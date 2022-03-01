女團Super Girls拆夥！今年成軍十年合體幻滅 隊長Aka曾自責做得唔夠好
Super Girls於2018年推出最後單曲《睡衣派對》
女團Super Girls（SG）前名Icon Girls，2012年正式以女團SG亮相《勁歌金曲》首度與觀眾見面，成為罕有香港韓風跳舞女團，曾紅過一陣子，但2018年開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自2018年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品。
大肚Jessica忙安胎
近日傳出Super Girls拆夥，源於三位成員包括隊長Aka、Jessica和Heidi都不再續約經理人公司，現正懷胎八個月的台灣新抱Jessica回應傳媒查詢時，她直認滿約後沒有再續約，因為要先處理切身的問題，所以沒有心思去想續約事宜，但就相當感激公司仍然為她處理工作，所以感到跟以前沒有太大分別，再一次感謝公司的幫忙及體諒﹗
Aka高呼畢業了﹗
至於隊長Aka亦承認跟公司約滿，雖然未有續約，但與公司保持良好關係，還會繼續為她安排工作﹗Aka同時感慨時光飛逝，感覺就像五個同學仔一起讀書及成長，現在畢業了﹗至於Heidi在IG上的工作聯絡方式已改為私人電郵﹗而經理人公司則回應SG未有合體方案活動，即是Aka一直渴望的成軍十年活動夢碎﹗
Super Grils組合成員Heidi認跟Yanny嘈過交！
當年Super Grils組合成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）被爆出因爭仔而反目成仇，隊長Aka更在節目上公開承認擘面真有其事。Heidi之前出席活動時終於開腔回應，直認同Yanny嘈過交！
承認當年同Yanny嘈過交
Super Girls成員近年各有發展，團隊有名無實，組合成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）更被爆出因爭仔而反目成仇，連隊長Aka亮相ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》時，飲大兩杯亦直認有組員為爭仔而擘面。及後Heidi出席活動時，終於開腔回應與Yanny不和事件，她說：「係嗰時嘈過交，咁多年到依家都冇嘢啦，大佬我哋一隊女子組合，話冇嘈交都唔好信啦！不過依家真係少機會見到」。
5缺1獨欠Heidi
女團Super Girls（SG）剛出道時五人情同姊妹，之後為爭寵爭 job傳聞不停，幾年前，組合成員Yanny與Heidi更被爆出因爭仔而反目成仇後，近年成員已各有發展，更多次傳出拆夥消息﹗不過去年團隊難得獲護膚品牌邀請拍攝廣告，SG罕有再次合體，但奈何始終「唔齊章」，5缺1獨欠Heidi，十分可惜。
重溫：Aka趙慧珊甩隊友單人上《晚吹》爆喊
2018年開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自18年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品，加上期間曾傳出有成員為爭仔而不和，屢傳拆夥﹗隊長Aka單人匹馬上 《晚吹-有酒今晚吹》節目一一回應傳聞﹗
Aka趙慧珊認成員為爭仔不和
曾傳出Yanny硬撬Heidi牆腳爭食有米監製，Aka在節目直認真有其事，並指當時大家互相unfollow，Aka話：「女仔嘈起上嚟，就係會unfriend，感情嘅嘢，佢哋都冇辦法控制，當時大家係一時衝動﹗依家有follow番，咁依家大家都有幾好嘅生活﹗」女人堆是非多，Aka直認以前不時為造型、㨂歌、服裝等嘈交，解釋：「因為始終係女仔，大家各有意見﹗」
回應拆夥？Aka感觸落淚：好掛住五個女仔一齊嘅日子﹗
雖然組女團時有拗撬，但提到當年女團的日子，Aka突然感觸眼濕濕：「真係好掛住嗰時五個女仔一齊嘅做嘢嘅日子，好懷念每一次工作完上保姆車時嘅時光，因為喺工作完上番車換衫呀，最放鬆嘅時候，真係好掛住嗰啲時光﹗」Aka又指曾經有一位成員在除夕時失戀，當時Super Girls出席倒數活動，四位成員安慰失戀成員時齊齊爆喊，到五人上台時都仲喊緊，Aka話：「呢次係好深刻，fans唔知咩事我哋上緊台到上到台都仲係喊緊﹗」
Aka爆喊自責：如果我多啲關懷同愛護大家，情況可能會唔同
主持強尼問明年（2022年）Super Girls成軍十年，會再合體嗎？Aka坦言好想亦同經理人提出要求：「好想可以Super Girls出首歌、開個音樂會、同啲fans一齊慶祝﹗」強尼問慶祝完十年之後還會合作嗎？Aka指真的好難：「依家大家各自做緊自己嘅嘢，真係好難再集合番﹗」講到呢度，Aka再一次哽咽怪責當年做隊長不力，佢話：「覺得自己唔夠care大家，付出唔夠多愛﹗如果嗰時care同愛多啲，可能所有嘢又唔同﹗」Aka話雖然身為隊長但當時不夠成熟：「嗰時好多嘢做，但仲細唔識諗，淨係想快啲收工返屋企或者約朋友去玩﹗冇更加好咁同大家相處得更好﹗」
Aka自認好酒量：係天生嘅﹗
Aka在《晚吹》豪言「酒量是天生」，更指幾乎冇醉過，她笑言曾有一個男仔帶她去試酒，當中紅酒、白酒、雞尾酒試勻，最後男仔已醉倒，但Aka完全沒醉意﹗不過Aka雖然千杯不醉，不過都有飲醉經驗，她說：「以前每年聖誕Super Girls同CAllStar一齊開party，嗰次真係飲醉，我突然喺地下做拱橋，地下仲要又濕又黑，第二日醒番周身瘀﹗」Aka又指自己醉倒會在地上打筋斗，相當神奇﹗令主持強尼、娟姐笑爆﹗
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