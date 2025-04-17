奪命提示｜32歲葉蒨文首演人母委屈爆喊有發揮 兩款造型大展高貴女人味
《奪命提示》葉蒨文 首度升呢演媽咪
葉蒨文Sophie之前在《超能使者》及《隱形戰隊》中，均有性感亮麗的演出，但這次她就收起美好身段，以淑女Look上陣，更首度飾演媽咪角色。
劇情講述子瑜生母劉惠芳失蹤多時後，終現身要求見子瑜，並答允會捐贈骨髓予子瑜醫病。不過當與子瑜相處過後，一直仍愛著親生女兒的劉惠芳，要求將子瑜接回美國接受骨髓移植，令大感不捨的嘉莉（劉穎鏇飾）相當激動…
網民勁讚演技大躍進
Sophie是次飾演貴婦，前後兩集造型均相當斯文又淑女，獲不少網民大讚有氣質及愈來愈靚女；昨晚（16日）一集，Sophie談及多年來不容許與親生女兒見面的難過時，委屈的聲線配以忍淚的雙眼，相當有戲，獲網民大讚演技進步不少：「Candy（《愛回家》角色名）啲戲唔錯」、「樣幾好又有身材」、「Candy愈嚟愈靚」、「佢個樣幾啱做呢類戲」。
另有網民指出劉惠芳失驚無神殺出認女相當有嫌疑，並議論紛紛Sophie出現是否另有陰謀？！
指角色與真實自己差異極大
對於角色獲正評，Sophie接受TVB訪問時大感驚喜，並透露平時有報讀演技班進修：「公司都畀幾多柔弱類型感覺嘅角色我做，但其實我本身唔係特別擅長展現委屈一面同表現弱小，可能因為我由細到大都比較堅強、甚至倔強，偏向以強勢掩飾自己弱項，再加上我私下都有進修，嘗試做好每一個角色，慢慢地都習慣咗演一啲同自己唔算太接近嘅角色。」
雖自2017年已開始拍劇，但Sophie坦言現時拍攝仍會感緊張，只是沒有初入行時慌亂，她又笑言：「謝謝大家嘅鼓勵，我自己覺得仲有好多進步空間，我會繼續努力！」
為演好角色主動在面上做手腳
談到首度升呢演媽咪，Sophie笑言在妝容上確實花了點小心思：「初初聽到自己要做媽咪都覺得有啲難度，因為自己暫時都未極度渴望婚姻同埋生小朋友，再加上我本身性格都仲係大細路咁，充滿好奇心、古靈精怪同埋比較貪玩。至於妝容方面，我拍完第一場之後，喺洗手間思前想後覺得爭少少，望一望塊鏡覺得可以再老啲同憔悴少少，由於時間緊迫，我就自己做咗少量調整，加咗啲陰影落塊面，希望望落去成熟啲，亦都有助我進入角色。」