LollyTalk驚傳財困無糧出！網民熱議8成員「誰是生還者」邊個最啱單飛？
團員被指倒欠公司20萬元 疑因是非多金主「閂水喉」
報道指出，Lolly Talk雖然表面風光，但實際上卻是愁雲慘霧，傳出八位成員已經半年沒有出糧，而且每位成員更倒欠公司20萬元。
據悉，起因是今年有成員捲入是非，例如 AhYo 被指在校內欺凌，以及 Elka 戀情曝光等事件影響了女團的形象，導致金主停止注資。公司在計算後，指Lolly Talk「入不敷支」，工作相關的龐大開支需由成員自行承擔。儘管團員的社交平台廣告索價甚高（如 Elka 一個貼文可達4.2萬，阿妹更高達5.5萬），但八個人的造型、化妝、服裝以及保母車等支出巨大，讓她們難以平衡收支，甚至傳出要找「秘撈」幫補生活。
網民熱議8成員「誰是生還者」阿妹要單飛？
Lolly Talk 的財困消息曝光後，網民紛紛討論成員的個人發展，究竟邊位適合單飛發展？邊位最有潛力？網民亦相信從IG粉絲數作參考，身材出眾的阿妹係團中的「吸金王」，IG粉絲冠絕全隊！網民認為以她顏值，單飛發展可能發展仲好。網民亦留意到她最近同YouTube頻道「水野月」合作拍片，阿妹一身新娘出鏡，吸引力爆燈！可見即使唔玩音樂，轉戰網片、演藝創作一樣大把出路！
Elka緋聞新多多 被爆新戀情
團內人氣第二高嘅係Elka！緋聞新聞亦特別多，先同網紅波仔拍過拖最經典。在今年3月，她曾被媒體拍到與華納唱片旗下樂隊 Zpecial 的鼓手煒賢傳出新戀情。兩人被直擊在街頭甜蜜拖手，並一同返回寓所。網民認為若Lolly Talk 解散，Elka可轉戰YouTube事業，如美妝、時尚，仍能在社交媒體市場佔據一席之地。
Sinnie多才多藝唔憂失業
網民分析由於成員之一的Sinnie（吳倩怡、仙妮老師）同時是樂隊「晚安莉莉」主音歌手，該樂隊今年仍有新歌派台。Sinnie 在 Lolly Talk 內身兼多職，除了演唱和和音，也負責音樂創作、MV製作、甚至是周邊商品設計和對外接洽工作。Lolly Talk 的首兩首派台作品《8SEC》和《三分甜》都是由她的樂隊成員參與創作。因此有網民笑言：「宜家係咪仙妮諗住用隊band養返LT轉頭」，認為Sinnie或許能憑藉樂隊事業殺出一條生路！
也有網民分析女團難以在香港生存的原因：「8個人支出x8，根本計唔掂條數，所以香港一直都唔多人做團。」另有網民感嘆女偶像行業的現實：「紅果陣以為真係因為自己有魅力而紅，唔知背後係好多樣野去成就你，歌要搵人作, 填詞, 舞要搵人編, 形象服裝, 宣傳, 全部要靠錢靠關係堆砌出黎…」
Yanny專注健美身材管理
Yanny 作為團中的「跳舞擔當」和「隊長」，近年將大量精力投入在身材管理和健身訓練上，持續維持其「女神」形象。Yanny 近期頻繁進入健身房，挑戰高強度的重量訓練，並在IG大騷結實腹肌和線條，被網民大讚「好索」，網民相信Yanny利用健美形象發展健身/健康 KOL 市場都唔成問題！
從 Instagram 粉絲數據來看，Lolly Talk 成員中目前人氣最高的是阿妹（黃敏蕎）；第二名係Elka；第三名係Sinnie。以下是Lolly Talk成員在2025年時的Instagram粉絲數排名：
|成員
|粉絲數
|排名
|阿妹 (黃敏蕎)
|16.9 萬
|第 1 位
|Elka (鄭芷淇)
|11.6 萬
|第 2 位
|Sinnie (吳倩怡)
|10.8 萬
|第 3 位
|Yanny (劉綺婷)
|9.1 萬
|第 4 位（與阿蛋並列）
|阿蛋 (黃詠霖)
|9.1 萬
|第 4 位（與 Yanny 並列）
|阿Yo (郭曉妍)
|5.2 萬
|第 6 位（與 MeiMei 並列）
|MeiMei (曾美欣)
|5.2 萬
|第 6 位（與阿Yo並列）
|Tania (陳紀澄)
|4.1 萬
|第 8 位