奪命提示｜32歲葉蒨文首演人母委屈爆喊有發揮 兩款造型大展高貴女人味

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TVB《奪命提示》下周將踏入結局篇，本周《愛回家》女神葉蒨文（Sophie）首次登場，飾演子瑜（鍾嘉佑飾）的親生媽咪劉惠芳，其貴婦look亦令人眼前一亮！

《奪命提示》葉蒨文 首度升呢演媽咪

葉蒨文Sophie之前在《超能使者》及《隱形戰隊》中，均有性感亮麗的演出，但這次她就收起美好身段，以淑女Look上陣，更首度飾演媽咪角色。

劇情講述子瑜生母劉惠芳失蹤多時後，終現身要求見子瑜，並答允會捐贈骨髓予子瑜醫病。不過當與子瑜相處過後，一直仍愛著親生女兒的劉惠芳，要求將子瑜接回美國接受骨髓移植，令大感不捨的嘉莉（劉穎鏇飾）相當激動…

奪命提示 《奪命提示》在前年拍攝，當時葉蒨文只得30歲，要演繹11歲女的媽媽角色，是一大挑戰。（圖片來源：TVB）
《奪命提示》在前年拍攝，當時葉蒨文只得30歲，要演繹11歲女的媽媽角色，是一大挑戰。（圖片來源：TVB）
奪命提示 上輯同樣由文偉鴻監製的《隱形戰隊》中，葉蒨文飾演天真善良的千金小姐Cindy，著小背心被綁架一幕，睇到觀眾勁投入。（圖片來源：TVB）
上輯同樣由文偉鴻監製的《隱形戰隊》中，葉蒨文飾演天真善良的千金小姐Cindy，著小背心被綁架一幕，睇到觀眾勁投入。（圖片來源：TVB）
奪命提示 她在《隱形戰隊》還有另一個青春無敵的打網球造型，亦贏盡網友好評。（圖片來源：TVB）
她在《隱形戰隊》還有另一個青春無敵的打網球造型，亦贏盡網友好評。（圖片來源：TVB）

網民勁讚演技大躍進

Sophie是次飾演貴婦，前後兩集造型均相當斯文又淑女，獲不少網民大讚有氣質及愈來愈靚女；昨晚（16日）一集，Sophie談及多年來不容許與親生女兒見面的難過時，委屈的聲線配以忍淚的雙眼，相當有戲，獲網民大讚演技進步不少：「Candy（《愛回家》角色名）啲戲唔錯」、「樣幾好又有身材」、「Candy愈嚟愈靚」、「佢個樣幾啱做呢類戲」。

另有網民指出劉惠芳失驚無神殺出認女相當有嫌疑，並議論紛紛Sophie出現是否另有陰謀？！

奪命提示 Sophie是次飾演貴婦，前後兩集造型均相當斯文又淑女。（圖片來源：TVB）
Sophie是次飾演貴婦，前後兩集造型均相當斯文又淑女。（圖片來源：TVB）
奪命提示 委屈的聲線配以忍淚的雙眼，成功發揮演技。（圖片來源：TVB）
委屈的聲線配以忍淚的雙眼，成功發揮演技。（圖片來源：TVB）
奪命提示 網民都大讚她演技進步不少。（圖片來源：TVB）
網民都大讚她演技進步不少。（圖片來源：TVB）
奪命提示 更指葉蒨文個樣幾適合做這類委屈柔弱的戲份！（圖片來源：TVB）
更指葉蒨文個樣幾適合做這類委屈柔弱的戲份！（圖片來源：TVB）

指角色與真實自己差異極大

對於角色獲正評，Sophie接受TVB訪問時大感驚喜，並透露平時有報讀演技班進修：「公司都畀幾多柔弱類型感覺嘅角色我做，但其實我本身唔係特別擅長展現委屈一面同表現弱小，可能因為我由細到大都比較堅強、甚至倔強，偏向以強勢掩飾自己弱項，再加上我私下都有進修，嘗試做好每一個角色，慢慢地都習慣咗演一啲同自己唔算太接近嘅角色。」

雖自2017年已開始拍劇，但Sophie坦言現時拍攝仍會感緊張，只是沒有初入行時慌亂，她又笑言：「謝謝大家嘅鼓勵，我自己覺得仲有好多進步空間，我會繼續努力！」

奪命提示 葉蒨文透露平時有報讀演技班進修。（圖片來源：TVB）
葉蒨文透露平時有報讀演技班進修。（圖片來源：TVB）
奪命提示 今晚（17日）會繼續有葉蒨文飾演的劉惠芳出場。（圖片來源：TVB）
今晚（17日）會繼續有葉蒨文飾演的劉惠芳出場。（圖片來源：TVB）
奪命提示 雖然係貴婦look，都有著短裙曬腿。（圖片來源：TVB）
雖然係貴婦look，都有著短裙曬腿。（圖片來源：TVB）

為演好角色主動在面上做手腳

談到首度升呢演媽咪，Sophie笑言在妝容上確實花了點小心思：「初初聽到自己要做媽咪都覺得有啲難度，因為自己暫時都未極度渴望婚姻同埋生小朋友，再加上我本身性格都仲係大細路咁，充滿好奇心、古靈精怪同埋比較貪玩。至於妝容方面，我拍完第一場之後，喺洗手間思前想後覺得爭少少，望一望塊鏡覺得可以再老啲同憔悴少少，由於時間緊迫，我就自己做咗少量調整，加咗啲陰影落塊面，希望望落去成熟啲，亦都有助我進入角色。」

奪命提示 在妝容上葉蒨文亦有親自下功夫。（圖片來源：TVB）
在妝容上葉蒨文亦有親自下功夫。（圖片來源：TVB）
奪命提示 令自己個樣變得更加成熟。（圖片來源：TVB）
令自己個樣變得更加成熟。（圖片來源：TVB）
奪命提示 充滿女人妹。（圖片來源：TVB）
充滿女人妹。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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