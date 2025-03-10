奪命提示｜「Jazz女郎」劉穎鏇劉佩玥狂騷美腿 郭柏妍不敵改曬玉背 前緋聞男友丁子朗缺席惹猜測

由陳山聰、劉穎鏇、張振朗、劉佩玥、郭柏妍及林子善等主演，文偉鴻（Jazz）監製的TVB劇集《奪命提示》將於3月17日首播，文偉鴻帶領眾演員出席宣傳活動，其中兩位御用「Jazz女郎」劉穎鏇（Tiffany）和劉佩玥（Moon）都有大曬煞食長腿，而首次同監製Jazz合作的郭柏妍亦有大騷玉背！