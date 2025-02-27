《奪命提示》傳將接《痞子無間道》播出 劉穎鏇操流利英語拍訪問片獲讚賞
劉穎鏇存貨僅剩《奪命提示》 有望3月中開播
現年27歲的劉穎鏇曾在《萬千星輝頒獎典禮2023》上，憑《隱形戰隊》奪得飛躍進步女藝員獎，並打入最佳女配角獎最後五強，但自去年初播完《飛常日誌》後，劉穎鏇一直未有新劇開拍，存貨只剩下一套2023年拍下的《隱形戰隊》姊妹作《奪命提示》，近日就有傳《奪命提示》將接檔《痞子無間道》，在3月17日（星期一）播出。
劉穎鏇開設YouTube頻道訪問小朋友
在無劇拍的空檔，劉穎鏇曾表示會等公司安排，亦會努力裝備自己，搞好自己的網上節目及多做運動。原來劉穎鏇在月前開設了一個YouTube頻道，名為《Tiffy Talks》，內容主要為用英語訪問小朋友們，探索他們對學習英文和其他事物的睇法，當中可以見到自細在美國長大的劉穎鏇大騷其流利英語。
劉穎鏇跟小朋友學韓文獲大讚可愛
劉穎鏇的影片獲得不少網民讚賞，至今已有逾1萬6千人訂閱，其中最多人睇的一段影片，是劉穎鏇在用英語訪問一位小朋友時，反被對方教授有趣的韓語短語，兩人對答搞笑，引來多達6萬7千人觀看，有網民直言：「本來對佢都冇乜太大興趣，但睇完佢youtube節目之後，就覺得佢好可愛」、「佢真係好正」等。
網民大讚劉穎鏇英語流利：可以去拍荷李活電影
有更多網民就大讚劉穎鏇的流利英語：「Tiffany講英文好好聽，可以去拍荷李活電影」、「Tiffany人又靚英文又好」、「Tiffany發音非常好」、「英文講得好好聽」、「佢喺美國土生土長」、「佢將來一定係一個好媽媽」、「英文係佢母語」等。
其中亦有網民質疑劉穎鏇英文文法（grammar）出錯，將「he doesn’t」講成了「he don’t」，但有美國本地人就為劉穎鏇解畫，指真正用英文作為母語的人，都不會在乎grammar。
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劉穎鏇美國讀書校園照出土
自小在美國洛杉磯生活的劉穎鏇，在紐約的New Avenue School讀高中，並於2015年升讀加州大學河濱分校工商管理系。直到2016年由美國回香港參加香港小姐競選，最後贏得「亞軍」、「最上鏡小姐」和「現場最受歡迎佳麗獎」共3個獎項後，才選擇在香港演藝圈發展。
有不少網民對在美國生活時期的劉穎鏇感到好奇，早前有劉穎鏇的校友，將她昔日的高中舊照放上小紅書，揭示了她當時甜美的長相和高挑的身材。原來劉穎鏇在美國留學期間已是校內的焦點人物，並且還是籃球校隊的一員，曾代表學校參加加州的比賽，並獲得亞軍的佳績。
劉穎鏇自爆睇都未睇過
這些舊照片中除了有劉穎鏇和籃球隊成員的合照外，還有劉穎鏇和同學們聚會時拍攝的照片。其中一張照片更展示了Tiffany與同學們擺起甫士時合照的情景，顯示她與朋友之間的良好關係。雖然合照中有一大群同學，但由於Tiffany的高人氣和標致的外貌，令網友一眼就能辨認出她，紛紛留言稱讚：「太可愛了吧！」、「被Tiffany的美貌迷暈了！」劉穎鏇接受傳媒訪問時坦言這批照片自己從未看過，並稱這些都是自己約14至17歲左右所影的照片，是她很珍貴的回憶。