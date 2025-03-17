奪命提示｜40歲林景程回歸老本行做關鍵角色 當年原來憑1職業成功入屋

TVB劇集《奪命提示》將於今晚（17日）播出，劇中嘅演員陣容更可以話係超大陣仗，除咗視帝陳山聰同新出爐視帝張振朗外，仲有唔少好戲之人都有份出演，而今年成功奪得「最佳男配角」嘅40歲林景程正係劇中陣容之一。林景程今次在劇中仲會回歸老本行，更係單元個案中的關鍵人物！