奪命提示｜林景程1個小動作超有記憶點 自爆拍完呢場戲竟有後遺症！

TVB熱播劇《奪命提示》播出以來話題不斷，劇中更有多個不同單元，昨晚（1日）播出嘅單元中，就有今年首奪「最佳男配角」嘅林景程上陣做關鍵角色騷演技。林景程在劇中更加入1個小動作增強記憶點，兼自爆同張振朗及劉穎鏇「豪賭」後嘅後遺症……