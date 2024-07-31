女團XiX出道未夠1年有成員爆退團 被葉佩雯unfollow 網民竟撐foul得好
女團XiX「4缺1」獨欠Vici
女團XiX日前出席活動時「4缺1」，只得梁善知（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）及鄧曉殷（Kiele）一同現身，獨欠莊殷玥（Vici），對此Eric Kwok表示Vici「有事嚟唔到」，而且近期一段日子都不會參與XiX的活動。
葉佩雯、Vici已互相unfollow
作為XiX形象顧問的葉佩雯（Grace），早前曾在社交平台怒轟XiX其中一位成員自作主張，對經理人和公司零尊重，當時已有傳她所指的成員是Vici。而睇翻葉佩雯、Eric Kwok和XiX的官方IG，目前都已unfollow了Vici。雖然Vici的IG自我介紹中，仍有寫著自己是「XiX女團成員」，但她也unfollow了葉佩雯、Eric Kwok和XiX的官方IG。
Eric Kwok否認Vici因葉佩雯退團
被問到XiX「4缺1」的問題，Eric Kwok似有難言之隱：「我哋依家係成日都四個喇。（點解？）要遲吓講，依家講唔到。（係咪因為葉佩雯件事？話有成員唔尊重公司同經理人）我只可以話no comment，我老婆鍾意點講就點講啦，由得佢。（因為呢件事引起成員退團？）緊係唔係啦。（係咪有成員唔合作？）唔係，其實我哋咁多個女好多時都有好多嘢要教、要提點嘅，佢哋始終都係得15至17歲，你估真係好似我哋大人咁有交帶咩。（嗰單嘢會唔會唔開心？）阿Grace？有㗎。」
Charlotte讚Vici：帶咗好多歡樂畀我哋
四位XiX成員就被問到有成員退團，會唔會唔開心？Caitlin回答：「一定會有㗎喇！」Crystal：「一定會唔捨得，因為我哋始終一齊經歷咗好多嘢，由比賽到依家，一齊出歌咁樣。」Charlotte：「佢（Vici）都帶咗好多歡樂畀我哋。」而Kiele在演出時因驚恐症發作，一度要在後台休息，對此她表示覺得好平常，因為好多藝人都有精神健康問題。
Vici疑退團 網民竟讚好：應該一早要out！
雖然XiX由未出道時預定有6位成員，到現在有機會只剩下4位，但有不少XiX粉絲竟力撐foul得好：「其實好多人唔鐘意Vici」、「冇佢仲好」、「一直都覺得呢個勁姣，foul得好，葉佩雯做到嘢」、「聲夢junior時已經見到Vici擁有好自我/自大嘅性格」、「Vici不嬲都麻X煩，自以為好勁！sorry應該一早要out」、「正啊，聽到佢把聲就唔開胃，成隊即刻順眼（耳）晒。Ironman 好波！」
葉佩雯被批：幾十歲人同d𡃁妹霎氣
有網民就提議XiX改名重新出發：「Six 變 Four…要改名」、「團名最忌以人數嚟命名」等，但亦有網民質疑有成員退團係葉佩雯的責任：「有冇錯都好，經理人係負責保護自己藝人，點可能反而會比自己老婆亂發脾氣喺細路女身上？」、「等於自己唱自己藝人，都oX9嘅」、「女人得罪女人的下場」、「幾十歲人同d𡃁妹霎氣，同埋仲有一個話有驚恐症，真係好唔得閒」。
重溫葉佩雯為一事轟藝人對經理人零尊：自作主張仲要扮無知！
葉佩雯早前在Threads發帖，大呻有藝人未有經過經理人和同事，自行預約化妝和整頭，並聲稱自己不熟悉流程：「個星自己book化妝整頭，唔經經理人公司&同事book喎！仲話自己唔識流程喎！零尊重，又自作主張！仲要扮無知！點搞呀？心淡」並附上兩個喊喊的emoji。
指不尊重行為已非首次發生：佢完全唔care錢
在回覆網友的留言時，葉佩雯進一步透露，這種不尊重的行為已非首次發生，並強調該藝人對金錢似乎毫不在乎：「不俾尊重已經唔係第一日嘅事」、「佢完全唔care錢」、「心傷呀」、「我哋一路好努力想幫佢、教好佢，但係…」
原來都係book返公司化妝師髮型師
