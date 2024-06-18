女主播3原因力數繁體字不及簡體字 港人連環怒轟反擊

繁體字又名正體字，除咗包含造字藝術同傳統文化外，亦係香港人用足咁多年嘅文字；而簡體字則係1949年後才衍生出來，並主要於內地使用。近日有來港生活的內地女主播拍片提及繁體字及簡體字的話題，更力數3大原因令佢難以適應，更問「為甚麼香港還要用繁體字」，引起唔少網民留言怒轟……

