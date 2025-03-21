奪命提示｜郭柏妍白裙OL造型仙氣登場 網民封「腳柏妍」美腿實力認證

《奪命提示》昨晚其中一個焦點，是網民期待已久的郭柏妍終於出場！飾演警隊中兒童心理學專家商雙的郭柏妍（Rosita），一出場已吸引網民洗版式討論，網民大讚身穿白色OL套裝的Rosita相當靚女、指短裙套裝突顯了Rosita一雙修長美腿，笑言「腳柏妍」果然並非浪得虛名。