葉佩雯又解釋該藝人都係book返公司的化妝師和髮型師：「仲要係別人口中先得知！連個化妝師都呆咗！個化妝師同佢講點解你唔問你經理人呀？」、「重點係不懂尊重，咁點解要簽公司呢？」不久後葉佩雯刪除了這則帖文，但並未有刪除對部分網民的回應。
即睇XiX五位成員家底背景介紹：
XiX成員｜17歲Vici 曾奪 「最上鏡獎」
莊殷玥（Vici）2021年才正式開始學唱歌的Vici，於同一年橫掃了音樂、跳舞及其他性質比賽至少12個獎項《超新星歌唱比賽》「青少年組冠軍」、《擁抱愛歌唱比賽》「青少年組冠軍」及「最上鏡獎」、《TKO歌唱比賽》「青少年組冠軍」及「台風獎」、《鵬程杯歌唱比賽》「中學組冠軍」、《真音樂歌唱比賽》「公開組季軍」，並入圍《中學大專歌唱比賽》公開組五強。Vici 更是運動健將，並曾於大大小小小型賽車比賽中 勇奪至少 6 個獎項，動靜皆宜。
XiX成員｜15歲Charlotte名校出身
15歲繆昀希（Charlotte）就讀於名校聖士提反女子中學，雖然在XiX中年紀最細，但演出及比賽經驗相當豐富，不但4歲時已代表香港飛赴韓國參加2013年韓國最大型街舞比賽，更曾贏得唱歌、跳 舞、長笛吹奏、中文書法及朗誦比賽等共18個獎項。音樂造詣方面，除擁有超過9年學唱歌經驗的Charlotte，擁有 ABRSM Singing 5 級（Distinction）及 ABRSM Music Theory 5 級（Merit）實力，7歲時便曾和肥媽一起合唱《上海灘》，因為表現淡定和中氣十足的歌喉而被肥媽讚不絕口。
XiX成員｜17歲Crystal 曾於外國Busking
17歲良玳瑩（Crystal）原名梁善知，在名校培正中學就讀，自8歲開始便參加不同的歌唱比賽，獲得獎項至少 14 個，當中五項更是冠軍，9歲時她更曾在《馬鞍山盃流行曲歌唱比賽2016》決賽，並取得優異獎。她在《聲夢JUNIOR》中因為唱跳譚詠麟的《愛情陷阱》而獲得致好評，並且打入四強，成功以XiX出道。為了增加實戰經驗，Crystal 更曾於外國唐人街體驗 Busking，勇氣十足。
XiX成員｜16歲Caitlin 有個猛料爸爸
有「JUNIOR 杜麗莎」之稱的楊秉頤（Caitlin）就讀於聖保羅男女中學，三、四歲便開始學習聲樂、小提琴、鋼琴及芭蕾舞，是「香港歌劇院」、「香港演藝學院」和聖保羅男女中學附屬小學合唱團學員，又是小學的管弦樂隊成員，從小便參加多個比賽，共獲得過19次個人比賽冠軍。她住在複式單位中，除了有足夠位置放下聖誕樹，更有天台可以讓一家BBQ。
原來Caitlin有一個猛料爸爸，父親楊文鈞是台灣一間金融控股公司的副董事長，據聞年薪逾千萬港幣。他是美國麻省理工學院理學士畢業，後來又修讀機械工程理學碩士，之後又在美國哈佛大學修讀企管碩士。他又曾任職星展銀行和高盛證券的董事總經理及掌理投資業務，並派駐紐約與香港。其後加入中華開發金控集團，擔任過總經理、中華開發工業銀行總經理暨中華開發資本國際董事長、中華開發金控董事兼任中華開發資本董事。
XiX成員｜17歲Kiele 美國出生
17歲的鄧曉殷（Kiele）在美國出世就讀香港國際學校，自小便已學習唱歌及跳舞，11歲開始報名及參與大大小小音樂劇演出，並曾獲得超過一年的百老匯式歌唱專業訓練。現時坐擁 ABRSM Piano 5 級、RAD Ballet 8 級資格及 7 年大提琴拉奏經驗的 Kiele，曾參與《Lang Lang Live in HK朗朗音樂會》、音樂劇《貝隆夫人》香港站和以大提琴手演奏樂曲《獅子山下》並手刷新「最大型弦樂合奏」健力士世界紀錄。閒來更會寫詩及參 加划艇比賽等，又是一名全能學生。
前XiX隊長｜16歲Aster 屋企見海景
劉芷君（Aster）曾是女團XiX隊長，後退出及簽無綫作獨立發展。其實她八歲已是香港藝術體操港隊運動員，12歲已經是全港藝術體操分齡賽初級B組繩操、球操、棒操項目及個人全能冠軍。14歲開始便參加歌唱比賽，曾參加多個公開歌唱比賽並獲得多個獎項。她經常在社交平台上上載自己一些做體操的照片，意外曝光她面向維港海景無敵的屋企。