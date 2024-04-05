李穎琳

女主播向世界搵食｜34歲李穎琳再玩主播Look 化身日本妹兼著黑絲派福利

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曾經是無綫財經資訊台主播的李穎琳（Vicky），近日孖住前NowTV新聞胡瀞詩（Ceci），為ViuTV主持飲食資訊節目《女主播向世界搵食》，節目中李穎琳不但重著其招牌粉紅主播套裝，更著上和服化身日本妹，引來不少網民讚好！

李穎琳 李穎琳自2012年大學畢業後，便加入無綫做主播，2014年曾一度過檔亞視，但因被亞視欠薪，同年就返回無綫，直至2020年離巢。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳自2012年大學畢業後，便加入無綫做主播，2014年曾一度過檔亞視，但因被亞視欠薪，同年就返回無綫，直至2020年離巢。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）

《女主播向世界搵食》李穎琳 獲讚感覺舒服

李穎琳在今次節目中換了不少套造型，包括重玩主播Look，又換上和服Look化身日本妹，以及古裝Look、黑絲Look和透視內裡小背心的運動Look等，網民都大讚她首次做飲食節目主持「整體感覺舒服」！

李穎琳 李穎琳重著4年前的粉紅西裝主播造型。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳重著4年前的粉紅西裝主播造型。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 和服Look。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
和服Look。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 透視內裡小背心的運動Look（左）。（圖片來源：ViuTV）
透視內裡小背心的運動Look（左）。（圖片來源：ViuTV）
李穎琳 中式古裝Look。（圖片來源：ViuTV）
中式古裝Look。（圖片來源：ViuTV）
李穎琳 仲有黑絲Look（左）！（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
仲有黑絲Look（左）！（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
李穎琳 同低胸小背心加薄外套Look（左）。（圖片來源：ViuTV）
同低胸小背心加薄外套Look（左）。（圖片來源：ViuTV）
李穎琳 訪問伍家謙。（圖片來源：ViuTV）
訪問伍家謙。（圖片來源：ViuTV）

李穎琳 Deep V泳衣大騷豐滿好身材

曾經是無綫財經資訊台主播的李穎琳（Vicky），憑著甜美笑容和淡定表現儲落不少粉絲，即使已離巢無綫，依然活躍於社交平台，經常同粉絲交流，近日天氣轉熱，Vicky穿著Deep V泳衣大騷事業線，更晒出她的白滑美背，夠晒火辣辣！

李穎琳 李穎琳穿著一件頭泳裝，Deep V泳衣設計大騷豐滿好身材。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳穿著一件頭泳裝，Deep V泳衣設計大騷豐滿好身材。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 背影照更晒出她的白滑美背。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
背影照更晒出她的白滑美背。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 李穎琳表示：「正午1點錄最高30.3度，天文台指是1884年有紀錄以來3月最高溫！😳☀️🔥🔥愛玩水的寶寶想念水上活動了！」（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳表示：「正午1點錄最高30.3度，天文台指是1884年有紀錄以來3月最高溫！😳☀️🔥🔥愛玩水的寶寶想念水上活動了！」（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）

李穎琳 偏愛「火紅戰衣」派福利

現年33歲的李穎琳自離巢無綫後靠做瑜伽同行山成功搣走Baby Fat，不時在社交網大曬S曲線，早前她到主題樂園行「夏水禮」，同樣偏愛穿「火紅戰衣」配熱褲派福利，罕有騷出深長事業線，大玩水槍同泡泡，成功震撼網民眼球！

李穎琳 似乎因為怕走光，李穎琳在酒紅色Deep V泳衣外再著上了一件白色熱褲。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
似乎因為怕走光，李穎琳在酒紅色Deep V泳衣外再著上了一件白色熱褲。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 平日只在做運動時著上小背心的李穎琳，難得展示性感一面。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
平日只在做運動時著上小背心的李穎琳，難得展示性感一面。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 玩泡泡玩得好投入，被網民取笑好似沖緊泡泡浴！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
玩泡泡玩得好投入，被網民取笑好似沖緊泡泡浴！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）

網民勁讚：大到就嚟跌出嚟

網民都紛紛大讚李穎琳：「廟細燈籠大」、「不得了」、「要噴鼻血啦」、「大到就嚟跌出嚟」、「送大禮」、「多謝你大派福利請我食冰淇淋，身材呼之欲出，我睇到眼定定」、「震撼」等等。

李穎琳 李穎琳穿著Deep V泳衣效果相當震撼！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳穿著Deep V泳衣效果相當震撼！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 又曬埋長腿。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
又曬埋長腿。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 烏身倒奶。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
烏身倒奶。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）

李穎琳著小背心谷深坑兼曬長腿

現年34歲的前TVB財經主播李穎琳（Vicky）自2020年離巢後，靠做瑜伽同行山成功搣走Baby Fat，並不時在社交網派福利，大曬Fit爆曲線，早前她為腳貼產品賣廣告，著住熱褲曬美腿之餘，仲加上穿著小背心大騷深長事業線！

