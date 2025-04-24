奪命提示｜最佳男配林子善自爆被外父勸轉行揸士養家 曾3年冇工開靠父母塞錢維生

現年43歲的林子善去年憑《隱形戰隊》奪得最佳男配角獎，近日他在《奪命提示》中飾演劉力，演技亦備受網民讚賞，不過入行已有27年的他，亦經歷過不少艱辛日子，甚至試過長達3年無工開，日前他就自爆被外父建議轉行揸的士，來維持生計！