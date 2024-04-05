女主播向世界搵食｜26歲胡瀞詩戰鬥格搵食竟惹網民負評 IG急曬水著照吸客

ViuTV新節目《女主播向世界搵食》搵來兩位前主播胡瀞詩（Ceci）和李穎琳（Vicky）做主持，介紹世界各地的美食文化，其中26歲胡瀞詩在節目中不時著跌膊裝上陣，大騷香肩，但卻惹來不少網民負評！
《女主播向世界搵食》胡瀞詩被批嘴角含春
胡瀞詩在節目中不時以戰鬥格造型訪問靚仔廚師，她更大呻拍完這個節目重了差不多十磅，不過節目出街後，卻引來不少網民負評： 「條女不停嘴角含春」、「向靚仔廚放電」、「八婆腔」、「係咁跌膊」等，更有網民質疑ViuTV「點解唔搵自己藝人做主持？」
胡瀞詩玩流量密碼吸客
其中更有網民質疑胡瀞詩做主持似「花瓶」，她就反駁指自己是個「努力而有實力的靚花瓶」，直言：「做好每一個細節、努力做research，準備最佳狀態，三語對答如流及即時傳譯，我相信大家會睇到我嘅努力！」之後更不惜翻出早前影的水著照，大玩流量密碼吸客！
胡瀞詩曾著比堅尼參加潑水音樂節
胡瀞詩曾在NowTV做過近3年新聞主播，轉型做網紅後不時大方分享身材，繼早前罕有地曬出在台灣著比堅尼浸溫泉的靚相後，去年潑水音樂節上，她軍大曬濕身比堅尼靚相，十分有睇頭，引來網民紛紛留言大讚她又派福利！
胡瀞詩浸會傳理系畢業
胡瀞詩曾就讀於香港浸會大學傳理系，主修廣播新聞專業，期間曾獲獎學金遠赴英國倫敦西敏寺大學及美國俄亥俄大學交流，2018年未畢業已加入Now新聞台，由港聞記者開始做起，到2019年大學畢業後，更正式擔任NowTV的新聞及財經主播，至2021年離巢。此外胡瀞詩又曾在港台主持過《香港故事》、《科學為民》、《抗疫快訊》、《自在8點半》等多個節目。
胡瀞詩轉型做Slasher
現時胡瀞詩已轉為Slasher（斜槓族），兼任電視台、電台及網媒節目主持，以及三語活動司儀、配音員等工作，同時又做埋演講導師，除了開講座之外，又為不同企業舉辦培訓課程。去年胡瀞詩更創立了自家公司接job，並擔任Director，升呢做女強人，不時在社交網分享溝通技巧。
胡瀞詩獲網民力撐選港姐「一定攞冠軍」
有不少網民都建議胡瀞詩去參選香港小姐，力撐她「一定攞冠軍」，睇翻去年港姐的年齡要求為17至27歲，現年26歲的胡瀞詩，到今年仍有機會去參選！
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