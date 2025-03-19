奪命提示｜監製文偉鴻親自反駁網民負評 「Yes,Sir」變「長官」原來上季已經有預告

TVB劇集《奪命提示》現正熱播，劇集由《隱形戰隊》監制文偉鴻以原班人馬拍攝，劇中除咗有大量超刺激嘅打鬥場面外，由陳山聰飾演嘅警察郭柏飛，以及劉佩玥飾演嘅姜曦文在劇中以「郭長官」和「姜長官」相稱，亦引起唔少網民熱議。日前（18日），監製文偉鴻就在社交平台發文親自反駁網民負評，兼解開對白換成「長官」而非「Sir」嘅原因……