奪命提示丨郭柏妍著小背心短褲打到飛起 孖前緋聞男友丁子朗互動極奔放

TVB新劇《奪命提示》將由3月17日（周一）起接棒《痞子無間道》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播出，劇集最新一段宣傳片主角是最新加入「文家軍」的郭柏妍（Rosita）和丁子朗，一向形象甜美的郭柏妍，在片中除了著上小背心短褲造型打到飛起外，更同前緋聞男友丁子朗有極奔放的親密互動！