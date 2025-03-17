奪命提示｜楊卓娜丁子朗「對峙」場口搶先曝光 直言係入行逾20年遇「人生最難嘅戲」
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TVB新劇《奪命提示》將於今晚（17日）首播，劇集嘅預告亦於較早前已經公布。當中驚喜化身60歲清潔工人嘅楊卓娜除咗「老妝」引起網民熱議外，今日（17日）釋出嘅最新精華片段中，楊卓娜與丁子朗超精彩嘅對手戲同樣備受關注，唔少觀眾睇見預告後都直言好期待楊卓娜今次在劇中嘅發揮！
奪命提示｜楊卓娜丁子朗「對峙」場口勁緊湊
TVB今日釋出最新精華片段，片中楊卓娜與丁子朗「對峙」場口更係十分緊湊！楊卓娜除咗一再強調自己冇殺人外，講到激動處時更拎起𠝹刀以死證明清白，雖然只係短短30秒嘅片段，但係就已經引來唔少網民大讚演技超班：「楊卓娜真係好好戲」、「講真60歲嘅樣可以化出嚟，但係把聲真係聽得出下咗苦功」、「就算係配角都一樣咁出色」、「對楊卓娜的演技完全放心」等。
奪命提示｜楊卓娜入行逾20年遇「人生最難嘅戲」
楊卓娜早前接受訪問時，就直指今次嘅角色無論係妝容、動作定係演技方面均遇到超大挑戰。楊卓娜更補充指「每一場戲都需要好大體力」，並驚嘆遇上咗「人生最難嘅戲」：「啲情緒好似唧牙膏咁要唧晒出嚟，要唧到盡，好多場都要崩潰得嚟又自然，仲要對白好長，好難呀我覺得！」
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@lennayeung資料或影片來源：原文刊於新假期