女團Super Girls拆夥！今年成軍十年合體幻滅 隊長Aka曾自責做得唔夠好

女團Super Girls（SG）成員包括隊長Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）於12年正式出道，隊長Aka曾在節目中喊住自責做得不足，但對今年SG成軍十年紀念活動仍然充滿期望及信心﹗不過近日卻傳出三名成員不再續約，SG形同解體，難逃女團拆夥命運？