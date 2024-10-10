新女團UNi紅到去台灣 有人力撐出道大成功？全員親回「有金主」質疑
「UNi」紅到去台灣 網民：唱得很好，下次別唱了
全新自資女團「UNi」的出道片在網上瘋傳，結果連台灣媒體也報導，引起台灣網民熱討。不少台網民也認為真的唱得有夠差，並指就連台灣啦啦隊也比她們強：「真他x，唱的比我家狗還難聽」、「懲罰型偶像女團，是誰這麼有才發明的詞，好貼切」、「唱得很好，下次別唱了」、「你可以不聽，但一定要請你朋友聽」、「唱片公司是不是欠音控很多錢？」、「有自信是一件很好的事，但請在家裡唱就好」、「台灣啦啦隊都比妳們強」、「我在思考我到底看了什麼」等。
有人力撐至少不是假唱？香港網民開始睇好：出道大成功
也有網民認為其實也不錯，更表示UNi其實是來個反向操作：「其實滿好聽的啊！！哈哈」、「至少不是假唱」、「反向操作，瞬間打開知名度！」、「新女團UNI出道大成功」、「人家是靠臉吃飯的」、「其實邊唱邊跳真的很困難」、「真的勇氣可嘉，我地應該佩服佢地」等，香港網民也開始睇好這隊新女團UNi：「呢對嘢一定會紅」、「同明將一樣當年都好紅」、「有2個幾靚」等。
隊長何思澄SZECHING千字文回應網民：感謝真實意見
面對網上的廣泛批評，隊長何思澄SZECHING發表了一篇文章，表示因為太過緊張，加上經驗不足，坦承在發布會上的表現確實有失誤。SZECHING進一步解釋，她從這次經歷中學到了很多，不僅是個人，還有團隊。澄SZECHING也非常感謝The ONE、The ONE工作人員，以及網民的真實意見，希望之後可以得以改進。
Silver回應「假自資」質疑 真係無金主？
其餘三位成員也在社交媒體上發文道歉，承認演出不佳並承諾會努力改進。特別是Silver，她回應了網民對她們「假自資」的質疑，表示其實她們每個人都有自己打工賺錢，用剩餘的時間去排練，強調真係一手一腳賺錢去支持自己的夢想，由服裝、音樂到MV等都是她們4個女孩努力的成果，所以大家可以批評她們的實力，但希望不要質疑她們對夢想的堅持與心態。
相關文章：港產女團UNi出道片被封災難級 成員背景公開 曾爆糾紛「5變4」極多是非
「UNi」4位成員介紹 IG大起底
「UNi」4位成員包括SZECHING何思澄、Yammi麥愷彤、Silver楊月銀和Seeing吳思凝。SZECHING為隊長，Yammi為團中門面，Silver主力唱歌，Seeing為主舞。據悉歌曲製作到編舞都是由她們一手包辦。
SZECHING何思澄IG:s.zeehoo
20歲的SZECHING，IG已有一萬follower，之前曾參加過韓國的Mnet Girl Planet999的節目。
Yammi麥愷彤 IG:mugiii.mo
21歲的Yammi是學生亦是model，被日本的動漫AKB 0048影響想成為女團。
Silver楊月銀 IG:silsil.ver
29歲的Silver楊月銀2016年已參加過女團「HKG」，還做過網劇女主角。
Seeing吳思凝 IG:seeing.g
seeing之前曾在日本留學及出道，學過跳舞以及韓語。