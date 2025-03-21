奪命提示｜郭柏妍白裙OL造型仙氣登場 網民封「腳柏妍」美腿實力認證
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《奪命提示》昨晚其中一個焦點，是網民期待已久的郭柏妍終於出場！飾演警隊中兒童心理學專家商雙的郭柏妍（Rosita），一出場已吸引網民洗版式討論，網民大讚身穿白色OL套裝的Rosita相當靚女、指短裙套裝突顯了Rosita一雙修長美腿，笑言「腳柏妍」果然並非浪得虛名。
郭柏妍美腿變「腳柏妍」搶鏡！
Rosita為了慶祝自己飾演的商雙正式登場，昨晚專誠開live與劇迷互動，還邀請了同樣是昨晚首度登場的丁子朗齊齊chat。由於商雙熟悉兒童心理，故Rosita在今次這個新單元中與小演員有大量對手戲；對此Rosita相當難忘，除透露事前有為氹小朋友場口專誠學魔術、還開心share與小演員的相處搞笑日常：「啲童星真係超可愛。」丁丁則搭嗲大讚小演員很好戲：「佢哋做戲超級勁，啲喊戲一嚟就喊到，我都自愧不如。」
妳不是她｜郭柏妍超短熱褲大騷長腿
其實早在去年1月，TVB劇集《妳不是她》郭柏妍與林景程在床上擁抱，被男方熊抱的郭柏妍以小背心及超短熱褲上陣，鏡頭更大特寫她煞食長腿，相當火辣！
多圖重溫「腳柏妍」美腿！
赤腳畫面！
丁子朗郭柏妍再度合體演「鬧交CP」
繼《下流上車族》再度合體演CP的Rosita與丁丁，透露二人是次飾演的是「鬧交CP」，Rosita笑言最難忘是在西貢碼頭追住丁丁係咁鬧：「我記得我係咁一輪嘴係咁鬧，嗰場我唔想NG，因為嗰日好凍。」Rosita續指《奪命》令她成功克服了對超長對白的恐懼，並搞笑承諾會繼續進步：「我會努力，我唔想再拖大家後腿」。Rosita又應網民要求預告在劇中最喜歡造型：「我最鍾意女僕造型，其實個個造型我都鍾意，我記得仲有伴娘同泳衣造型。女僕造型嗰套衫我記得試咗好多次，淨係頭箍都試咗五、六個，套衫亦都修改咗好多次。」又預告將在劇中再獻魔音及與劉穎鏇齊齊跳舞，令人期待。
圖片來源：TVB、丁子朗/郭柏妍IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期