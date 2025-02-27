《奪命提示》傳將接《痞子無間道》播出 劉穎鏇操流利英語拍訪問片獲讚賞

在2023年拍攝的TVB劇集《奪命提示》有傳將在3月接檔《痞子無間道》播出，近日有網民留意到《奪命提示》監製文偉鴻的「御用索女」劉穎鏇（Tiffany）踩過界做YouTuber，在拍訪問片時大騷流利英語！

