女主播向世界搵食｜34歲李穎琳再玩主播Look 化身日本妹兼著黑絲派福利

曾經是無綫財經資訊台主播的李穎琳（Vicky），近日孖住前NowTV新聞胡瀞詩（Ceci），為ViuTV主持飲食資訊節目《女主播向世界搵食》，節目中李穎琳不但重著其招牌粉紅主播套裝，更著上和服化身日本妹，引來不少網民讚好！