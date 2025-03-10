奪命提示｜「Jazz女郎」劉穎鏇劉佩玥狂騷美腿 郭柏妍不敵改曬玉背 前緋聞男友丁子朗缺席惹猜測
《奪命提示》郭柏妍獲監製Jazz讚攻擊力大
活動中播放了多條預告片，展示了劇中激烈的打鬥場面，郭柏妍自言在劇中也有不少動作場面：「我收到劇本時都好擔心，但Jazz是係因材施教嘅人，佢知道我嘅能力，會搵一啲合適嘅嘢畀我去做。」Jazz就評價郭柏妍攻擊力非常大：「因為佢可以立即KO張振朗！」劉佩玥也分享了與Jazz合作的經驗：「我有一次問Jazz可唔可以分開拍，佢話『唔得！』之後佢同我講我一定會做到。我有時都會質疑自己，但Jazz好好，會喺旁邊畀鼓勵我，就係呢啲支持，就係一種好大推動力量，令我不停去突破，去做得更好。」
Jazz搵劉佩玥做主角 劉穎鏇孖張振朗拍抽心戲
Jazz就分別評價劉佩玥、劉穎鏇和郭柏妍︰「坦白講，大家都有進步空間，但今次佢哋係做到超越自己應有水平以上，我好滿意！我今次搵Moon做主角，佢喺戲入面可以話畀觀眾知，佢係有呢個氣場喺度，佢係好impress到我哋。而Tiffany就畀人印象係好鮮明，係動作打女，但佢今次接受好多挑戰，就係感情戲上面開啟咗emotion嘅場口，特別係佢同張振朗有場抽心嘅戲，會令大家印象深刻。至於郭柏妍開頭好驚，未知點去做打戲，但大家會睇到，佢係非常好！」
劉穎鏇自爆要著童裝 劉佩玥瘦到要改衫
在今次《奪命提示》中，女星們展示了多種造型，甚至包括女僕look。Tiffany表示，這次的造型與《隱形戰隊》有所不同，不僅是衣服的顏色變化，而是整體造型的多樣性。Jazz對此評論說：「目不瑕給，大把嘢睇！」郭柏妍也提到，造型上的細節非常多，試衣服時需要多次修改。Moon則表示，因為大家都瘦了，所以衣服需要多次修改。Tiffany還分享了一次收到一件像童裝的衣服，她見到時也嚇了一跳，以為是畀錯衫，她又感謝服裝部的同事們經常要幫她們改衫，並要為她們防走光。
丁子朗缺席宣傳活動 劇中由歡喜冤家漸變情侶
不過這次宣傳活動未見有主角之一丁子朗現身，但Jazz亦有在社交網上Tag他。丁子朗和郭柏妍自2022年拍攝劇集《下流上車族》傳出緋聞，2023年2月拍《奪命提示》時，兩人的緋聞正傳得甚囂塵上，劇中兩人由歡喜冤家漸變情侶，被問到會否有咀戲時，郭柏妍表現尷尬，丁子朗回應緋聞時亦口窒窒話：「估唔到咁快傳緋聞，覺得有啲愕然！」但同年10月丁北上參加選秀節《亞洲超星團》，卻傳出兩人情已斷，郭柏妍更強調自己仍然單身。