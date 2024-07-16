女團VIVA率先試玩SKY BEACH夏日濕身派對 玩盡5大Chill級體驗
女團 VIVA 率先體驗 淺水灣 the pulse 期間限定 SKY BEACH 夏日必去濕身派對矚目登場
The Pulse 更邀請人氣網紅「港式情侶 HKstyleCouple」及本地知名插畫家「Johnee Lau」合作，獨家設 計了 Chill 浮樂園心理測驗。透過故事式的心理測驗，喚醒你心中的 Chill 浮動物，了解你的 Chill 指數 及性格特點，並用搞怪的 IG 濾鏡召喚同伴。同時，場內呈獻以水泡為主題的美式 Retro 風 Chill Float Market，設有四大打卡位。在美式復古風超市中尋找二次創作的回憶食品，輕鬆拍下 Y2K 風的美景。 巨型超市手推車散落各處，走訪所有手推車完成心理測驗，就可以尋找到屬於你專屬的原創 Chill 浮 動物，同時場內消費滿指定金額還可換領精美紀念品！
今個夏天，the pulse 更有兩大 Chill 人氣餐廳 Banh Mi Kitchen 及 Baked 正式進駐；Sanpellegrino 更聯 手推出消暑活動，指定時間大派免費有汽果汁，更可於指定餐廳品嚐特色雞尾酒，讓你不用飛去外 國，就能愜意享受充滿異國風情的夏日假期！
SKY BEACH 門票已正式開售 五大 Chill 級體驗滿足各類人群需求
SKY BEACH 坐落 the pulse180 度全海景私人灘畔空中花園，不論是內向的 I 人還是外向的 E 人，都能 在這裡享受獨特的 Chill 級體驗。嚮往寧靜空間的你可以躺在沙灘椅上享受日光浴，品嚐美酒，或是 在日式木桶浴中細味唯美的日落美景。週末限定的濕身派對則是 E 人今夏必到之地，雲集多位知名 DJ 接力駐場打碟， 將氣氛推至高峰！派對當然少不了美食， 故特意邀請了多間人氣餐廳， 包括 8creATEive 旗下的淺水灣手工 Pizza 店 Amalfitana 和 Artisan Pasta Bar Fratelli，推出的 Beach-to-Go Summer Selection Menu，以及 Maximal Concepts 旗下的知名品牌 Sip Song 和 Limewood，精心準備的
精選飲品及其他餐飲優惠，為夏日體驗昇華。門票已正式於 Trip.com 公開開售，價格低至 HK$250， 即可入場參與派對。現場還有 Sanpellegrino 提供的多款有氣果汁，一次過感受 SKY BEACH 的五重魅 力。一眾型男美女及派對動物萬勿錯過！
Sky Beach 五大 Chill 級體驗
SKY BEACH私人灘畔Jacuzzi空中派對
寫意地在日式木桶浸浴，細味唯美的日落美景； 或和三五之己一同在木桶浴中悠閑暢談，在黃昏美景的襯托下，享受一杯美酒，絕對是今夏拍下男神女神照的最佳地點。
SKYBEACH 超chill太陽椅
躺在舒適的沙灘椅享受日光浴放鬆身心，從喧鬧囂的沙灘中短暫逃離，享受寧靜的私人空間，感受陽光美景的沐浴。
Weekend DJ 駐場派對
週末 SKY BEACH 將邀請本地或海外人氣 DJ 駐場坐陣的派對，以創意電音與大家盡情享受音樂狂歡和濕身快感！
Heavy Hong Kong
香港殿堂級 Sound System ， 將牙買加 Sound System 文化帶到香港既始祖，再搭上傳統雷鬼音樂，霎時將氣氛添上島國的色彩。
Dan Stezo
來自阿姆斯特丹的 Drum and Bass MC 移居香港多 年, 受當年 Drum and Bass 風潮席捲歐洲而開始職 業生涯，到今時今日 Drum and Bass 成為主流文化 之一， 仍然活躍於歐洲的不同派對， 亦曾於 Hospital Record 與 The North Quarter 等 Drum and Bass 廠牌推出音樂。
中E師
將香港經典歌曲上加西方最新的音樂思潮，是中E師《回到 Fing 頭場》的主要原動力，務求要在 2024 年中將香港電子音樂作出全新演繹。
Enso
香港經典場地 XXX 主理人，曾將地下文化帶給本地一眾 Y 世代，啟蒙不少當代 DJ 與活動搞手。雖然場地已經沒有繼續經營，但仍然以廠牌形式推出音樂與舉辦活動，繼續在香港文化上加入新 元素。
獨特 Summer Vibes Cocktails
