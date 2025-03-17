奪命提示｜40歲林景程回歸老本行做關鍵角色 當年原來憑1職業成功入屋
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TVB劇集《奪命提示》將於今晚（17日）播出，劇中嘅演員陣容更可以話係超大陣仗，除咗視帝陳山聰同新出爐視帝張振朗外，仲有唔少好戲之人都有份出演，而今年成功奪得「最佳男配角」嘅40歲林景程正係劇中陣容之一。林景程今次在劇中仲會回歸老本行，更係單元個案中的關鍵人物！
奪命提示｜林景程回歸老本行兼升呢做經理
林景程今次在《奪命提示》中不但回歸老本行做Sales，更會升呢做Sales經理！林景程當年正正憑在《香港愛情故事》中演擁三吋不爛之舌的地產經紀成功入屋、引發大量支持及關注，這次重操故業再續Sales緣自然引發期待值。景程接受訪問時透露，他這次飾演的Sales經理主力負責推銷健康產品，除了會呃人，背後更隱藏著極大秘密，是所屬單元個案中的關鍵人物！
奪命提示｜入行多年吐氣揚眉 得獎感謝亡母：我冇學壞
林景程於今年初嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男配角」一獎，入行15年終於成功熬出頭！當晚在頒獎台上，林景程逐一多謝一路上給予他機會的人，又對於2008年病逝的母親致謝：「佢好擔心我入呢一行會學壞，我想同你講我今日拎咗個獎，我過得好好，同埋我應該都冇壞到，我希望你會滿意今日嘅我！」
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撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期