LollyTalk驚傳財困無糧出！網民熱議8成員「誰是生還者」邊個最啱單飛？

由《全民造星IV》八位遺珠組成的女團 Lolly Talk，一直是同系女團COLLAR的強勁對手。她們曾創下在「叱咤樂壇組合」獎項上擊敗COLLAR奪銀的佳績，代表作《三分甜》更曾被改編成日文歌。然而，今日有報道傳出Lolly Talk正面臨財困危機甚至解散的局面，引發網民熱議八位成員「誰將成為最強生還者」！