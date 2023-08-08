網民嚴選5個香港未紅過女團 有一個女團紅歌唔紅人 因MIRROR再唱而翻HIT
網民嚴選5個香港未紅過女團
1. Freeze 最生不逢時
講到Freeze，不少網民都覺得好可惜，慨嘆她們：「歌又好聽，以前細個凌晨見到，覺得尺度勁大」、「以前d人又話佢哋整容又剩…生不逢時」、「佢哋啲歌轉1.25倍速聽跟得上現代節奏」等等，亦有網民指Freeze在當年已經算紅，只是比不上HotCha。
於2007成年的Freeze，由成員甄詠珊（Carisa）、陳樂榣（Ally），及石詠莉（Sukie）組成，出道後以賣弄性感見稱，不過後來就被爆三人均有整容，更被指為「整容女團」，最後Freeze都慢慢淡出娛樂圈，並於2010年解散。
2. Bingo 再戰《造星》惹劣評
2016年出道的BINGO，其成員轉變十分大，比較出名的當然是參加過ViuTV《全民造星》系列的關嘉敏（Carman）、陳善渝（Odilia）以及夏子涓（Hana）。三人都希望透過《造星》重新出發，不過子涓因連戰《造星3》及《造星4》，推翻自己不適合做女團的說法，並惹來獲導師梁祖堯偏心的指摘，被不少網民派嬲。而關嘉敏曾因《造星3》人氣急升，之後簽約TVB，被網民狠批「倒戈」，但也因演出TVB處境劇《愛回家》，而多了不少觀眾認識。
3. 少女標本 轉型做演員
少女標本自2015年出道，初時由簡淑兒（Jessica）、許雅婷（Kabby）、袁紫僑（Coco）及溫心（Swan）四人組成，但只出過一張EP，2016年溫心退出，2017年後組合更未有再合體活動，現在只剩下袁紫僑仍在同一公司。當中簡淑兒因加入TVB拍劇而成功入屋，更憑一對腰果眼和甜美的笑容，而被網民封為宅男女神，直到去年離巢TVB。同樣轉型做演員的許雅婷則北上內地發展，近年因在《倚天屠龍記》飾演「小昭」一角，而再度受到網民關注。
4. As One 四分五裂
女子跳唱組合As One自2012年成立，出道前曾籌備超過一年，2015年推出的《Candy Ball》更被封為女團神曲之一，但組合成員經常洗牌，到2017年終正式解散，解散前已只剩下蘇皓兒（Chloe）和陳葦璇（Kira）兩位成員，其中前成員陳苑澄（Tania）曾在2018年參選港姐，成功打入五強，並簽入TVB。陳葦璇則在2020年參加ViuTV《全民造星3》，並贏得亞軍。蘇皓兒更因近年拍廣告和拍劇等深入民心，成為宅男女神。
5. FFx 被MIRROR再唱《Sugar Baby》而翻Hit
2013年出道的FFx成員也是經常轉換，唯一令全城關注的是她們的組合單曲《Sugar Baby》，雖然當中唱歌和舞蹈都被指十分小學雞，而且MV製作十分簡單，出鏡成員更被指「撈味濃」，被質疑係想搵「Sugar Daddy」，到2018年隊伍已解散，但歌曲至今仍令人印象深刻，可算「紅歌唔紅人」的經典。2021年，MIRROR在演唱會上翻唱了《Sugar Baby》這首歌，更令FFx一度翻Hit，不少人都指MIRROR還了這首神曲一個名份。
唔少網民都話MIRROR救起咗首歌！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！