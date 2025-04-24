奪命提示｜監製文偉鴻搶先爆終極Big Boss 老虎面具人曝光再玩「奪命遊戲」！
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TVB熱播劇《奪命提示》今周五（25日）將播出大結局，隨住劇情越嚟越緊湊，唔少觀眾都十分好奇到底手機助理「Julie」真身到底係邊個。原本以為搵出關振羽係「Big Boss」後，Julie嘅陰謀已經解除，點知昨晚（23日）嘅劇情中，就驚揭「和事佬」（謝東閔飾）原來先係Julie，不過監製文偉鴻就搶先劇透終極Big Boss可能仲會另有其人……
奪命提示｜謝東閔「Big Boss」現身狂報仇
昨晚謝東閔飾演嘅「和事佬」真實身分被揭開，原來佢就係一直以Julie身份在背後操控眾人嘅Big Boss，更捉走了劉力（林子善飾）作為人質，為ASIB帶來沉重的打擊。而謝東閔昨晚更連環在ASIB隊員面前虐打林子善，最後林子善更為救陳山聰同劉佩玥不惜犧牲自己，令唔少觀眾都唔捨得林子善嘅角色就此慘死！
奪命提示｜監製文偉鴻搶先爆終極Big Boss
今日（24日）監製文偉鴻率先爆出一張與神秘人合照，相中可見，他戴上老虎頭面具，手拿狐狸頭，然而狐狸頭就是謝東閔，即暗示在他背後仲有一位終極Big Boss，似乎謎團還未真正解開！
至於在搶先看預告片中，隨住「新一輪嘅奪命遊戲即將開始」呢句對白後，片段就先後展示咗終極Big Boss嘅背影、嘴部及手部特寫；「老虎面具Big Boss」嘅手除咗有明顯被火燒過嘅痕跡，仲有極其華麗誇張嘅戒指裝飾。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期