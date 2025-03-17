奪命提示｜47歲楊卓娜化老妝變60歲清潔女工曬演技 自爆半夜收工嚇親鄰居

TVB新劇《奪命提示》將於今晚（17日）首播，劇中除咗有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍等主演外，劇中配角嘅同樣十分精彩！當中搶閘出擊為觀眾帶來突破的，便是以保養得宜馳名、現年47歲的實力女演員楊卓娜，今次佢更化身60歲清潔女工，認真驚喜！