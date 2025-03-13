奪命提示丨郭柏妍著小背心短褲打到飛起 孖前緋聞男友丁子朗互動極奔放
《奪命提示》郭柏妍望突破乖乖女形象
《奪命提示》由文偉鴻（Jazz）監製，主要演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等。新加入做「Jazz女郎」的郭柏妍，在官方宣傳片中透露自己是首次動用真槍拍攝，而且盡量親身上陣：「希望可以突破一直以嚟嘅乖乖女形象！」
之前在《妳不是她》嶄露好身手的郭柏妍，這次挑戰難度十級跳的高強度動作場口，除了基本打鬥及逃亡場口，片中曝光最多的是型格開槍場口，著上小背心和短褲大騷好身手的她，不但姿勢十足十，就連狠冷的表面表情亦做到足。
首拍槍戰戲正式埋位一度嚇到彈走
談到動用真槍拍攝，郭柏妍接受TVB訪問時坦言起初正式埋位時嚇到一度彈走，並謂事前有刻意進行「持續聽槍聲」特訓，她說：「今次算係我第一套真正要打嘅動作戲，所以拍之前我都好緊張，特登有去做多啲運動同拉多啲筋，希望可以應付到；監製Jazz都有安排我哋上動作指導堂，幫我哋打定底。」
郭柏妍續說：「因為係第一次開真槍，所以都好難忘，因為我由細到大都好怕槍擊戲或者子彈聲，所以我事前有喺屋企不停聽呢啲子彈同嘭嘭聲，等自己冇咁驚，因為我估自己睇戲都已經咁驚，到現實（真係聽到）可能會更驚，所以希望預早聽定多啲適應。我驚嘅程度係會成個彈起同埋調頭走，我記得第一次拍開真槍戲時，我真係開完就即刻彈走咗，好彩嘗試咗幾次都叫做克服咗個難關，我都估唔到自己可以克服到。」
與丁子朗極奔放相擁場面曝光
除了動作場口夠晒睇頭，宣傳片還曝光了郭柏妍與前緋聞男友丁子朗「極級飄逸」的親密相擁場口，雖然拍宣傳片時兩人坐埋顯得好拘謹，但在劇情中的互動就好奔放，不但見到丁子朗對郭柏妍又攬腰又摸大髀，兩人更是胸貼胸，令人想起兩人2023年初緋聞正熱時，兩人曾親身示範大膽健身動作，做到郭柏妍面都紅晒！睇翻《奪命提示》亦係由2023年初開始拍攝，唔知監製Jazz係咪睇完呢段片之後靈感大爆發呢？
《奪命提示》丁子朗郭柏妍動作戲新嘗試：
郭柏妍丁子朗曾情侶檔上陣 親身示範大膽健身動作
郭柏妍和丁子朗2023年1月曾在《東張西望》以以緋聞情侶檔身份上陣，親自示範大膽健身動作。郭柏妍率先要跳到丁子朗身上，以大腿夾實丁子朗條腰，然後再凌空做出仰臥起坐的動作。郭柏妍一跳上丁子朗身上已經非常危危扶，丁子朗亦毫不避忌地一手攬實郭柏妍條腰，一手捉實郭柏妍大腿。動作大膽程度嚇窒一班觀眾之餘，在場的其他演員亦睇到喂哇鬼叫，郭柏妍都做到面紅紅，場面既尷尬又好笑！
大膽程度惹網民熱議：擺明益丁子朗
當日《東張西望》一出街，即刻惹來大批網民熱議。不少網民認為郭柏妍和丁子朗所做的情侶健身動作太大膽，又替郭柏妍感到不值：「芊芊面都紅哂，好心大台唔好搞呢D破壞佢清純形象啦,」、「無人問阿教練，點解要夾住個男人做sit up」、「搞到丁丁耳都红」、「做gym都玩到咁意淫，大台真犀利」、「擺明益丁子朗」等。
郭柏妍同丁子朗示範到面都紅晒！