兩大人氣餐廳 Limwood 及 Sip Song 為今次派對精心準備 Beverage Selections，配以本港初創獲獎公司 XOXO Beverages 研發的自助雞尾酒調酒機，30 秒內按照各位 Party 仔女的獨特喜好調配多款 Summer Vibes Cocktails。
另外憑 SKY BEACH 入場手帶可兌換「Sip Song 及 Limewood 全單 9 折優惠券」（只適用於星期三至 五）。數量有限，送完即止。
Beach-to-Go Italian Summer Selection
玩到肚餓可以更有手工 Pizza 店 Amalfitana 和 Artisan Pasta Bar Fratelli 推出的 Beach-to-Go Summer Selection ： 意大利開胃菜 「Bruschetta」、西西里島特色料理「Arancini」 及多款 8 吋手工製作、意大利窯爐焗製的 pizza 等，讓你恍如置身意大利海邊度假勝地品嚐地道美食！
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the pulse Chill Float Summer 2024: SKY BEACH 私人灘畔 Jacuzzi 空中派對
|開放日期：
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7 月 19 日至 10 月 31 日（逢週三至週日）
*Trip.com 暫只開售 7 月-8 月門票
|開放時間：
|11:00 – 13:30；14:30 – 17:00；18:00 – 20:30
|門票：
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星期三至五：HK$288 – 門票包含 1 杯指定 Beach-to-Go Summer Selected 雞尾酒
星期六至日： HK$498（可享木桶浴及 DJ 派對）；HK$250 （只限 DJ 派對）- 門票包 含 1 杯指定 Beach-to-Go Summer Selected 雞尾酒及 1 杯指定特飲（可選擇紅酒、白 酒、有汽酒或 Sanpellegrino 有汽果汁）。
*Jacuzzi 派對 VIP 尊享包桶套票（最多可容納 6 人）將可獲免費送贈香檳 1 支或 Sanpellegrino 有汽果汁 6 罐
|* 顧客亦可現場加購 “Taste of Summer” 代幣 ， 以兌換 Limewood 、 Sip Song 、 Amalfitana 及 Fratelli 的 Beach-to-Go Summer Selection 飲品及美食。
|購票方法：
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門票現已於 Trip.com 正式公開發售（購票鏈接： https://l.ead.me/bf8QMd ）
現僅開放發售 7 月至 8 月期間的門票。
請密切關注 the pulse 的社交媒體（@thepulsehk），我們將公布更多有關 2024 Chill Float Summer 的詳細資訊！
|查詢方法
|4428 4758 (只限 WhatsApp)或電郵至[email protected]
Chill Float Market 4 大美式復古打卡位 完成心理測驗尋找個人 Chill 浮動物
美式復古風 Chill Float Market
踏入色彩奪目的美式復古超市，瞬間穿越回 2000 年 代。這個夏日期間限定的 Pool Float Market，看似平 平無奇的美式超市， 其實暗藏驚喜 —— 你以為是一 般的牛奶、薯片、清潔劑， 原來全都是水泡！此 外，由香港知名插畫家 Johnee Lau 設計的熱愛陽光 與海灘的 Chill 浮動物團也在此亮相。所有商場客人 都可以透過一個趣味橫生的沉浸式心理測驗，尋找 屬於你的專屬 Chill 浮動物！
位置：L2 Kiosk （%Arabica 旁）
Chill 大超市收據
在高達兩米的巨型特大的超市單據上，全是 Chill 浮 動物團搗蛋購入的貨品， 細看全是搞鬼的貨品名 稱， 令人發笑； Chill 浮動物團更化身不同貼紙 Sticker，讓大家互相分享，傳播 Chill 能量。
位置：L2 Kiosk（%Arabica 旁）
Chill Big 食物架
超級市場當然要有精美食物， 把巨大化的食物造型 水泡捧上手，粟米片、金寶湯、麵包、檸檬茶等， 細看連水果攤檔中的水果都化身成水泡， Chill Float 過生活！
