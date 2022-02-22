Collar代言KFC廣告出街 忠粉驚訝有陣亞視味：浪費咗佢哋

人氣女團Collar之前盛傳為KFC代言的廣告，近日在官方網頁中率先播出，Collar八位成員穿上KFC上校造型登場，拎住炸雞跳舞，粉絲引頸以待的廣告終於出街，不過忠粉卻唔多少buy，仲話有陣亞視味㖭﹗