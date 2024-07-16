女團VIVA率先試玩SKY BEACH夏日濕身派對 玩盡5大Chill級體驗

夏日炎炎，想與陽光海灘作伴，但又怕人多擠迫，需要私人空間？還是想與三五知己在派對中狂歡？淺水灣 The Pulse 年度盛事 Endless Summer，貼心為你籌備了今夏的盛事 Chill Float Summer。其中最令人期待的私人灘畔 Jacuzzi 空中派對 SKY BEACH 即將矚目登場。在這 裡，你可以在美景配襯下寫意享受木桶浴和日光浴，調配最合心情的雞尾酒搭配異國美食，甚至參加 DJ 音樂狂歡，SKY BEACH 的五大 Chill 級夏日體驗讓你 Chill 乎想像！

