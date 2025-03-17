奪命提示｜47歲楊卓娜化老妝變60歲清潔女工曬演技 自爆半夜收工嚇親鄰居
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TVB新劇《奪命提示》將於今晚（17日）首播，劇中除咗有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍等主演外，劇中配角嘅同樣十分精彩！當中搶閘出擊為觀眾帶來突破的，便是以保養得宜馳名、現年47歲的實力女演員楊卓娜，今次佢更化身60歲清潔女工，認真驚喜！
奪命提示｜楊卓娜變60歲清潔女工曬演技
楊卓娜在《奪命提示》中飾演神秘清潔女工，無論衣著打扮或是老妝均入型入格，與平時明艷照人一面有極大反差！楊卓娜早前接受訪問時，透露角色 年齡約為60歲，而為配合、甚至凸顯角色的悲情背景，楊卓娜演繹時刻意加了不少細節位，希望令角色出來效果更蒼老。楊卓娜透露拍攝初期，由於還處於摸索階段，角色妝頭花費時間更係超過兩小時！
奪命提示｜楊卓娜自爆半夜收工嚇親鄰居
談到有網民指第一眼認不出她，楊卓娜笑言拍攝期間不少公司同事都「認佢唔到」，並謂曾試過夜媽媽收工嚇親鄰居：「因為我個妝好濃，啲頭髮又好似癲咗咁褸住個頭，真係試過嚇親鄰居。公司同事見到我都會呆一呆，覺得好surprise，好多時半夜三更break嘅時候，好多同事都要我出聲先至認到我，可能因為我鍾意耷低個頭嚟行。」
即睇更多《奪命提示》精彩內容！
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@lennayeung資料或影片來源：原文刊於新假期