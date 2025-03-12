奪命提示｜27歲郭柏妍大騷白滑美背獲激讚 手臂忽現神秘紅印勁搶Fo
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TVB新劇《奪命提示》將於3月17日開播，劇中擔演女三「商雙」的27歲郭柏妍（Rosita），就在社交網上分享了她穿著大露背裝的靚相，獲網民紛紛大讚超正，不過與此同時，她手臂上的神秘紅印亦勁搶Fo，引來不少網民猜測！
《奪命提示》郭柏妍著大露背裝宣傳新劇
郭柏妍日前穿著這件紫色大露背裝出席《奪命提示》首個宣傳活動，隨後她在社交網上先後曬出「影前」和「影後」的兩輯靚相，其中騷出白滑美背的「影後」照，就獲網民大讚「超正」、「女神」、「好索」、「愈來愈靚」等。
不過更引人注目的，是郭柏妍手臂上的一撻神秘紅印，網民紛紛關心地問她：「紅印咩事？」、「畀蚊子咬紅了？」、「點解隻手臂有紅印嘅？好似俾人捉住好耐咁樣」，更有網民叮囑她：「隻手有紅印唔好抓傷搽潤膚膏，祝你早日康復」、「Take care！」
手臂忽現神秘紅印網民嘆犧牲大
睇翻正面的「影前」照，原來郭柏妍的左手臂上當時貼著一張劇集的宣傳貼紙，相信是因為黐得太實，所以在撕去貼紙後，才會留下了一大撻紅印，令網民嘆她為宣傳劇集好大犧牲，有網民更形容手臂發紅的郭柏妍為「皮薄餡靚」。
與前緋聞男友丁子朗由歡喜冤家漸變情侶
《奪命提示》在2023年上半年拍攝，郭柏妍和當時的緋聞男友丁子朗在劇中有感情線，由歡喜冤家漸變情侶。不過這次宣傳活動未見到丁子朗現身，睇翻丁子朗的社交網，原來他目前正身在上海，但《奪命提示》監製文偉鴻（Jazz）仍有在IG上Tag他。
拍完劇疑斬纜 Sweet情侶劇變分手劇
丁子朗和郭柏妍自2022年拍攝劇集《下流上車族》傳出緋聞，2023年2月拍《奪命提示》時，兩人被問到會否有咀戲，郭柏妍表現尷尬，丁子朗在回應緋聞時亦口窒窒話：「估唔到咁快傳緋聞，覺得有啲愕然！」但同年10月丁北上參加選秀節《亞洲超星團》，卻傳出兩人情已斷，郭柏妍更強調自己仍然單身。
撰文：東方新地圖片來源：IG@rositakpyy、IG@karl_ting、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期