李穎琳 李穎琳好識做，連賣腳貼都要曬線，廣告商一定好滿意。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳好識做，連賣腳貼都要曬線，廣告商一定好滿意。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 睇番早前李穎琳拍嘅耳機廣告照，同樣有著吊帶小背心倒奶！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
睇番早前李穎琳拍嘅耳機廣告照，同樣有著吊帶小背心倒奶！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）

穎琳被封「翻版歐倩怡」 幾年間完全擺脫Baby Fat

李穎琳靚女就毋庸置疑，但網民仲話李穎琳有明星相，拍得住啲一線花旦。原來當年網民曾指李穎琳似足郭晉安老婆歐倩怡，難怪有網民認為李穎琳勁有明星相，望落唔似新聞主播反而是一位藝人。李穎琳身形苗條，五官立體突出，望落塊面冇乜肥肉，但以前非如現在耀眼。2020年離巢無綫前，李穎琳塊面仲好有Baby fat，望落比較年輕，帶點可愛嘅感覺。隨住李穎琳開始沉迷運動，幾年間終於完全擺脫以前嘅Baby fat，成為而家嘅輕熟女神！

李穎琳 離巢前李穎琳已擢升為高級財經主播。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
離巢前李穎琳已擢升為高級財經主播。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 在無綫做主播期間，李穎琳曾被指有點微胖，臉上更有不少Baby Fat。（圖片來源：無綫新聞截圖）
在無綫做主播期間，李穎琳曾被指有點微胖，臉上更有不少Baby Fat。（圖片來源：無綫新聞截圖）
李穎琳 現時李穎琳除了在基金公司工作，亦有在新城財經台開咪主持節目。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
現時李穎琳除了在基金公司工作，亦有在新城財經台開咪主持節目。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 李穎琳被指似足郭晉安老婆歐倩怡。（圖片來源：IG@cindyauau）
李穎琳被指似足郭晉安老婆歐倩怡。（圖片來源：IG@cindyauau）

李穎琳大派高空瑜伽福利相

已退隱幕前嘅李穎琳，活躍社交網絡，經常分享日常生活動態與粉絲交流。李穎琳向來鍾意做瑜伽，近日仲大派福利喺IG上載自己做瑜伽嘅相。相中見到李穎琳樣貌屬於輕熟女，而身材依然keep得好好，貼身瑜伽褲將佢下身線條表露無遺。李穎琳也露出招牌甜美笑容，氹得粉絲開心，紛紛留言大讚：「好仙女啊」、「索天使」！

李穎琳 李穎琳靠做瑜伽keep fit。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳靠做瑜伽keep fit。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 （圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 李穎琳現時身形非常苗條。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳現時身形非常苗條。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 沉迷瑜伽後李穎琳成功搣走Baby Fat。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
沉迷瑜伽後李穎琳成功搣走Baby Fat。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 Fit爆身形加上甜美笑容，令李穎琳深得網民歡心！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
Fit爆身形加上甜美笑容，令李穎琳深得網民歡心！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 一對長腿亦keep得勁好！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
一對長腿亦keep得勁好！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）

李穎琳學歷勁猛料 同前新聞主播陳嘉倩關係友好

李穎琳除咗外貌勝人一籌，學歷同樣唔輸蝕，效無綫期間半工讀，終於在2021年香港大學碩士畢業。作為好姊妹嘅前新聞直播陳嘉倩，當然到場支持李穎琳嘅畢業禮，兩人拍攝多張合照，陳嘉倩仲開心到上載圖片到社交網絡，祝福自己好姊妹：「半工讀捱過來了！未來繼續加油。」

李穎琳除咗學歷猛料，在新聞界年資也不淺，曾經在亞洲電視做財經直播，之後過檔大台，最後宣布係2020年5月離巢，加入基金公司工作，仲成為投資者關係高級主任，認真威水！

李穎琳 作為好姊妹嘅前新聞直播陳嘉倩，到場支持李穎琳嘅畢業禮！（圖片來源：IG@kasin520）
作為好姊妹嘅前新聞直播陳嘉倩，到場支持李穎琳嘅畢業禮！（圖片來源：IG@kasin520）
李穎琳 兩姊妹勁有默契喎！（圖片來源：IG@kasin520）
兩姊妹勁有默契喎！（圖片來源：IG@kasin520）
李穎琳 兩人早在服務TVB就認識，姊妹情已經好多年。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
兩人早在服務TVB就認識，姊妹情已經好多年。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 經常相約做運動。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
經常相約做運動。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
李穎琳 望落其實仲有啲似樣！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
望落其實仲有啲似樣！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@vickyliwinglam0816、ViuTV、IG@ceciwuchingsze

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