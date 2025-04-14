奪命提示｜網民嚴選6大終極Boss人選 陳山聰表情惹猜測 呢位有望致敬趙希洛
奪命提示｜網民嚴選6大終極Boss人選
陳山聰表情惹Big Boss猜測
無綫官方社交網昨午釋出的搶先睇預告片，神色凝重的劉佩玥、小心翼翼跟蹤神神秘秘表情詭異的山聰引起唔少網民猜測。而陳山聰明顯有所計算的機心樣、配以阿Moon茫然若失又帶點失望的表情，話山聰冇古怪都冇人信。
張國強出鏡率奇低有古怪
張國強在文偉鴻Jazz招牌劇集之一的《城寨英雄》中，因飾演心狠手辣、剛柔並重的慈父柯萬長深入民心；加上今次飾演ASIB總話事人關長官的張國強，在《奪命提示》開頭出鏡率奇低，基本上只是與阿Moon及山聰開會才會現身，令網民覺得唔止咁簡單！ 根據TVB釋出的《奪命提示》第五周劇情簡介，張國強對神秘信息案件的插手程度會愈來愈高，而他又是掌握所有案件高度機密的核心人物，基於「好戲在後頭」定論，難免令人有所期待。
謝東閔曝光率僅次主角有嫌疑
與張國強相反，謝東閔由《奪命提示》一開始已「老是常出現」，曝光率僅次於六位主角，不但所有案件均牽涉其中，還不時與六大主角有互動，加上他的角色寧寧舍舍有個易記花名「和事佬」，令網民更懷疑這是《奪命提示》編劇有心安排的伏線。
林子善角色被推測可能大暴走
於Jazz上一套作品《隱形戰隊》中憑藉超強感染力喊功、以及「男版最強Body」贏盡好評及關注的林子善，來到《奪命提示》卻突然「低調」，每次出場只是輕輕鬆鬆的「氣氛擔當」，暫時未見再有突破。但基於劇集formula，望落愈冇殺傷力嘅人，就愈有可能係最危險嘅人；加上子善角色十多年前捲入師傅中槍事件中，並經歷了嚴重的PTSD，極有可能是角色將來暴走失控的鋪排。
吳家樂成文偉鴻御用演員
吳家樂與Jazz合作無間，二人自《鐵拳英雄》開始已拼發無限火花；被視為Jazz鐵腳班底的家樂仔，每次參演Jazz劇集都必定有記憶點，絕對是憑實力成為Big Boss嫌疑人。
王菲有望致敬趙希洛Big Boss路線
向來擅於打造「隱藏角色」的Jazz，《隱形戰隊》成功將Big Boss之一的趙希洛收收埋埋，令不少網民一度誤會趙希洛「降呢」做閒角。這次，2019港姐亞軍及「最上鏡小姐」得主王菲有份參演《奪命提示》，清爽又青春的馬尾Madam look還吸獲不少關注，到底她會否與《隱形》的趙希洛一樣送上驚喜？