《奪命提示》被批賣弄性感 盤點TVB歷年8大「灑鹽花」進擊畫面
盤點TVB歷年「灑鹽花」場面：
1. 《奪命提示》（2024年）：劉穎鏇、郭柏妍性感女團造型＋區明妙出浴
性感尺度：★★★☆☆
無綫劇集《奪命提示》近日引發爭議，劉穎鏇和郭柏妍以性感女團形象亮相，區明妙則有出浴的場面。劇集被批評為過度依賴性感場面來吸引觀眾，這些橋段與查案劇情毫無關聯，並在合家歡時段播出，引起了不少觀眾的不滿。
網民普遍表示，劇情本身可能還算吸引，但過多無謂的性感場面確實讓整個劇集失色，有觀眾直言「查案劇變鹹濕劇」以及「劉穎鏇身材好係事實，但唔使集集都咁刻意啦」，質疑劇組是否只靠「鹽花」來填補劇情空白。
2. 《美麗戰場》（2022年）：關嘉敏內衣搶鏡
性感尺度：★★★★☆
2022年《美麗戰場》中，關嘉敏飾演小三，一幕黑色內衣上陣的戲份，比丁子朗掌摑陳曉華更吸睛，被指刻意賣弄性感。這段戲的表現讓部分觀眾認為劇情過於狗血：「劇情已經狗血，仲要加鹽花，TVB係咪冇招？」以及「關嘉敏夠搏，但套劇真係唔值得睇」等意見。
3. 《隱形戰隊》（2023年）：劉佩玥「鹽花擔當」
性感尺度：★★★★☆
劉佩玥在《隱形戰隊》中飾演女特務角色，經常以緊身衣或性感服裝出現。劇中一場她以性感睡衣登場，並有被霸王硬上弓的情節，被封為劇中的「鹽花擔當」：「劉佩玥對長腿確係無敵，但劇情硬插性感場面好突兀。」、「特務都要着到咁？TVB當觀眾係咩？」
4. 《十八年後終極告白2.0》（2022年）：譚凱琪大膽演出
性感尺度：★★★★☆
譚凱琪在《十八年後終極告白2.0》中飾演背夫偷食的人妻角色，其中與譚俊彥的共浴場面成為劇集的焦點之一。除了《十八年後終極告白2.0》之外，譚凱琪在《致命復活》和《踩過界》等都有性感演出：「Zoie（譚凱琪）真係好放得開，但套劇劇情麻麻，靠佢撐場。」、「TVB而家唔賣肉就冇收視？」
5. 《婚姻合伙人》（2019年）：高海寧車內換泳衣
性感尺度：★★★☆☆
高海寧在《婚姻合伙人》中飾演女主角，她在劇中演出多場大膽的性感橋段，包括在車內換泳衣，以及與黃德斌的水中激吻等場面。這些情節播出時成為討論的焦點，並引發不少觀眾的關注：「高海寧身材冇得輸，但套劇劇情廢到笑，純粹睇佢咋！」、「TVB係咪當觀眾淨係睇肉？」
6. 《特技人》（2018年）：朱晨麗Bra Top吸睛
性感尺度：★★★☆☆
朱晨麗在《特技人》中飾演一名特技演員，劇中有多場以性感bra top和泳衣造型出現，尤其是她在沙灘排球等高難度動作中展現性感身形，明顯有「鹽花」的成分。這些場面成功吸引了觀眾的眼球，但也讓劇情的核心被忽視：「朱晨麗打得又睇得，但劇情求其到呢……」、「TVB而家係咪當特技人=性感人？」
7. 《有營煮婦》（2009年）：陳法拉換衫露內衣
性感尺度：★★☆☆☆
《有營煮婦》中的陳法拉以一幕突如其來的浴室換衫露內衣的場面吸引了不少觀眾的注意。這一段不僅突兀，還讓人有些困惑，震驚觀眾：「法拉當年仲係清純派，TVB突然咁玩好奇怪！」、「為收視亂加鹽花，破壞角色設定。」
8. 《法證先鋒III》（2011年）：陳茵媺內衣搶Fo
性感尺度：★★★☆☆
在《法證先鋒III》中，陳茵媺飾演的角色不小心弄濕上衣，於是她進入廁所脫下外衣並以黑色內衣吹乾，這場景成為觀眾印象深刻的一幕。網民認為儘管這場戲增添了不少性感元素，但也顯得有些過於強行：「Aimee（陳茵媺）呢幕真係經典，但套劇明明係查案喎！」、「TVB嘅鹽花歷史真係源遠流長……」