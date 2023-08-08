網民嚴選5個香港未紅過女團 有一個女團紅歌唔紅人 因MIRROR再唱而翻HIT

香港樂壇紅過不少女團，包括近年的COLLAR、Lolly Talk，和早已走紅的Twins、Cookies、HotCha、Super Girls、2R等，但亦有不少女團成為滄海遺珠，在樂壇無聲無地便已消失，近日就有網民開post提出「一人一個香港未紅過嘅女團」，引起網民討論，其中有一個女團，就被指紅歌唔紅人，卻因MIRROR而一度翻HIT。