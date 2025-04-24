奪命提示｜最佳男配林子善自爆被外父勸轉行揸士養家 曾3年冇工開靠父母塞錢維生

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現年43歲的林子善去年憑《隱形戰隊》奪得最佳男配角獎，近日他在《奪命提示》中飾演劉力，演技亦備受網民讚賞，不過入行已有27年的他，亦經歷過不少艱辛日子，甚至試過長達3年無工開，日前他就自爆被外父建議轉行揸的士，來維持生計！
奪命提示 林子善近日在《奪命提示》中飾演劉力，被謝東閔捉走作人質。（圖片來源：TVB）
林子善近日在《奪命提示》中飾演劉力，被謝東閔捉走作人質。（圖片來源：TVB）
奪命提示 謝東閔更連環在ASIB隊員面前虐打林子善。（圖片來源：TVB）
謝東閔更連環在ASIB隊員面前虐打林子善。（圖片來源：TVB）
奪命提示 最後林子善為救陳山聰同劉佩玥不惜犧牲自己，網民紛紛大嗌好唔捨得！（圖片來源：TVB）
最後林子善為救陳山聰同劉佩玥不惜犧牲自己，網民紛紛大嗌好唔捨得！（圖片來源：TVB）

《奪命提示》林子善 為1原因拒絕轉行揸士

林子善已結婚近8年，育有一女，近日在他的生日聚會上，其外父不僅大方埋單，還給予了他極大的精神支持。林子善透露，外父外母都是他的「鐵粉」，一直非常開心他的工作量，外父甚至於擔心到建議他轉行兼職揸的士，他說：「我真係笑咗，我話的士牌好難考！」雖然拒絕了外父的建議，但林子善仍表示好感謝對方和外母的愛錫和關心。

奪命提示 林子善近日踏入43歲生日，獲外父請食飯慶祝。（圖片來源：IG@lamtszsin413）
林子善近日踏入43歲生日，獲外父請食飯慶祝。（圖片來源：IG@lamtszsin413）
奪命提示 林子善自爆外父一直好擔心他冇工開，曾建議他去做兼職揸的士。（圖片來源：IG@lamtszsin413）
林子善自爆外父一直好擔心他冇工開，曾建議他去做兼職揸的士。（圖片來源：IG@lamtszsin413）

曾3年冇工開靠父母塞錢接濟

林子善又曾透露他在結束了與星爺旗下星輝公司的5年合約後，曾經歷了一段長達3年冇工開的日子。這段時間，他只屈在家中打機，完全零收入，生活完全依賴於父母的經濟援助。他自爆曾故意將銀包放在屋企枱上，讓父母看到他一貧如洗，然後他們就會塞錢進去。林子善坦言，這段經歷讓他感到非常「冇面」。

奪命提示 林子善感激父母對他多年來的支持。（圖片來源：IG@lamtszsin413）
林子善感激父母對他多年來的支持。（圖片來源：IG@lamtszsin413）
奪命提示 現在43歲的林子善已結婚育有一女。（圖片來源：IG@lamtszsin413）
現在43歲的林子善已結婚育有一女。（圖片來源：IG@lamtszsin413）

演《喜劇之王》洪爺入行

林子善在1998年16歲時，就參與周星馳主演的電影《喜劇之王》，飾演洪爺一角，更因其獨特的聲線，至今仍被觀眾記得。之後他開始活躍於幕前，拍攝了不少電影，包括周星馳主演的電影《少林足球》及《功夫》等，不過演出的多數都是較不出眾的角色，星路平平。

奪命提示 林子善16歲便獲睇中，參演周星馳電影《喜劇之王》，飾演洪爺一角。（圖片來源：電影《喜劇之王》）
林子善16歲便獲睇中，參演周星馳電影《喜劇之王》，飾演洪爺一角。（圖片來源：電影《喜劇之王》）
奪命提示 雖然一入行就拍住星爺演出，但之後林子善一直星路平平。（圖片來源：電影《喜劇之王》）
雖然一入行就拍住星爺演出，但之後林子善一直星路平平。（圖片來源：電影《喜劇之王》）

默默耕耘20年終「入屋」

林子善在2005年加入TVB後，參演了不少深入民心的劇集，包括《鐵馬尋橋》、《怒火街頭》、《城寨英雄》、《金宵大廈》，以及2023年播出的《隱形戰隊》等等，在每部作品中他都將演技發揮的淋漓盡致，亦成功「入屋」成為大家喜愛的演員。

奪命提示 林子善在劇集《鐵馬尋橋》中飾演牛精王，成功開啟「入屋」之路。（圖片來源：TVB）
林子善在劇集《鐵馬尋橋》中飾演牛精王，成功開啟「入屋」之路。（圖片來源：TVB）
奪命提示 林子善在劇集《金宵大廈》中以遊戲NPC的身份登場，並重現《城寨英雄》中的場面。（圖片來源：TVB）
林子善在劇集《金宵大廈》中以遊戲NPC的身份登場，並重現《城寨英雄》中的場面。（圖片來源：TVB）

憑《隱形戰隊》奪最佳男配

儘管經歷了多年的職業低潮，林子善從未放棄。他的堅持最終在《隱形戰隊》中獲得了回報，劇中的「喊包」喬帶囡一角，不僅讓他贏得了「最佳男配角」獎，也是對他所有努力的肯定，在得獎時他更激動在台上一度跪地，喊住講感受：

「好多網民唔鍾意我喊，其實我真係唔鍾意喊，頭先嗰一跪係跪我父母嘅，因為冇我父母，呢個世界就唔會有林子善。唔好撩我，一生人得一次，其實我想攞《飛躍》，因為仲可以攞多次男配角。我唔係TVB親生仔，但我當TVB係屋企，流住TVB嘅血，多謝帶我入行嘅周星馳，當時我最冇嘢做，係曾志偉帶番我入電影圈。」

奪命提示 林子善在《隱形戰隊》中飾演喬帶囡，因得悉自己跛腳的真相後崩潰喪喊，哭到歇斯底里一幕被網民盛讚。（圖片來源：TVB）
林子善在《隱形戰隊》中飾演喬帶囡，因得悉自己跛腳的真相後崩潰喪喊，哭到歇斯底里一幕被網民盛讚。（圖片來源：TVB）
奪命提示 近年操得一身肌肉的林子善，在劇中亦不乏曬肌場面中。（圖片來源：TVB）
近年操得一身肌肉的林子善，在劇中亦不乏曬肌場面中。（圖片來源：TVB）
奪命提示 最終林子善力壓陳山聰、譚俊彥、何廣沛、鄧智堅及馬貫東等人奪得最佳男配角獎，他在台上喊住講感受。（圖片來源：TVB）
最終林子善力壓陳山聰、譚俊彥、何廣沛、鄧智堅及馬貫東等人奪得最佳男配角獎，他在台上喊住講感受。（圖片來源：TVB）
奪命提示 更一度激動到跪地！（圖片來源：TVB）
更一度激動到跪地！（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：IG@lamtszsin413、TVB、電影《喜劇之王》資料或影片來源：原文刊於新假期

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