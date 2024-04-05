胡瀞詩

女主播向世界搵食｜26歲胡瀞詩戰鬥格搵食竟惹網民負評 IG急曬水著照吸客

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ViuTV新節目《女主播向世界搵食》搵來兩位前主播胡瀞詩（Ceci）和李穎琳（Vicky）做主持，介紹世界各地的美食文化，其中26歲胡瀞詩在節目中不時著跌膊裝上陣，大騷香肩，但卻惹來不少網民負評！

胡瀞詩 胡瀞詩是前NowTV新聞主播。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩是前NowTV新聞主播。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）

《女主播向世界搵食》胡瀞詩被批嘴角含春

胡瀞詩在節目中不時以戰鬥格造型訪問靚仔廚師，她更大呻拍完這個節目重了差不多十磅，不過節目出街後，卻引來不少網民負評： 「條女不停嘴角含春」、「向靚仔廚放電」、「八婆腔」、「係咁跌膊」等，更有網民質疑ViuTV「點解唔搵自己藝人做主持？」

胡瀞詩 胡瀞詩最近現身ViuTV主持《女主播向世界揾食》。（圖片來源：ViuTV）
胡瀞詩最近現身ViuTV主持《女主播向世界揾食》。（圖片來源：ViuTV）
胡瀞詩 經常著跌膊衫上陣。（圖片來源：ViuTV）
經常著跌膊衫上陣。（圖片來源：ViuTV）
胡瀞詩 被網民狠批表情語氣都太浮誇。（圖片來源：ViuTV）
被網民狠批表情語氣都太浮誇。（圖片來源：ViuTV）
胡瀞詩 似足「八婆腔」。（圖片來源：ViuTV）
似足「八婆腔」。（圖片來源：ViuTV）
胡瀞詩 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

胡瀞詩玩流量密碼吸客

其中更有網民質疑胡瀞詩做主持似「花瓶」，她就反駁指自己是個「努力而有實力的靚花瓶」，直言：「做好每一個細節、努力做research，準備最佳狀態，三語對答如流及即時傳譯，我相信大家會睇到我嘅努力！」之後更不惜翻出早前影的水著照，大玩流量密碼吸客！

胡瀞詩 網民都笑指胡瀞詩這張水著相是重點。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
網民都笑指胡瀞詩這張水著相是重點。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 介紹希臘美食但曬泰國水著相，目標當然係吸客。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
介紹希臘美食但曬泰國水著相，目標當然係吸客。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 又在IG Story中寫了一大篇文反駁網民評論，自稱是個「努力而有實力的靚花瓶」。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
又在IG Story中寫了一大篇文反駁網民評論，自稱是個「努力而有實力的靚花瓶」。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 搞笑指「花瓶報到」。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
搞笑指「花瓶報到」。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 又大曬自己主持節目時的跌膊造型。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
又大曬自己主持節目時的跌膊造型。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 笑指自己因為拍這個節目而由42KG增至46KG，差不多重了十磅。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
笑指自己因為拍這個節目而由42KG增至46KG，差不多重了十磅。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）

胡瀞詩曾著比堅尼參加潑水音樂節

胡瀞詩曾在NowTV做過近3年新聞主播，轉型做網紅後不時大方分享身材，繼早前罕有地曬出在台灣著比堅尼浸溫泉的靚相後，去年潑水音樂節上，她軍大曬濕身比堅尼靚相，十分有睇頭，引來網民紛紛留言大讚她又派福利！

胡瀞詩 胡瀞詩去年分享出自己第一次去S2O潑水音樂節的濕身靚相，網民都笑指她是因為飲完啤酒所以放膽露本錢，不過她就解釋：「酒杯是用來斟水的。」力指自己冇飲醉！（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩去年分享出自己第一次去S2O潑水音樂節的濕身靚相，網民都笑指她是因為飲完啤酒所以放膽露本錢，不過她就解釋：「酒杯是用來斟水的。」力指自己冇飲醉！（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 場外胡瀞詩未入濕身區已濕晒身，睇真啲原來當日佢仲著埋短裙大曬一對長腿。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
場外胡瀞詩未入濕身區已濕晒身，睇真啲原來當日佢仲著埋短裙大曬一對長腿。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 早前胡瀞詩曬出在台灣著比堅尼浸溫泉的福利照，已獲網民大讚「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
早前胡瀞詩曬出在台灣著比堅尼浸溫泉的福利照，已獲網民大讚「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 不過有心水清嘅網民，就記得胡瀞詩以前都著過同一款嘅泳衣！（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
不過有心水清嘅網民，就記得胡瀞詩以前都著過同一款嘅泳衣！（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）

胡瀞詩浸會傳理系畢業

胡瀞詩曾就讀於香港浸會大學傳理系，主修廣播新聞專業，期間曾獲獎學金遠赴英國倫敦西敏寺大學及美國俄亥俄大學交流，2018年未畢業已加入Now新聞台，由港聞記者開始做起，到2019年大學畢業後，更正式擔任NowTV的新聞及財經主播，至2021年離巢。此外胡瀞詩又曾在港台主持過《香港故事》、《科學為民》、《抗疫快訊》、《自在8點半》等多個節目。

胡瀞詩 胡瀞詩離巢前在NowTV新聞中心嘅Logo前留影。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩離巢前在NowTV新聞中心嘅Logo前留影。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）

胡瀞詩轉型做Slasher

現時胡瀞詩已轉為Slasher（斜槓族），兼任電視台、電台及網媒節目主持，以及三語活動司儀、配音員等工作，同時又做埋演講導師，除了開講座之外，又為不同企業舉辦培訓課程。去年胡瀞詩更創立了自家公司接job，並擔任Director，升呢做女強人，不時在社交網分享溝通技巧。

胡瀞詩 去年胡瀞詩自組公司擔任Director。（圖片來源：IG@energeiaco）
去年胡瀞詩自組公司擔任Director。（圖片來源：IG@energeiaco）
胡瀞詩 做節目主持同股評人譚朗蔚合作，意外發現原來胡瀞詩係譚朗蔚外甥女嘅同學。（圖片來源：IG@energeiaco）
做節目主持同股評人譚朗蔚合作，意外發現原來胡瀞詩係譚朗蔚外甥女嘅同學。（圖片來源：IG@energeiaco）

胡瀞詩獲網民力撐選港姐「一定攞冠軍」

有不少網民都建議胡瀞詩去參選香港小姐，力撐她「一定攞冠軍」，睇翻去年港姐的年齡要求為17至27歲，現年26歲的胡瀞詩，到今年仍有機會去參選！

胡瀞詩 胡瀞詩去台北旅遊時，除了浸溫泉，仲影咗唔少靚相。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩去台北旅遊時，除了浸溫泉，仲影咗唔少靚相。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 呢張胡瀞詩仲大曬長腿同靚腳趾。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
呢張胡瀞詩仲大曬長腿同靚腳趾。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 背面原來係真空大露背！（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
背面原來係真空大露背！（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 平日胡瀞詩熱愛運動和旅遊。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
平日胡瀞詩熱愛運動和旅遊。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 早前去泰國旅遊就曾大曬水著Look。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
早前去泰國旅遊就曾大曬水著Look。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 仲會做瑜伽keep fit。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
仲會做瑜伽keep fit。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 旗袍Look相當高衩。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
旗袍Look相當高衩。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 仲有運動Look。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
仲有運動Look。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
胡瀞詩 （圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@ceciwuchingsze、ViuTV

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