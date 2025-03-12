奪命提示｜27歲郭柏妍大騷白滑美背獲激讚 手臂忽現神秘紅印勁搶Fo

TVB新劇《奪命提示》將於3月17日開播，劇中擔演女三「商雙」的27歲郭柏妍（Rosita），就在社交網上分享了她穿著大露背裝的靚相，獲網民紛紛大讚超正，不過與此同時，她手臂上的神秘紅印亦勁搶Fo，引來不少網民猜測！