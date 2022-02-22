Collar代言KFC廣告出街 忠粉驚訝有陣亞視味：浪費咗佢哋
人氣女團Collar之前盛傳為KFC代言的廣告，近日在官方網頁中率先播出，Collar八位成員穿上KFC上校造型登場，拎住炸雞跳舞，粉絲引頸以待的廣告終於出街，不過忠粉卻唔多少buy，仲話有陣亞視味㖭﹗
女團Collar KFC廣告1分20秒足本出街
Collar的20秒KFC廣告一出，已引起網上熱討，其後1分20秒的足本版亦出街，在廣告中不斷重覆rap出「Krispy、 Tasty、 Lovely、 Yummy」，相當洗腦﹗
粉絲睇KFC廣告睇到眼花
Collar廣告一出即引起網上熱討，Collar粉絲討論區「造星評議會－全民造星討論區」中，粉絲出po指「個質素真係好亞視味」，引來不少網民同意，並指「好多尷尬到攞命嘅地方」、「絕對係廣告嘅問題」、「廣告好眼花，唔識鋪排剪接」、「拍得唔夠型，浪費咗佢哋」等。
不滿1:1紙版公仔「貨不對辦」
廣告出街同時，周邊商品都同步推出，在各分店放出不同Collar成員的1:1紙版公司，不少粉絲紛紛到各分店打卡﹗同時惠顧指定套餐，可獲贈限定禮品，包括海報、貼紙及卡等﹗不過有粉絲在討論區留言不滿1:1紙版「貨不對辦」，指Day的紙版公仔，其包包可愛面被P細了，留言「冇頸都算，乜事要執細Day Day個面細到炎明熹咁，Day Day就係面圓圓先可愛吖」、「Day最正就係塊面豬登」。
女團Collar KFC廣告足本版
常見問題
粉絲們對Collar新代言的炸雞廣告有咩睇法？
Collar粉絲討論區有粉絲出po，指廣告好眼花，仲有陣…詳情請看
Collar新代言的炸雞廣告有咩看點?
Collar新代言的炸雞廣告頭20秒以型格輕快的音樂，配以不斷重覆Rap出…詳情請看