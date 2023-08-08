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網民嚴選5個香港未紅過女團 有一個女團紅歌唔紅人 因MIRROR再唱而翻HIT

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香港樂壇紅過不少女團，包括近年的COLLAR、Lolly Talk，和早已走紅的Twins、Cookies、HotCha、Super Girls、2R等，但亦有不少女團成為滄海遺珠，在樂壇無聲無地便已消失，近日就有網民開post提出「一人一個香港未紅過嘅女團」，引起網民討論，其中有一個女團，就被指紅歌唔紅人，卻因MIRROR而一度翻HIT。

網民嚴選5個香港未紅過女團

1. Freeze 最生不逢時

講到Freeze，不少網民都覺得好可惜，慨嘆她們：「歌又好聽，以前細個凌晨見到，覺得尺度勁大」、「以前d人又話佢哋整容又剩…生不逢時」、「佢哋啲歌轉1.25倍速聽跟得上現代節奏」等等，亦有網民指Freeze在當年已經算紅，只是比不上HotCha。

於2007成年的Freeze，由成員甄詠珊（Carisa）、陳樂榣（Ally），及石詠莉（Sukie）組成，出道後以賣弄性感見稱，不過後來就被爆三人均有整容，更被指為「整容女團」，最後Freeze都慢慢淡出娛樂圈，並於2010年解散。

女團 甄詠珊左起）、石詠莉與陳樂榣當年合組性感女子組合Freeze，初出道時頗受歡迎！
甄詠珊（左起）、石詠莉與陳樂榣當年合組性感女子組合Freeze，初出道時頗受歡迎！（圖片來源：新傳媒照片庫）

2. Bingo 再戰《造星》惹劣評

2016年出道的BINGO，其成員轉變十分大，比較出名的當然是參加過ViuTV《全民造星》系列的關嘉敏（Carman）、陳善渝（Odilia）以及夏子涓（Hana）。三人都希望透過《造星》重新出發，不過子涓因連戰《造星3》及《造星4》，推翻自己不適合做女團的說法，並惹來獲導師梁祖堯偏心的指摘，被不少網民派嬲。而關嘉敏曾因《造星3》人氣急升，之後簽約TVB，被網民狠批「倒戈」，但也因演出TVB處境劇《愛回家》，而多了不少觀眾認識。

ching退出collar｜ 盤點香港10大女團 女團 香港 BINGO於成員上的變動亦非常大。
BINGO於成員上的變動亦非常大。（圖片來源：YouTube@女團 Fon）
ching退出collar｜ 盤點香港10大女團 女團 香港 其中幾位成員更有參加《造星》
其中幾位成員更曾參加《造星》。（圖片來源：YouTube@天盟娛樂）

3. 少女標本 轉型做演員

少女標本自2015年出道，初時由簡淑兒（Jessica）、許雅婷（Kabby）、袁紫僑（Coco）及溫心（Swan）四人組成，但只出過一張EP，2016年溫心退出，2017年後組合更未有再合體活動，現在只剩下袁紫僑仍在同一公司。當中簡淑兒因加入TVB拍劇而成功入屋，更憑一對腰果眼和甜美的笑容，而被網民封為宅男女神，直到去年離巢TVB。同樣轉型做演員的許雅婷則北上內地發展，近年因在《倚天屠龍記》飾演「小昭」一角，而再度受到網民關注。

女團 2015年，許雅婷左起）、簡淑兒、袁紫僑和溫心組成香港女子音樂組合「少女標本」。
2015年，許雅婷（左起）、簡淑兒、袁紫僑和溫心組成香港女子音樂組合「少女標本」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
女團 2016年溫心退出，剩下許雅婷左起）、袁紫僑和簡淑兒三人，之後甚少合體演出，漸漸地各有發展。
2016年溫心退出，剩下許雅婷（左起）、袁紫僑和簡淑兒三人，之後甚少合體演出，漸漸地各有發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）

4. As One 四分五裂

女子跳唱組合As One自2012年成立，出道前曾籌備超過一年，2015年推出的《Candy Ball》更被封為女團神曲之一，但組合成員經常洗牌，到2017年終正式解散，解散前已只剩下蘇皓兒（Chloe）和陳葦璇（Kira）兩位成員，其中前成員陳苑澄（Tania）曾在2018年參選港姐，成功打入五強，並簽入TVB。陳葦璇則在2020年參加ViuTV《全民造星3》，並贏得亞軍。蘇皓兒更因近年拍廣告和拍劇等深入民心，成為宅男女神。

女團 《Candy Ball》當年由陳苑澄左上）、蘇皓兒右上）、吳思佳Shin，左下）及陳葦璇右下）合唱，甜美曲風深得網民喜愛。
《Candy Ball》當年由陳苑澄（左上）、蘇皓兒（右上）、吳思佳（Shin，左下）及陳葦璇（右下）合唱，甜美曲風深得網民喜愛。（圖片來源：YouTube@太陽娛樂音樂）

5. FFx 被MIRROR再唱《Sugar Baby》而翻Hit

2013年出道的FFx成員也是經常轉換，唯一令全城關注的是她們的組合單曲《Sugar Baby》，雖然當中唱歌和舞蹈都被指十分小學雞，而且MV製作十分簡單，出鏡成員更被指「撈味濃」，被質疑係想搵「Sugar Daddy」，到2018年隊伍已解散，但歌曲至今仍令人印象深刻，可算「紅歌唔紅人」的經典。2021年，MIRROR在演唱會上翻唱了《Sugar Baby》這首歌，更令FFx一度翻Hit，不少人都指MIRROR還了這首神曲一個名份。

女團 FFx的《Sugar Baby》MV被指十分簡陋，似足中學生功課。
FFx的《Sugar Baby》MV被指十分簡陋，似足中學生功課。（圖片來源：[email protected] Long）
女團 2018年FFx解散，解散前成員包括有周葆諭Christy，左一）、李詩詠Ceci，右二）同潘穎琳Mizaki，右一），楊澤怡英文Shirley，左二）於2016年被踢走，後她向傳媒揭發曾被當時經理人Sam Ho迫做不當交易。
2018年FFx解散，解散前成員包括有周葆諭（Christy，左一）、李詩詠（Ceci，右二）同潘穎琳（Mizaki，右一），楊澤怡（英文（Shirley，左二）於2016年被踢走，後她向傳媒揭發曾被當時經理人Sam Ho迫做不當交易。（圖片來源：新傳媒照片庫）

唔少網民都話MIRROR救起咗首歌！

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、YouTube@太陽娛樂音樂、YouTube@女團 Fon、YouTube@天盟娛樂、[email protected] Long資料或影片來源：YouTube@天盟娛樂、[email protected] Long、[email protected] Music Official Channel、YouTube@太陽娛樂音樂、[email protected] Liao、YouTube@魔方全媒

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