問時所用敬語，不再是英語「Yes，Sir！」，而是以粵語回答：「是，長官！」。
奪命提示｜「Yes,Sir」變「長官」上季已經有預告
《奪命提示》由《隱形戰隊》監制文偉鴻以原班人馬拍攝，翻查資料，雖然《隱形戰隊》於2021年進行拍攝並於2023年播出，但係當中已經搶先將「Yes, Sir」變成「有」。不過《隱形戰隊》中「Madam」以及「Sir」嘅稱號則未有改動，直至《奪命提示》中才改為「長官」。
奪命提示｜網民呻冇香港特色意見兩極
雖然監製文偉鴻親解將劇中「Madam」同「Sir」改為「長官」嘅原因，但係唔少網民都留言表示冇曬香港特色：「純以觀眾角度，真係好難聽」、「由細到大睇咩劇同電影都係Yes Sir…」、「自動申請放棄香港特色文化」。不過亦有網民好奇電影何時會跟住轉埋叫法，並留言說：「現在警隊好像真的全都叫長官」、「這套劇主要是看女角，你覺得對白真有那麼重要嗎」、「叫長官總比『有』好聽吧」。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期