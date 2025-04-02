奪命提示｜林景程1個小動作超有記憶點 自爆拍完呢場戲竟有後遺症！
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TVB熱播劇《奪命提示》播出以來話題不斷，劇中更有多個不同單元，昨晚（1日）播出嘅單元中，就有今年首奪「最佳男配角」嘅林景程上陣做關鍵角色騷演技。林景程在劇中更加入1個小動作增強記憶點，兼自爆同張振朗及劉穎鏇「豪賭」後嘅後遺症……
奪命提示｜林景程1個小動作加強記憶點
近年在不同劇集中屢有出色表現的林景程，今次在《奪命提示》中飾演一名「爛賭機心銷售經理」，只要見到他托眼鏡，或是說出「有咩入我房慢慢傾」的對白，便知道一定有古怪！除了小動作及對白有記憶點，林景程的微表情變化豐富度亦不輸阿Moon！
奪命提示｜林景程自爆「豪賭」後有後遺症
而在昨晚一集下半段，林景程還展現了拿手的搞笑天份，與張振朗及劉穎鏇齊齊展現爛賭一面，三人夾到痺的誇張表情及舉手投足，令原本緊張的劇情變得瘋狂又搞笑。談到豪賭場口，林景程笑言拍得開心又興奮，並笑言開心到有後遺症：「成晚拍攝都好大聲咁歡呼大嗌，到後段把聲拆晒，都勉強講到對白，但到第二日就失咗聲。」
奪命提示｜40歲林景程回歸老本行做關鍵角色 當年原來憑1職業成功入屋
TVB劇集《奪命提示》將於今晚（17日）播出，劇中嘅演員陣容更可以話係超大陣仗，除咗視帝陳山聰同新出爐視帝張振朗外，仲有唔少好戲之人都有份出演，而今年成功奪得「最佳男配角」嘅40歲林景程正係劇中陣容之一。林景程今次在劇中仲會回歸老本行，更係單元個案中的關鍵人物！
奪命提示｜林景程回歸老本行兼升呢做經理
林景程今次在《奪命提示》中不但回歸老本行做Sales，更會升呢做Sales經理！林景程當年正正憑在《香港愛情故事》中演擁三吋不爛之舌的地產經紀成功入屋、引發大量支持及關注，這次重操故業再續Sales緣自然引發期待值。景程接受訪問時透露，他這次飾演的Sales經理主力負責推銷健康產品，除了會呃人，背後更隱藏著極大秘密，是所屬單元個案中的關鍵人物！
奪命提示｜入行多年吐氣揚眉 得獎感謝亡母：我冇學壞
林景程於今年初嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男配角」一獎，入行15年終於成功熬出頭！當晚在頒獎台上，林景程逐一多謝一路上給予他機會的人，又對於2008年病逝的母親致謝：「佢好擔心我入呢一行會學壞，我想同你講我今日拎咗個獎，我過得好好，同埋我應該都冇壞到，我希望你會滿意今日嘅我！」
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期