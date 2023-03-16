網民推舉KOL嘉盈做土炮女優 自揭有「性癮」成人玩具密密用
網民期待嘉盈成為女優
自從港產女優成為熱話之後，延伸嘅話題滔滔不絕，仲有網民自發性開post，話極期待網紅嘉盈成為「土炮女優2.0」！
網民言論中認為，嘉盈係MK妹的代表，為人特別有性格，如果能夠在動作愛情電影中，一邊講粗口，一邊呈現出欲罷不能的樣子，相當有征服的感覺，令該網民想入非非。然而嘉盈向來對於「性史」非常坦白，曾經公開承認自己使用成人玩具！
嘉盈自揭有「性癮」要用成人玩具
嘉盈向來大膽敢言，曾喺「FHProductionHK」節目《反轉你朋友》玩轉Me Chan屋企，鏟入人哋同男朋友嘅睡房，偷雞摷Me Chen房櫃，意外發現女性專用嘅18禁玩具。Me Chan俾人踢爆後，忍唔住大嗌：「黐x線㗎喎！」嘉盈即刻自爆：「我都有喎，我嗰支係粉紅色，按穴道㗎嘛！」在旁邊嘅藍仔頭搭嘴：「按膊頭得唔得㗎，我都想試吓！」
嘉盈BB疑素顏真空激凸 網民：素顏唔掂
嘉盈BB一向出名身材好，而且個人又毫不吝惜，經常喺ig大派福利圖益粉絲，福利圖仲要愈來愈大膽。昨日（1日）佢突然喺ig po出自己夜晚晚飲咖啡剪片的story，從story可見嘉盈素顏剛出浴，頭髮仲係半濕，疑似真空上陣只著住一件白色的底衫，仲好似激凸！嘉盈BB呢個大膽的舉動又引嚟唔少人熱討，不過網民就話圖好j，但形容嘉盈素顏好醜「諗起家有喜事吳君如」、「點解好似有鬚」、「林依晨有鬚咁」、「成個男人樣咁」、「佢塊面腫x到」，仲話覺得係「鬼影變幻球」、「點解細左咁多」、「細都唔奇啦 睇佢同肥豪交換餐單個集，食野食勁小仲話要減肥」！
嘉盈激凸連環圖：
嘉盈拍片講喺屋企唔戴胸圍有咩問題
事隔數天，嘉盈在IG Story拍攝了一段影片解釋，表示想不到大家對於她真空會有這麼大反應，嘉盈說：「大家對於我喺屋企唔戴胸圍好大反應，所以我喺屋企著上咗一件有墊嘅t-shirt，結果我烏低身，有兩嚿嘢跌咗落嚟」，此時嘉盈已經忍不住爆笑，指「呢嚿嘢」到底是什麼事情，整段影片長30秒，而嘉盈明顯毫不介意真空上陣給網友們看見。
嘉盈平時玩得豪放無底線 試過街邊胸壓藍仔頭
嘉盈早前為慶祝其個人YouTube「嘉盈Kaying」頻道突破7萬訂閱人數，拍片大玩《你叫我做》，粉絲叫佢做乜照足order去做。嘉盈玩起上來絕無底線，著睡衣出街當眾聞人pat pat、撩人條仔都只係碎料，其中一個任務被要求街邊打藍仔頭一巴，卻因為二人身高差距甚遠，就算嘉盈出盡力跳高加胸壓對方，仍然挑戰失敗。不過這一幕成為黃金流量密碼！
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