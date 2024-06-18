女主播3原因力數繁體字不及簡體字 港人連環怒轟反擊
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繁體字又名正體字，除咗包含造字藝術同傳統文化外，亦係香港人用足咁多年嘅文字；而簡體字則係1949年後才衍生出來，並主要於內地使用。近日有來港生活的內地女主播拍片提及繁體字及簡體字的話題，更力數3大原因令佢難以適應，更問「為甚麼香港還要用繁體字」，引起唔少網民留言怒轟……
內地女主播來港工作稱「睇唔慣繁體字」 數3大缺點令她感迷茫
這名女主播在片中先展示自己手上的一份印有繁體字的講稿，她表示自己初到港時曾被繁體字搞得「頭都痛」。她指不論講稿還是字幕機，顯示的通通都是繁體字，但一個字竟然可以對應多個繁體字，例如發音為「TA」，可分作「他」、「她」、「祂」、「牠」、「它」，但簡體字只有「他」、「她」、「它」，對於這點感到非常難適應。
另外，「一個音有多個字」，例如「乾燥」、「干涉」、「幹部」，發音（普通話）一樣但就有不一樣的意思，「後面」、「皇后」都有同一問題；而最令她頭痛的例子就有「唔系，關係，聯繫」，明明同一個發音卻有很多不同寫法。
除此之外，她又指繁體字之間有一部分特別相似，指「與」跟「興」、「裹」與「褭」都相似到難以分辨，且這些例子只是冰山一角，現實中的例子「太多了你看的眼花繚亂」，非常迷茫。
女主播：為甚麼香港還要用繁體字？
她又解釋指簡體字是1949年開始在內地使用，但此文化沒有傳入香港、澳門和台灣，所以3個地方都仍在用繁體字。她補充指「我覺得繁體字係為香港增添一些獨有文化標籤吧」，現時有部分人還覺得繁體字代表大量訊息，部分人覺得簡體字寫字效率高，所以她總括「簡體字好用，繁體字好看」。
網民：繁體字先係傳統，唔識就收聲！
網民看到她的言論後隨時嬲爆湧入留言，指「你真係讀C片，繁體字有咩問題，如果你唔鍾意可以北上工作，無人會留你，你連一點尊重文化的意識都無，真係可恥到家」、「竟然對傳統文化說三道四，學識高嘅人就係用繁體」、「繁體字先係正宗傳統文化，有咩問題」、「咩叫『還用』，繁體字係正印，你哋簡體係二奶，仲想坐正？」、「你嘅用字真係極反感，話繁體字只係好睇？你文化低到豬狗不如」、「怕你哋學唔識繁體字咪簡化變簡體字囉，自己諗吓個道理先啦」、「仲話做主播，唔識就收聲啦」。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書、IG@chiangel1110圖片、IG@stevencheung