奪命提示｜29歲「翻版周秀娜」登場即被脅持！將勾引張振朗 真身原來係主播細妹曾做女團成員
《奪命提示》莊易羚演「韓楓」 勾引張振朗
莊易羚在IG分享：「期待、緊張、興奮、忐忑，第一個BB終於要出世啦！韓楓，聽晚正式同大家見面！真係好多謝 文偉鴻（Jazz Boon）畀左一個咁寶貴嘅機會我，呢一個角色好好玩、好豐富，帶畀我好多唔同嘅體驗，但是暫時唔可以講太多，大家繼續睇落去就知有幾精彩！」
原來莊易羚飾演「韓楓」將在今晚第23集（16日）登場，劇情講到：招俊朗（張振朗飾）、溫嘉莉（劉穎鏇飾）到薩卡比亞人聚居處展開調查，果見疑犯蹤跡，雙方爆發槍戰。疑犯以在場一名女子作擋箭牌，女子原來是俊朗舊相識韓楓。
而她下一次登場將會在第25集（18日），該集劇情中她更會勾引張振朗，疑似會發生一夜情：俊朗犯錯被停職，與韓楓飲酒訴苦。韓楓對俊朗早有情愫，趁機對俊朗乘虛而入…
此外睇預告，莊易羚飾演的「韓楓」仲疑似另有神秘身份，係反派凌烈（張彥博飾）的拍檔，有機會挑戰拍打戲！
《黑色月光》演「智障孫女」七情上面備受關注
《黑色月光》第16-17劇情環繞郭峰飾演的卓昊天原來身患血癌需要智障的真孫女（第16集登場，莊易羚飾演）骨髓移植，劇中飾演郭鋒「智障孫女」原來大有來頭，佢就係童星出身的莊錠欣（Elkie）姐姐莊易羚（Axity）！
莊易羚背景公開
現年29歲的莊易羚原名莊茵棋，2022年，她參加了港台的選秀節目《新時代奮鬥者》，成功增加曝光率，於同年簽入TVB，成為娛樂新聞台主播，亦有參與拍劇。
選國際小姐獲亞軍
莊易羚2021年曾參選國際小姐，並獲得香港區亞軍；她身高173cm，是一位聲樂教練兼模特兒，畢業於香港理工大學（會計學工商管理學士）。身形高䠷的莊易羚，長腿似乎是最大優勢。
與周秀娜氣質相近？
有網友表示其實莊易羚氣質上有一陣娜姐的味道，似唔似永遠都係見仁見智。
低調現身做主播
在TVB娛樂新聞台的報道中，胡定欣旁邊就曾出現莊易羚的身影，她以主持及主播新聞訪問胡定欣，似乎打算乜方向都試下。
親身應援妹妹
雖然莊易羚甚少和莊錠欣同場合照，但她與妹妹感情很好，當Elkie仲係韓團CLC成員時，Axity就曾飛去韓國應援，為細妹成就感到驕傲，並寫：「7.20迷妹紀錄」可見兩姐妹感情很好。2023年初，莊易羚更曾孖住細妹一齊上TVB節目接受訪問。