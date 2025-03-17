奪命提示｜楊卓娜丁子朗「對峙」場口搶先曝光 直言係入行逾20年遇「人生最難嘅戲」

TVB新劇《奪命提示》將於今晚（17日）首播，劇集嘅預告亦於較早前已經公布。當中驚喜化身60歲清潔工人嘅楊卓娜除咗「老妝」引起網民熱議外，今日（17日）釋出嘅最新精華片段中，楊卓娜與丁子朗超精彩嘅對手戲同樣備受關注，唔少觀眾睇見預告後都直言好期待楊卓娜今次在劇中嘅發揮！