位置: L2 Kiosk（%Arabica 旁）
1.7 米高手推車
手推車當然是超級市場的最佳代表，商場 4 個位置 將出現 1.7 米高的仿水泡的超市手推車，手推車將放 上 4 款巨大化貨物，包括二創金寶湯、二創家樂氏 栗米片、二創珍珍薯片和二創牛奶盒， 客人除了可 以打卡外， 心理測驗故事當中的數個篇章將掛在手 推車的「價錢牌」上，等你解迷。
位置: L1 及 L2
Chill Float PEEKABOO
The Pulse 一向注重親子體驗，PEEKABOO 特別打造一 個迷你超市，設有巨型 Chill Float Market 主題填色 板、迷你貨架、迷你手推車和迷你貨物籃等，讓小 朋友們也能體驗超市購物的樂趣， 盡情放電大玩特 玩。
位置: L2 PEEKABOO
「生活好苦的我！在超市意外轉生成 …」 Chill 浮心理測驗
由人氣網紅「港式情侶 HKstyleCouple 」設計的故 事，將玩家帶入一場意外掉進全是水泡超市後，進 入 Chill 浮樂園展開的歷險之旅。玩家根據 Stamp 卡 背後的提示，尋找各個章節，完成後可前往位於 L2 禮賓部對面的 Chill 浮歷險終點站 Booth，領取屬於 自己的 Chill 浮動物卡。
每張 Chill 浮動物卡印有每個角色 Chill 超能力，上面 印有其專屬的 Chill 浮動物 IG 濾鏡 QR Code， 記得與 朋友一起開心分享 Chill 超能力！
位置: L2 禮賓部
Chill Float 紀念品 沙灘必備法寶
由 7 月 22 日起，消費滿指定金額即可獲得多款 Chill 得意的紀念品，讓你在享受夏日戶外與海灘時使用。數量有限，換完即止。
消費滿 HK$200 或以上，可獲扭蛋機會 1 次。有機 會可獲得 Chill Float 鎖匙扣或 Chill Mini 環保袋
消費滿 HK$400 或以上，可獲 Chill Float 沙灘墊 1 張
消費滿 HK$600 或以上，可獲 Chill Float 充氣沙灘床 1張
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the pulse Chill Float Summer 2024: 美式 Retro 風 Chill Float Market
|開放日期：
|即日起至 8 月 31 日
|開放時間：
|10:00 – 22:00
追加驚喜 1：the pulse x Sanpellegrino 夏日消暑活動免費試飲活動
炎炎夏日，一杯冰涼飲品是消暑解渴的最佳選擇，今個夏天 Sanpellegrino 與 the pulse 聯手，推出 「四大消暑活動」為大家爽快降溫。機會難逢，萬勿錯過！
- 由 7 月 20 日至 8 月 31 日，每逢週末中午 12 時至下午 3 時，Sanpellegrino 將會大派免費有氣果 汁；
- 與場內兩間指定餐廳 Amalfitana 及 Fratelli 合作推出 Sanpellegrino 夏日特飲 Grab and Go，讓大家 一邊在沙灘享受陽光浴，一邊大歎舒爽飲品；
- 參加 SKY BEACH 派對的型男美女們，可以在場內暢飲 Sanpellegrino 多款口味的有氣果汁；
- 商場 impulse 會員更有機會免費換領限量精美禮品
追加驚喜 2：兩大新餐廳進駐 the pulse
除了豐富夏日活動迎接 Chill Float Summer，城中兩大人氣餐廳更於夏季期間進駐 the pulse，包括主 打越式三文治的 Banh Mi 和以酸種麵包馳名的文青 Café Baked，敬請密切留意！
soho bánh mì（現正試業）
全新越南木炭燒烤店 soho bánh mì提供極致的燒烤美食。 不論是他們馳名的炭燒法包 Bahn Mi、越式烤肉檬粉 Salad 或是鮮蝦米紙卷等，味道非常地道！
另外，顧客出示 SKYBEACH 入場手帶 / 商場 impulse 會員出 示電子會員卡消費滿$500 即可享 85 折。
地址： 1 樓 109 號店
BAKED （8 月中旬營業）
人氣早午餐 Brunch 勝地 Baked 向來以酸種麵包聞名。今個 炎夏其南非烘焙師 Zahir 主理把他家族相傳的烘焙工藝和 一瓶養了近 50 年的酸種別出心裁製成的多款吐司，以及一 系列風味獨樹一格的烘焙品、意粉和 pizza 帶到 the pulse!
另外，顧客出示 SKY BEACH 入場手帶 / 商場 impulse 會員出 示電子會員卡消費滿$500 即可享 9 折。
地址： 1 樓 113 號店