奪命提示｜網民嚴選6大終極Boss人選 陳山聰表情惹猜測 呢位有望致敬趙希洛

TVB熱播劇《奪命提示》下周將引來結局周，隨住緊湊劇情繼續推進，唔少觀眾都紛紛猜測手機助理「Julie」其實早已潛伏在眾人之中。唔少睇開監製文偉鴻劇集嘅觀眾，就根據佢以往嘅劇集風格選出6大終極Boss人選，當中就連男主角陳山聰都係被懷疑對象之一！