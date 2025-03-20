奪命提示｜郭柏妍22歲選港姐泳裝環節 快問快答淡定講「收兵」
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TVB新劇《奪命提示》於週一（17日）首播，劇中集合咗多位花旦小花演出，包括港姐出身嘅郭柏妍、劉穎鏇同劉佩玥。提到港姐，泳衣環節自然係重頭戲，而郭柏妍喺泳裝問答部份特別搶眼，快問快答淡定講「收兵」！
郭柏妍22歲被封「港版子瑜」 港姐泳衣環節曬身份證
當年22歲郭柏妍參加《2020香港小姐》入行，自參選以來鮮有緋聞纏身，形象正面清新，因而被譽為「港版子瑜」，她更坦言從未談過戀愛，展現出極為純情的個性。
2020港姐總決賽要一眾佳麗曬出身份證的照片，郭柏妍都不例外。不過郭柏妍的身份證照片同當時的郭柏妍相差甚遠，就連郭柏妍自己都話「大家冇睇錯，相入面嗰個真係我嚟，正所謂女大18變，越變越靚咪得囉！」問答環節主持之一的Do姐都有問郭柏妍「有冇同學唔認得你？」郭柏妍都大方回答指「之前都有試過，但佢哋之後都認得我」，淡定過關。
即問即答指自己冇收過兵
當年港姐的泳衣問答環節仲玩「快問快答」，麥美恩問到郭柏妍「想唔想快啲拍拖」，郭柏妍即刻話「想」，當麥美恩接著問「最高峰期收過幾多隻兵」，郭柏妍就笑住講「冇」，睇到「Do姐」鄭裕玲、陸浩明、麥美恩、Patrick Sir都笑得好開心！
遭網民同香香比較 得體回應獲激讚
問完個人問答環節之後，仲有團體問答環節，當時就有網民指「鏡頭一pan去後面，見到岑麗香就殺曬你哋幾個」，前幾位佳麗都答得模模糊糊，但郭柏妍就非常精靈地回答「我都覺得係香香靚啲，因為佢本身就已經係冠軍」。
最後成功奪季軍 演藝路超順利
郭柏妍最後憑出色表現奪得季軍，隨即加入TVB，展開演藝之路，首部作品《白色強人II》已展露潛質。其後佢接連出演《雙生陌生人》、《下流上車族》等劇，憑《下流上車族》嘅「車芊芊」一角人氣急升，更喺《萬千星輝頒獎典禮2022》獲「飛躍進步女藝員」獎。2025年，佢喺新劇《奪命提示》演出，繼續喺TVB發光發熱。
https://youtu.be/O2Oo_wGiVt4?si=sF0WBmquggVWC1pO&t=395
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期